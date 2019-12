El Galaxy Fold es el primer teléfono plegable de Samsung y el primer celular con cierta flexibilidad desarrollado por un fabricante conocido disponible en el mercado.

Las expectativas del Galaxy Fold eran muy altas, pero tras los problemas que presentó en abril, lo que retraso su disponibilidad, todo cambió.

Samsung aceptó que el Galaxy Fold tenía deficiencias y realizó cambios en los que redujo el espacio entre la bisagra y la pantalla, colocó metal bajo la pantalla e integró la capa superior bajo los marcos de la pantalla para que los usuarios no se animaran a removerla, pensando que era un simple protector.

Esto generó un retraso de casi 5 meses. Aunque se esperaba la llegada al mercado en abril, los usuarios recibieron el Galaxy Fold hasta el 27 de septiembre. Además, inicialmente la preventa incluía envío del dispositivo, pero cuando estuvo disponible era necesario ir a algunas tiendas a recogerlo —algo más incómodo y limitado.

Samsung le dijo a CNET en Español que el objetivo de eso era mejorar la experiencia general de los usuarios ya que en las tiendas se explicaría el funcionamiento del Galaxy Fold, sus beneficios y cuestiones que se debían tener en cuenta. Desafortunadamente, cuando recogí mi compra solo recibí el dispositivo como cualquier otro producto y la persona que iba a delante de mí, tuvo la misma experiencia al recoger su Galaxy Fold.

El Galaxy Fold, sin embargo, es un celular muy interesante que logra ofrecer cosas únicas, cosas frustrantes y características que encuentras en algunos de los mejores celulares del mercado.

En general, el Galaxy Fold ofrece una experiencia buena, pero sus beneficios no complementan su alto precio y, aunque de una manera u otra intenta ser una nueva generación o clase de flip phone, parece ser más un teléfono en busca de su identidad.

Galaxy Fold: Características y especificaciones



Pantalla grande: 7.3 pulgadas (Infinity Flex Display)

Relación de aspecto: 4.2:3

Resolución: 2,151x1,536 pixeles

Densidad de pixeles: 362ppp

Pantalla pequeña: 4.58 pulgadas (AMOLED)

Relación de aspecto: 21.9

Resolución: 1,680x720 pixeles

Densidad pixeles: 399ppp

Sistema operativo: Android Pie con la interfaz One UI

5G: Por el momento solo hay versiones 4G LTE

Batería: 4,380mah

RAM: 12GB

Almacenamiento: 512GB

Ranura microSD: No

Conector de audífonos tradicional: No

Lector de huellas: Lateral

Cámaras traseras: Cuatro: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica + (en cubierta) 10 megapixeles (f/2.2)

Cámaras frontales: Doble: 10 megapixeles (f/1.9) + 8 megapixeles (para detectar profundidad y con f/2.2)

Tamaño: 160.9x117.9x6.9mm (desplegado) o 160.9x62.9x15.5-17mm (doblado)

Peso: 263 gramos

Galaxy Fold: Precio y lanzamiento

El precio del Galaxy Fold es de US$1,980. Se iba a lanzar el 26 de abril, pero su lanzamiento se pospuso hasta el 27 de septiembre.

Durante la preventa original, en abril, Samsung permitía comprar el Galaxy Fold en cuatro colores, con la posibilidad de personalizar o escoger otro para la bisagra.

Los colores exclusivos de Samsung son el azul y el verde, pero la bisagra se podía escoger en color amarillo o gris, sin importar cuál de los otros colores se habría seleccionado. Asimismo, el Fold estaba disponible en negro o gris, con la posibilidad de escoger una bisagra en gris claro o gris oscuro.

Sin embargo, tras los problemas iniciales, las preventas fueron canceladas. El 24 de julio Samsung anunció que el Galaxy Fold estaría disponible en septiembre, ofreciendo diferentes correcciones que prometían más durabilidad. Samsung había dicho a CNET en Español que las personas que decidieron mantener la preventa no tendrán que realizar otro pedido, pero semanas después cancelaron todas las preventas.

Una vez que se abrió nuevamente la preventa, el Galaxy Fold se pudo comprar solo a través de Best Buy y AT&T, además de algunas tiendas Samsung.

Sin embargo, ahí Samsung decidió que no enviaría la unidad, por lo que que la venta fue más limitada y complicada al forzar al consumidor a ir a una tienda a recoger la unidad después de comprarlo.

Además, al final, el Galaxy Fold solo estuvo disponible en color negro o plateado.

Diseño: Un teléfono plegable que se convierte en tableta

La primera vez que Samsung presentó su celular flexible fue durante la conferencia de desarrolladores Samsung Developer Conference 2018, el 7 de noviembre del año pasado. Entonces, la empresa reveló su nueva interfaz llamada One UI (prácticamente la misma que trae Android Pie para los Galaxy S9 y Galaxy Note 9), al igual que la manera como funcionaría. Vimos una pantalla plegable (y flexible) de 7.3 pulgadas en el medio llamada Infinity Flex Display y una pantalla OLED externa de 4.58 pulgadas

La pantalla de 7.3 pulgadas está en la parte interna y se dobla cuando cierras el celular, mientras que la otra está en la parte externa. No es posible usar las dos pantallas, ya que si estás usando la pantalla grande se desactiva la pequeña cuando está desdoblado y la pantalla grande se apaga para encender la pequeña cuando doblas el celular. La única manera para tener las dos pantallas encendidas a la vez es cuando lo enciendes.

El teléfono parece ser, más que nada, dos celulares Samsung pegados con una sola bisagra, así que cerrado se siente grueso en la mano. El teléfono cerrado, además, deja un leve espacio en medio para evitar que la pantalla se dañe. Detalles que tanto el Huawei Mate X como el Motorola Razr, los otros dos teléfonos plegables anunciados al momento, resuelven de manera diferente.

Además, el Galaxy Fold cuenta con un marco metálico que proporciona resistencia, a pesar de que su parte externa está cubierta de vidrio y la parte interna es plástico.

En el borde derecho del celular, encuentras el lector de huellas, el botón de encendido y la barra para controlar el volumen. Considero que el posicionamiento es relativamente adecuado, pero es frustrante que el lector de huellas no esté integrado en el botón de encendido porque con frecuencia para comenzar a utilizar el Galaxy Fold es necesario presionar primero el botón de encendido para luego utilizar el lector de huellas —el lector de huellas no está activo hasta que enciendes la pantalla.

Esto representa un paso extra que te hace perder tiempo y energía, lo cual es frustrante porque un celular es el dispositivo que llevamos a prácticamente todas partes y que utilizamos cientos de veces en un día.

En el borde izquierdo esta el cajón para la tarjeta SIM (no tiene compatibilidad con tarjeta microSD) cuando está abierto, mientras que en la parte superior está tan solo una bocina y un micrófono. En el borde inferior hay otra bocina, otro micrófono y el puerto USB-C.

En total, el Galaxy Fold tiene seis cámaras: tres en la parte trasera, una frontal (cuando está cerrado) y dos frontales (cuando está abierto).

El módulo trasero —el principal— sobresale un poco de su cuerpo y le hace perder estabilidad cuando está encima de una mesa. Además, esa parte trasera es un poco muy simple porque no tiene mucho detalle y me parece que termina viéndose como un teléfono cualquiera o como si fuera un prototipo.

La parte frontal es igualmente simple, aunque al menos tiene una pantalla, la cual es demasiado pequeña para un dispositivo de este tamaño. Aunque puede ser del gusto de algunas personas, no tiene mucho sentido en un dispositivo así de grande. Como punto a favor, Samsung intentó hacer esto simétrico y los biseles superior e inferior son prácticamente del mismo tamaño.

El celular se siente pesado en la mano, pero ofrece una sensación placentera al cerrarlo —similar a lo que pasaba con los flip phones años atrás.

El Galaxy Fold se mantiene cerrado de manera segura gracias a que tiene también imanes y cuando está abierto su bisagra se asegura de mantenerlo así y de proteger que al doblarlo al revés no se vaya a romper —aunque eso no lo intenté con demasiada fuerza porque se siente un poco frágil.

La pantalla de plástico reproduce excelentes colores y hasta se puede ver a plena luz solar sin problemas. Sin embargo, el pliegue en el medio es notable, más notable del que puede experimentar con el Motorola Razr, a lo mejor porque es una pantalla más grande.

Dicho esto, en el uso cotidiano no me ha molestado este pliegue, inclusive teniendo en cuenta que se puede sentir en el dedo si lo deslizar por la pantalla.

Vale la pena recordar que el Galaxy Fold no es resistente al agua, pero si se puede cargar inalámbricamente y cargar otros celulares de la misma manera.

Sin embargo, el punto de contacto para que la carga inalámbrica funcione está ubicada solo en la parte trasera cuando está cerrado el dispositivo, así que no lo puedes colocar de cualquier manera sobre el cargador.

Considero que el Galaxy Fold y el Motorola Razr se sienten y se ven como celulares más premium que el Huawei Mate X, pero el Galaxy Fold es quizá el más feo de los tres por ser el más grueso y por la gran ceja que tiene para sus cámaras.

En general, el Galaxy Fold en modo de tableta es excelente y placentero de usar, pero cerrado es muy grueso y con múltiples aspectos frustrantes.

Retrasos y cambios en el diseño

El retraso en la llegada al mercado del Galaxy Fold se debió, precisamente, por problemas en el diseño, específicamente por el espacio de la bisagra, además de la capa superior de la pantalla la cual fue removida por algunos usuarios. El diseño original provocaba que la pantalla se dañara, pero Samsung lo solucionó, aunque le tomó meses.

Correcciones del nuevo Galaxy Fold:

La capa de plástico protectora de la pantalla Infinity Flex se ha extendido hasta dejado de los biseles, y evitar que los usuarios la quiten. Al parecer, esta es una parte fundamental de la estructura de la pantalla.

Galaxy Fold tiene diferentes refuerzos para proteger el celular de partículas externas.

Las partes superior e inferior de la pantalla fueron reforzadas con tapas que ayudan a proteger las partes internas del panel.

Samsung integró capas de metal adicionales debajo de la pantalla para mayor protección.

El espacio entre la bisagra y el cuerpo del dispositivo ha sido reducido para evitar que ingresen partículas al cuerpo.

Alertas en software y letreros en el dispositivo la primera vez que lo sacas de la caja y lo enciendes para conocer detalles del cuidado del celular.

Con esto, no se han presentado reportes similares a los iniciales, así que parece que los cambios le funcionaron. Sin embargo, es difícil no utilizar este celular con más cautela que otros celulares porque sabes que es delicado y su costo es tan elevado que es mejor no arriesgarse.

One UI: Android Pie con Multi Active Window



El Galaxy Fold ejecuta One UI (su interfaz personalizada de Android Pie), algo similar a lo que hará seguramente el Galaxy S10 y el Galaxy S9, Galaxy S9 y Galaxy Note 9 a principios de 2019, con la actualización de Android Pie.

Sin embargo, una de las principales diferencias que tiene el Galaxy flexible frente a sus hermanos es que One UI se enfoca de manera importante en la continuidad que ofrece entre sus pantallas y lo que se conoce como Multi Active Window.

La continuidad de Samsung One UI se enfoca en permitir que cuando cambias entre una pantalla u la otra, ya sea la de 7.3 pulgadas o la de 4.5 pulgadas, todo se mantenga en lo que estabas haciendo y se ajuste a la pantalla. De esta manera, si estás viendo un mapa en la pantalla completa y cambias a la pantalla externa, podrás ver solo una parte del mapa, pero si cambias de la pequeña a la grande verás el mismo mapa pero con más terreno cubierto (no es solo zoom).

En cuanto a la función Multi Active Window, Samsung trabajó con Google para que el celular flexible pueda ejecutar hasta tres apps a la vez en una sola pantalla y que a diferencia de la multiventana nativa que ofrece Android actualmente, todas esas ventanas estarían activas —no solo la última con la que interactuaste. Inclusive, Google ha dicho que integrará de manera nativa esta clase de soporte en Android Q, la próxima versión del sistema operativo que vendrá después de Android Pie.

Asimismo, el Galaxy Fold permite ejecutar hasta más de tres apps a la vez en la misma pantalla; también se pueden crear ventanas flotantes de apps para llevar a otro nivel la multitarea.

Vale la pena tener en cuenta que esta función de ventanas flotantes ha estado disponible en celulares más antiguos que los Galaxy S10 o el Galaxy Note 9, pero la principal ventaja que tiene aquí es que permite ejecutar tres apps en pantalla dividida, en una pantalla que también es más grande (en modo de tableta) que la mayoría de celulares que puedes comprar en la actualidad.

En cuando a la base de One UI, la interfaz se enfoca en ofrecer la mayoría de contenido interactivo a la parte de abajo de la pantalla para que con una sola mano se pueda controlar mejor el celular, en vez de intentar expandir todo el contenido a través de toda la pantalla en todo momento.

Aunque muchas de esta cosas funcionan bien, la continuidad que ofrece el Galaxy Fold está rota porque aunque te permite pasar de una pantalla con el app adaptándose de manera correcta, esto sucede solo cuando pasas de la pantalla pequeña a la grande. Cuando pasas de la pantalla gran de a la pequeña la pantalla se apaga.

Esto hace que pierdas continuidad de lo que estabas haciendo, porque necesitarán encender la pantalla y desbloqueado una vez más.

Desempeño

En cuanto a desempeño, el Galaxy Fold no decepciona y ofrece una excelente experiencia como la que encontramos en otros celulares de la empresa como el Galaxy S10 Plus y hasta el Galaxy Note 10 Plus, ya que comparten muchos de sus componentes.

Abrir apps, navegar por menús y pantallas o jugar videojuegos en el Galaxy Fold no presenta problemas y es una gran experiencia.

Pruebas de rendimiento: Galaxy Fold 3,493 11,125 63,487 Galaxy Note 10 Plus (Snapdragon 855) 3,415 10,509 69,465 Galaxy S10 Plus (Snapdragon 855) 3,498 10,416 60,764 Galaxy S10 Plus (Exynos 9820) 4,507 10,419 55,092 Huawei P30 Pro 3,255 10,490 30,113 Pixel 3 XL 2,358 8,282 61,316 Sony Xperia 1 3,490 11,045 68,750 LG V50 ThinQ 3,517 11,161 61,709 OnePlus 7 Pro 3,345 10,491 63,886 Galaxy Note 9 2,453 8,836 58,384 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (unlimited) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Cámaras

Las cámaras son otro aspecto en el que no hay quejas, ya que utiliza las mismas de los Galaxy S10, así que son unas de las mejores.

Sin embargo, los mayores problemas los tiene en situaciones con muy poca iluminación y en ocasiones se demora un poco en capturar algunas fotos. Dicho esto, la inteligencia artificial es una de mis favoritas porque permite que las fotos realmente se vean mejores y es muy útil cuando utilizas el lente gran angular.

Las cámaras frontales son adecuadas, aunque la cámara frontal (al estar cerrado el dispositivo) no creo que sea necesaria y la calidad puede decaer fácilmente ya que se ensucia con facilidad.

Duración de batería: Dos baterías integradas

El celular Samsung Galaxy Fold integra dos baterías de 2,190mAh para ofrecer un total de 4,380mAh. Las baterías están separadas para que el dispositivo pueda doblarse sin problemas. Dos baterías representa más energía de lo que tiene el Galaxy Note 9 (4,000mAh). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Galaxy Fold tiene dos pantallas y una de ellas es más grande, así que requiere más energía.

En el uso diario, la duración de la batería fue adecuada —sin decepcionar, aunque sin sobresalir. Lo comencé a utilizar cerca de las 7 a.m., y a las 5 p.m. ya necesitaba cargarlo, pero en nuestras pruebas de duración aguantó solo 12 horas y 15 minutos. En comparacion, el Galaxy Note 10 Plus consiguió cerca de 21 horas.

Galaxy Fold vs. Huawei Mate X

Aunque no he probado el Huawei Mate X por meses, como sí ocurrió con el Galaxy Fold, con base en mi experiencia considero que el celular de Samsung supera al Huawei Mate X con un mejor terminado y una apariencia más de un teléfono premium.

Fuera de eso, el celular plegable de Samsung tiene la capacidad de ejecutar hasta tres apps activos (en la misma pantalla) a la vez, mientras que el Huawei solo permite dos.

Asimismo, el Galaxy Fold se puede cargar inalámbricamente, puede cargar otros celulares de la misma manera, es más barato (US$1,980 vs. US$2,600) y su pantalla de plástico está más protegida porque está en la parte interna.

Por su parte, el Huawei Mate X ofrece pantallas más prácticas (no tiene una gran ceja), cerrado es más placentero de usar y tener contenido porque no deja espacio de por medio, y ofrece conectividad 5G.

En general, ambos celulares son de los más caros en el mercado, tienen durabilidad cuestionable y es difícil de recomendarlos frente a otros teléfonos tradicionales, ya que el elevado costo solo agrega la cualidad de flexibilidad.

Galaxy Fold vs. Motorola Razr

El Galaxy Fold sobresale al ofrecer una pantalla más grande que resulta siendo más útil, tiene mejores especificaciones, se espera que las cámaras sean mejores y ofrece muchas más funciones.

Por su parte, el Motorola Razr tiene un diseño más práctico que puede atraer a más usuarios, mientras que también es más barato (US$1,499 vs. US$1,980).

No he probado por meses el Motorola Razr como sí lo hice con el Galaxy Fold, así que es difícil decir cuál sería mejor. Sin embargo, el Motorola Razr es, a primera vista, más atractivo porque no es tan caro y ofrece un diseño que no cambiaría mucho nuestro uso diario del teléfono como sí pasa con el Galaxy Fold. El Galaxy Fold, sin embargo, es un celular más completo que ofrece muchas más cualidades a los usuarios.

Conclusión

El Galaxy Fold es el primer teléfono plegable de una empresa reconocida que logra comprobar el potencial y utilidad que pueden ofrecer estos dispositivos, pero por el momento el elevado precio y las limitaciones hacen difícil de recomendarlo frente a algunos celulares tradicionales.

Asimismo, el software todavía no está totalmente optimizado para esta clase de dispositivos, su pantalla externa es frustrante porque es muy pequeña y es difícil de usar.

El Galaxy Fold es un celular emocionante, que ha perdido crédito por los problemas que presentó previos a su lanzamiento original, pero en conclusión es un celular que busca su identidad y no un teléfono que realmente quiere mejorar tu vida.

Comparación: Galaxy Fold vs. Huawei Mate X vs. Galaxy S10 5G vs. Galaxy S10 Plus

Galaxy Fold Huawei Mate X Galaxy S10 5G Galaxy S10 Plus Pantalla Dos: 7.3 pulgadas flexible + 4.6 pulgadas en el exterior 8 Pulgadas (pude dividirse en 6.6 y 6.38 pulgadas) 6.7 pulgadas 6.4 pulgadas Resolución 2,152x1,536 pixeles y 1,950x840 pixeles 2,480x2,200 (2,480x1,148 y 2,480x892) pixeles 3,040x1,440 pixeles 3,040x1,440 pixeles Densidad de pixeles 402ppp / 320ppp 414pp 502ppp 522ppp Sistema operativo Android Pie (One UI) Android Pie EMUI Android Pie (One UI) Android Pie (One UI) Procesador Snapdragon 855 2.8GHz Kirin 980 (8 núcleos) Snapdragon 855 / Exynos 9820 Snapdragon 855 / Exynos 9820 Almacenamiento 512GB 512GB 256GB 128GB, 512GB (edición de cerámica) o 1TB (edición de cerámica) Expansión de almacenamiento No Solo con NM Card No Sí, hasta 512GB Cámara trasera Cuatro: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica + (en cubierta) 10 megapixeles (f/2.2) Cuatro: 40 megapixeles + 16 MP + 8MP + ToF Cuádruple: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 12 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica + ToF 3D (HQVGA) Triple: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 12 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica Cámara frontal Doble: 10 megapixeles (f/1.9) + 8 megapixeles (para detectar profundidad y con f/2.2) Las traseras se pueden usar como frontal dependiendo como uses el teléfono 10 megapixeles (f/1.9) + ToF 3D (HQVGA) Doble: 10 megapixeles (f/1.9) + 8 megapixeles (para detectar profundidad y con f/2.2) RAM 12GB 8GB 8GB 8GB o 12GB (solo en cerámica) Batería 4,380mAh 4,500mAh 4,500mAh 4,100mAh Conectividad 4G LTE, USB-C Hasta 5G, USB-C 5G 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 NFC Sí Sí Sí Sí Resistente al agua N/A N/A IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) Lector de huellas Lateral en botón de encendido Lateral en botón de encendido Sí, en la pantalla (óptico) Sí, en la pantalla (óptico) Lector de iris No No No No Reconocimiento de rostro N/A N/A Básico Básico Carga inalámbrica Sí y reversible No Sí (Fast Wireless Charging 2.0 y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Sí (Fast Wireless Charging 2.0 y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Características importantes Tiene seis cámaras (incluyendo cámaras frontales) que son como las de los Galaxy S10; se puede cargar inalámbricamente y puede cargar otros dispositivos de la misma forma; estará disponible en cuatro colores Solo una pantalla que cumple las funciones de tres pantallas; puede ejecutar hasta 2 apps a la vez (activas); se le puede expandir el almacenamiento, pero con una tarjeta especializada; será compatible con redes 5G; tiene cámaras como las del P30; estará disponible solo en un color (por ahora) Pantalla curva, el S10 más avanzado sin 5G; lector de huellas en pantalla; cámaras ToF para detectar más información 3D (una frontal y una trasera) y para lograr cuatro cámaras traseras y dos frontales; sin ranura microSD y sensor de ritmo cardíaco; es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inalámbricamente (necesita más del 30 por ciento de carga) Pantalla curva, el S10 más avanzado sin 5G; lector de huellas en pantalla; opción de 1TB de almacenamiento y 12GB de RAM; tres cámaras traseras y dos frontales para mejores fotos con fondo borroso; tiene ranura microSD y sensor de ritmo cardíaco; es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inalámbricamente (necesita más del 30 por ciento de carga) Tamaño 160.9x117.9x6.9mm (desplegado) o 160.9x62.9x15.5-17mm (doblado) 161.3x78.3x11mm (teléfono) 161.3x146.2x5.4-11mm (tableta) 162.6x77.1x7.94 mm 157.6x74.1x7.8mm Peso 263 gramos 295 gramos 198 gramos 175 gramos Precio US$1,980 Cerca de US$2,600 (2,299 euros) Más de US$1,000 US$999