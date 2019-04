Los Samsung Galaxy Buds son unos audífonos inalámbricos que ofrecen una buena experiencia y sin duda se presentan como el compañero ideal de los teléfonos Galaxy S10, Galaxy S10 Plus y Galaxy S10E, además del Galaxy S10 5G y el Galaxy Fold, cuando estén disponibles en los próximos meses.

Juan Garzon / CNET

La primera comparación que la mayoría de la gente hace de los Galaxy Buds es con los AirPods ya que, de cierta manera, esos se han vuelto un estándar por su eficiencia y por la gran atracción que general Apple con sus productos.

La realidad es que Samsung lleva múltiples intentos en este rubro —antes de Apple—, con los audífonos inalámbricos Gear IconX (2018) y Gear IconX (2016), pero poco a poco los ha ido simplificando para apostarle a un mercado.

Por ejemplo, los audífonos IconX (2016) lograban incluso medir el ritmo cardíaco, los IconX (2018) mantenían el almacenamiento interno y monitorizaban la actividad física. Ahora, los Galaxy Buds no hacen ninguna de esas cosas si no que son básicamente audífonos, pero lo que hacen lo hacen bien.

Esta simplicidad le permite a los audífonos Samsung Galaxy Buds ser livianos, ofrecer una mejor calidad de sonido y también una mejor duración de batería, mientras que su precio también es mucho más atractivo (US$129, en vez de US$199).

Además, al remover dichas características también permitieron que la cubierta de los audífonos Galaxy Buds no solo tuviera su propia batería para cargar a los audífonos, sino que además se pueden cargar inalámbricamente y ahora tiene el puerto USB-C, en vez del microUSB, el cual se está quedando en el pasado.

Los audífonos son cómodos de usar y se mantiene seguros la mayor parte del tiempo. Además, ofrecen una calidad de sonido un poco por encima de los primeros y gracias a su diseño con aislación de ruido (que funciona como cancelación de ruido) permite que la experiencia sea mejor, en este aspecto, que los AirPods.

Aún más interesante es que la duración de su batería cumple con su promesa de 6 horas de uso, mientras que la cubierta que los carga en cualquier parte extiende más su uso y ofrece la posibilidad de cargarlos de manera inalámbrica con la carga reversible de celulares, como el Galaxy S10 Plus, por lo que se convierten en unos audífonos ganadores si tienes un celular Android, además de que se postulan como una alternativa a los AirPods para usuarios que tienen iPhone.

Audífonos compatibles con Samsung, Android, iPhone y más

Aunque estos son unos audífonos Samsung, no solo funcionan con dispositivos de la firma surcoreana, sino que también con todos los celulares Android y iPhone, al igual que computadoras, tabletas y otros dispositivos que permiten conectar audífonos a través de Bluetooth.

Sin embargo, el emparejamiento instantáneo (la primera vez que los usas) funciona solo con los dispositivos Samsung. Vale la pena tener en cuenta que esto funciona con dispositivos Samsung con Android 7.1.1 o superior y que tienen instalado el app de SmartThings —el cual generalmente ya viene preinstalado y si no aparece la ventana es necesario actualizar el app.

En dispositivos Android (con al menos 1.5GB de RAM y Android 5.0), se pueden emparejar de manera tradicional, tienes la posibilidad de controlar el ruido ambiental, administrar las notificaciones, encontrar los audífonos y personalizar el ecualizador y los controles táctiles, mientras que en iPhone y otros dispositivos no es posible realizar estas modificaciones.

Notificaciones: Puedes controlar las apps de las que quieres recibir notificaciones auditivas y hasta pueden leer las notificaciones.

Puedes controlar las apps de las que quieres recibir notificaciones auditivas y hasta pueden leer las notificaciones. Ecualizador: Te permite escoger diferentes modos, entre los cuales se encuentran Optimizar graves (incremento de bajos), Suave, Dinámico (balance), Claro y Optimizar agudos.

Te permite escoger diferentes modos, entre los cuales se encuentran Optimizar graves (incremento de bajos), Suave, Dinámico (balance), Claro y Optimizar agudos. Panel táctil: Puedes bloquear el panel táctil, al igual que personalizar cada audífono para controlar el volumen, activar un asistente de voz (Google Assistant o Bixby, mientas que los usuarios de iPhone puedes usar Siri) o activar el sonido ambiental al mantener presionado el panel táctil (parte externa) de cada uno de los audífonos. Inclusive, es posible configurar cada uno por separa para que el derecho permita subir el volumen y el derecho bajar el volumen.

Puedes bloquear el panel táctil, al igual que personalizar cada audífono para controlar el volumen, activar un asistente de voz (Google Assistant o Bixby, mientas que los usuarios de iPhone puedes usar Siri) o activar el sonido ambiental al mantener presionado el panel táctil (parte externa) de cada uno de los audífonos. Inclusive, es posible configurar cada uno por separa para que el derecho permita subir el volumen y el derecho bajar el volumen. Localizar audífonos: Te permite encontrar los audífonos en caso de pérdida.

Te permite encontrar los audífonos en caso de pérdida. Sonido ambiental: Utilizar los micrófonos para escuchar lo que sucede alrededor de ti. Inclusive, puedes controlar la intensidad del sonido ambiental y hasta resaltar las voces.

Utilizar los micrófonos para escuchar lo que sucede alrededor de ti. Inclusive, puedes controlar la intensidad del sonido ambiental y hasta resaltar las voces. Estado de audífonos: Puedes ver cuándo un audífono está activo y puedes ver el estado de la batería.

Captura de pantalla por Juan Garzon/CNET

Lo malo en Android es que es necesario descargar el app Galaxy Wearable de Samsung más un add-on de los Galaxy Buds que permiten tener acceso a eso. Aunque en celulares Samsung se puede encontrar hasta preinstalado en celulares como los Samsung Galaxy S10, los teléfonos de otras marcas te obligarán ir directamente a Google Play para descargar el app para sacarle provecho a esas funciones.

Claro, puedes emparejar los audífonos a través de las configuraciones de Bluetooth y sin necesidad de descargar el app (como toca hacer en iPhone y otros dispositivos que no son Android, pero te estarás perdiendo de algunas funciones y personalización.

Audífonos inalámbricos con carga inalámbrica

Una de las novedades de los Galaxy Buds es que los audífonos se pueden cargar inalámbricamente con los mismos cargadores QI que usas en tu celular o con la carga reversible de dispositivos como el Galaxy S10 Plus, el Huawei P30 Pro y Mate 20 Pro.

Este aspecto hace que sin duda los Galaxy Buds sean los amigos ideales de los celulares de Samsung y hasta esos celulares de Huawei, ya que si no tienes carga los puedes cargar en cualquier parte para seguir disfrutando de ellos y no tener la frustración de quedarte sin batería.

Los nuevos AirPods o AirPods 2 también cuentan con esta función, pero no existe un iPhone que ofrezca esta función de carga reversible. Seguramente el próximo iPhone la tendrá, pero por lo pronto los usuarios de Apple no pueden disfrutar de esta característica de la misma manera que los usuarios de Samsung.

Desempeño, conectividad e interferencia

Durante las semanas que he usado los audífonos Samsung Galaxy Buds no he tenido mayores problemas, a pesar de conectarlos al Galaxy S10 Plus, Moto G7 Power, OnePlus 6T McLaren Edition, iPhone X y Pixelbook.

En tan solo un par de ocasiones tuve un poco de interferencia y pude hasta conectarlos y usarlos sin problemas en aviones, trenes, buses y hasta en la oficina.

Para emparejarlos, es necesario abrir la cubierta y automáticamente se activa el Bluetooth. En los Galaxy S10 aparece una ventana emergente que te indica que los ha detectado, en otros dispositivos puedes encontrarlos a través del app o en la configuración de Bluetooth principalmente.

Como mencionaba al principio, la calidad de sonido de los audífonos Galaxy Buds es buena, ofreciendo claridad y con cierto nivel de bajos. Considero que la calidad de sonido está un poco por encima que el promedio, pero me hubiera gustado tener un poco más de bajos o al menos una configuración que pudiera incrementarlos más de lo que se puede.

Angela Lang/CNET

Durante mi experiencia, descubrí que utilizar el ecualizador en modo dinámico ofrece los mejores resultados para toda clase de contenido, al menos según mi gusto.

En comparación con los AirPods, los Galaxy Buds ofrecen una mejor calidad de sonido, pero se quedan un poco por debajo de lo que ofrecen los Bose SoundSport Wireless, aunque esos no tienen tan buena cancelación de ruido.

Sin embargo, la duración de la batería de los Galaxy Buds fue mejor frente a lo que he obtenido con esos audífonos Bose y es comparable con los AirPods, aunque encontré que era necesario incrementar el volumen más con los audífonos de Apple por no tener cancelación de ruido.

Es claro que ni lso audífonos de Bose, ni los Samsung llegan al nivel de calidad de lo que ofrece los audífonos Sony WH-1000XM3, pero esos son de otra categoría y lideran su categoría con excelente cancelación de ruido y calidad de sonido.