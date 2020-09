Los Galaxy Buds Live se perfilaban como los auriculares o audífonos de Samsung que queríamos antes de la llegada de los Galaxy Buds Plus, que ofrecieran cancelación de ruido activa para competir con los Sony WF-1000XM3 y con los AirPods Pro.

8.2 Galaxy Buds Live Precio no disponible CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Diseño diferente

Cómodos

Buena calidad de sonido

Buena calidad de llamada y cancelación de ruido

Su cubierta o cajita se puede cargar inalámbricamente

App para Android y también iPhone Lo que no nos gusta No tiene aislamiento de ruido

La cancelación de ruido decepciona

Requiere precisión de postura para obtener la mejor calidad de sonido

Alcance de la conexión muy limitada

Los Galaxy Buds Live son audífonos con forma de frijol [fotos] Ver fotos +48 Más

Sin embargo, considero que aunque los Galaxy Buds Live ofrecen cosas positivas y son buenos, no creo que cumplan con esa expectativa que teníamos de los audífonos inalámbricos de Samsung con cancelación de ruido. Te digo por qué en este análisis.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy Buds Live: Los audífonos con forma de frijol

Precio y disponibilidad

El precio de los Galaxy Buds Live es de US$169, lo que es muy competitivo teniendo en cuenta que son audífonos inalámbricos con cancelación de ruido activa. Los Galaxy Buds Live vienen en color negro, blanco o bronce.

Galaxy Buds Live: Características y especificaciones

Tamaño de audífonos: 16.5x37.3x14.9mm

Peso de audífonos: 5.6 gramos

Tamaño de cubierta: 50x50.2x27.8mm

Peso de cubierta: 42.2 gramos

Unidad de sonido: 12mm

Micrófonos: 3 (dos exteriores y uno interior)

Batería de audífonos: 60 mAh (hasta 6 horas con ANC)

Batería de cubierta: 472 mAh (hasta 21 horas en total con ANC) compatible con carga inalámbrica

Conectividad: Bluetooth 5.0

Codec: AAC, SBC, Scalable (de Samsung)

Sensores: Acelerómetro, IR (infrarrojo), sensor de pasillo (Hall), táctil, VPU (unidad de reconocimiento de voz, sensor de agarre

Compatibilidad de app: Android 5.0 o superior con al menos 1.5GB de RAM o iPhone 7 o superior con al menos iOS 10

Resistencia al agua IPX2 (puede resistir agua que los golpea en ángulo de 15 grados o menos, no en cualquier dirección como IPX4)

Diseño de frijoles novedoso

Lo que más llama la atención de los Galaxy Buds Live no son necesariamente sus funciones, esa cancelación de ruido activa o que fueron presentados junto con el Galaxy Note 20 y el Note 20 Ultra . Lo que capta la atención es su curiosa forma de frijol.

Aunque este diseño poco tradicional hace que se sientan muy cómodos en la mayoría de casos y sean livianos, también hace que la experiencia de uso pueda variar más de lo normal. ¿Por qué? Porque he conocido más de una persona que se los han colocado mal a pesar de que en el app Samsung explica más o menos cómo hacerlo. Además, como su diseño es abierto, pequeños movimientos o colocaciones cambian la experiencia de sonido.

De cualquier manera, los audífonos se mantienen relativamente seguros en los oídos y al usarlos por largos periodos de tiempo no molestan tanto como otros que tienen aislamiento de ruido, como pueden ser los Galaxy Buds Live, los Pixel Buds 2 o los Happy Plugs Aiir 1 Plus.

Juan Garzón / CNET

Sin embargo, esto no ayuda con el aislamiento de ruido y con la cancelación de ruido, pero más adelante hablo sobre esto.

La parte externa de los audífonos o auriculares es táctil y el campo de detección es más amplio de lo que yo me imaginaba después de probar toda clase de audífonos similares. Sin embargo, esto también hace que simplemente al ajustar su posición piense que quieres, por ejemplo, pausar lo que estás escuchando o viendo.

Además, me pareció que siempre hay un leve retraso entre tu toque y la detección, así que muchas veces intentaba saltar canciones tocando dos veces seguidos y solo detectaba uno por alguna razón. Considero que los Pixel Buds 2 son los que ofrecen mejor control táctil hasta este momento.

Por otra parte, los audífonos tienen cierta resistencia al agua con la certificación IPX2 (puede resistir agua que los golpea en ángulo de 15 grados o menos), pero audífonos inalámbricos como los Pixel Buds 2 ofrecen certificación IPX4 que les permite ser más resistentes.

En general, el diseño me sorprendió también porque tienen mejor construcción de lo que me imaginaba y se sienten más premium que los Galaxy Buds Plus.

Además, su diseño hace que los audífonos inalámbricos no sobresalgan tanto de tus oídos y muchas veces pueden pasar desapercibidos.

La cubierta también tiene el mismo tono brillante de los audífonos en la parte externa y es más compacta de lo que me imaginaba. Esta cubierta se puede cargar inalámbricamente, o la puedes cargar con el puerto USB-C.

La cubierta también tiene una luz indicativa en la parte externa e interna, mientras que los audífonos o auriculares no tienen ninguna luz. Por cierto, estos audífonos se cargan a través de dos contactos y se mantienen relativamente seguros en la cubierta gracias a imanes. Tan solo ten en cuenta que estos imanes no son tan potentes, así que si los sacudes con la cubierta o cajita abierta se van a caer.

Buena calidad de sonido

Los audífonos o auriculares Samsung Galaxy Buds Live ofrecen una calidad de sonido buena gracias a una unidad de sonido de 12mm, tecnología de AKG y un canal para el bajo.

Juan Garzon / CNET

El detalle y reproducción de sonido, incluyendo el bajo, son buenos. La calidad de sonido es parecida a la de los Galaxy Buds Plus, pero me parece que en ocasiones el sonido es un poco más inmersivo. Sin embargo, la posición puede hacer variar con gran facilidad la experiencia, mucho más que con los Galaxy Buds Plus, que — gracias a su diseño — hay menos campo de error o variedad.

Cancelación de ruido que decepciona

Una de las novedades más importantes de los Galaxy Buds Live es su cancelación de ruido porque era lo que esperábamos en unos audífonos inalámbricos de Samsung desde antes que se presentaran los Galaxy Buds Plus a principio de año.

¿Puede esta cancelación de ruido competir con audífonos como los Sony WF-1000XM3, los Apple AirPods o hasta los Sony WF-SP800N? No. En realidad, la cancelación de ruido que tienen los audífonos de Samsung es mínima y es difícil de notar.

En gran parte, estoy seguro de que el diseño abierto es una de las principales causas de esto porque para tener una buena calidad de cancelación de ruido es necesario tener cierto aislamiento.

Realizando toda clase de pruebas en mi día cotidiano, noté la cancelación de ruido en lugares muy callados o cuando estaba cocinando y tenía prendido el ventilador de la estufa. Allí, la cancelación de ruido fue cuando mejor funcionó para cancelar un poco el ruido de ese ventilador, pero no fue un cambio drástico.

Considero que los WF-1000XM3 siguen siendo los mejores audífonos que he probado en este apartado, logrando una diferencia importante entre tener la cancelación de ruido activa o desactivada.

Calidad de llamada que sorprende

Donde sorprendieron los Galaxy Buds Live fue en la calidad de llamada. No es que necesariamente ofrezcan la calidad de voz más natural o detallada, sino que la cancelación de ruido en tu ambiente es muy buena para permitir que te escuchen bien -- mejor que los Buds Plus.

Buena duración de batería

Samsung promete que los audífonos Galaxy Buds Live durarán hasta 6 horas usando la cancelación de ruido activa; la cubierta ofrecería 15 horas más (para un total de 21 horas). Sin tener la cancelación de ruido activa (ANC, por sus siglas en inglés) habilitada, los Galaxy Buds Live tienen la capacidad de ofrecer hasta 8 horas de uso y hasta 29 horas contando lo que ofrece su cajita.

Juan Garzón / CNET

En mi experiencia, la duración de la batería no estuvo muy lejos de esa promesa, así que es bueno. En comparación con los Galaxy Buds Plus, esos audífonos ofrecen hasta 11 horas solo con la batería de los audífonos y 22 horas contando a su cubierta o cajita.

Los AirPods Pro ofrecen hasta 4.5 horas con ANC activado y hasta 24 horas contando la carga adicional que ofrece su cajita, mientras que los Google Pixel Buds 2 ofrecen hasta 5 horas y hasta 24 horas contando a su cajita.

Con esto, está claro que los Galaxy Buds Live ofrecen una buena duración de batería.

Samsung también asegura que con solo cargar los audífonos durante 5 minutos puedes obtener hasta 60 minutos de reproducción de sonido, así que es algo muy bueno.

Desempeño y otras funciones

Los audífonos inalámbricos Samsung Galaxy Buds Live se conectan al app de Samsung Wearable (Android) o Samsung Galaxy Buds (iPhone), pero en Android es necesario descargar otro app para los Buds Live y para prácticamente cada producto que se conecta a ese app principal.

El app permite ajustar el ecualizador, personalizar los controles táctiles, actualizar los audífonos y hasta una sección de algunas funciones beta como un modo para videojuegos o para reducir la presión que puede existir en el oído.

Claro, estos audífonos inalámbricos de Samsung se pueden conectar a prácticamente cualquier dispositivo Bluetooth, solo que si no tienes el app no puedes personalizar las funciones.

Además, un beneficio que tienen los dispositivos de Samsung es el emparejamiento simple que al solo abrir la caja son reconocidos en una ventana emergente. Además, usando tu cuenta de Samsung puedes conectarlos a otros dispositivos que no has emparejado de manera más rápida que de costumbre.

En cuanto a la conexión, los Galaxy Buds Live ofrecen estabilidad en su conexión, pero su alcance es mucho más limitado que otros audífonos que he probado. Caminando de un cuarto a otro perdí conexión a una distancia de aproximadamente 10 metros usando un el Galaxy Note 20 Ultra, una Chromebook, un iPhone 11 Pro, el OnePlus 8 Pro y Vivo X2 Pro.

Aunque no probé la conexión con una Mac, mi colega César Salza tuvo algunos problemas de calidad de sonido.

Juan Garzón / CNET

Por otra parte, estos audífonos inalámbricos también tienen la capacidad de ofrecer a Bixby para que esté disponible todo el tiempo con solo utilizar tu voz en dispositivos Samsung. Igual, usando el app puedes configurarlos para que al mantener presionado un audífono puedas activar, por ejemplo, a Google Assistant.

Conclusión

Los Galaxy Buds Live sorprenden de unas maneras y de otras no cumplen con lo esperado.

Claro, considero que mis expectativas eran un poco altas porque los otros audífonos de Samsung han sido de los mejores por su precio y aunque no son perfectos la principal carencia que han tenido ha sido la cancelación de ruido activa.

Los Galaxy Buds Live traen exactamente eso que deseamos en unos audífonos de Samsung, pero esa cancelación de ruido no termina ofreciendo mucho.

Lo bueno es que son unos audífonos inalámbricos muy cómodos, ofrecen buena calidad de sonido, buena duración de batería y toman un riesgo en el diseño que hay que valorar cuando la mayoría de audífonos inalámbricos se parecen mucho en la actualidad.

Si no te importa mucho tener un diseño abierto en los que entra ruido del ambiente con facilidad, los Galaxy Buds Live son una gran opción en el mercado.

Primera impresión Samsung Galaxy Note 20 El Samsung Galaxy Note 20 es el más barato de los dos, pero los sacrificios son más grandes que nunca y puede ayudar a dirigir la atención al Note 20 Ultra, los Galaxy S20 y hasta los Note 10. Lee Nuestro Análisis $1,299.99 en Amazon