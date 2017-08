Lo bueno La Samsung Galaxy Book tiene una hermosa pantalla y un diseño compacto para las características que incluye. Además, por la compra de la tableta recibes el teclado/cubierta y el lápiz óptico.

Lo malo El teclado no ofrece muchos ángulos para la pantalla, no ofrece mucha estabilidad y su 'touchpad' no es el mejor. Usarla con teclado en una superficie no muy plana, como las piernas, no es la mejor experiencia.

Conclusión La Samsung Galaxy Book ofrece un buen desempeño, diseño y un precio competitivo que incluye un teclado y un lápiz óptico.