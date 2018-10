Aloysius Low/CNET

El Samsung Galaxy A9 (2018) es el primer celular con cuatro cámaras traseras, dando un paso más allá de las tres cámaras traseras que han ofrecido celulares como el LG V40 ThinQ y el Huawei P20 Pro.

Inclusive, el Galaxy A9 (2018) ahora se coloca entre un selecto grupo de celulares que se han atrevido a integrar al menos cinco cámaras en total, incluyendo al LG V40 y el Fire Phone -- que tenía un total de seis cámaras.

La primera cámara del Galaxy A9 (2018) tiene un lente gran angular con sensor de 8 megapixeles y una apertura de f/2.4 que permite capturar un ángulo visual de 120 grados -- más espacio de lo que puede capturar la cámara gran angular de 16 megapixeles del LG V40 que cubre un ángulo de 107 grados.

La segunda cámara del Galaxy A9 (2018) es un lente telefoto de 10 megapixeles con una apertura de f/2.4 y que está dedicado a ofrecer zoom óptico 2X.

La tercera cámara de este celular Samsung es de 24 megapixeles con una apertura de f/1.7 y es la cámara principal que tiene, así que debería ser la que más se usa.

Por su parte, la cuarta cámara es un lente de 5 megapixeles con una apertura de f/2.2 y está enfocada en la detección de la profundidad de los objetos para ofrecer un mejor modo de retrato o modo de enfoque dinámico, como llama Samsung a esa función.

No cabe duda que lo más sobresaliente del Galaxy A9 (2018) son estas cuatro cámaras traseras, pero el celular también tiene un cuerpo relativamente atractivo con una parte trasera de vidrio y la opción de integrar colores gradientes y el celular trae 6GB o hasta 8GB de RAM.

Asimismo, este celular de Samsung tiene una pantalla Super AMOLED de 6.3 pulgadas con una resolución de 2,160x1,080 pixeles y tiene la función que siempre le permite estar encendida, similar a lo que ofrece el Samsung Galaxy S9, el Galaxy S9 Plus y el Galaxy Note 9 con la función Always On Display.

El Galaxy A9 (2018) también tiene un lector de huellas trasero y reconocimiento facial optimizado por Samsung.

El A9 (2018) también ofrece doble ranura SIM (Dual SIM) y hasta una tercera ranura para una tarjeta microSD de hasta 512GB, lo cual es bueno.

Hasta allí no llega todo, el Galaxy A9 (2018) tiene una batería de 3,800mAh, lo cual significa que tiene hasta más batería que el Galaxy S9 Plus (3,500mAh) y no está muy lejos de la batería del Galaxy Note 9 (4,000mAh). Aunque todo no es necesariamente la capacidad de la batería, como el A9 (2018) tiene una pantalla Full HD en vez de 2K como los celulares insignia de Samsung, podría hasta ofrecer una mejor duración de batería que esos celulares a pesar de que éste es considerado un teléfono de gama media.

Otras especificaciones del celular incluyen 128GB de almacenamiento base, es compatible con carga rápida a través de su puerto USB-C, tiene un procesador Snapdragon 660 y ejecuta Android Oreo, lo cual es un poco lamentable ya que Android Pie ya está disponible desde hace unos meses.

Por si interesaba, el Galaxy A9 no tiene una ceja o notch como el Pixel 3 XL o el LG G7, y tiene entrada para audífonos de 3.5mm.

Precio y disponibilidad

El Samsung Galaxy A9 (2018) tendrá un precio de 599 euros (cerca de US$695) y estará disponible en noviembre. La empresa no ha revelado si este celular llegará a EE.UU. y/o América Latina.

Samsung Galaxy A9: Características y especificaciones