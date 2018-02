El Galaxy A8 Plus es un teléfono que busca ser accesible para aquellas personas que quieren lo más cercano a un Galaxy S8 o Note 8 sin sacrificar los ahorros. O al menos eso intenta ser, porque con un precio de 12,999 pesos (unos US$691) el teléfono hace pensar en otras opciones similares a un precio más bajo.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

El Galaxy A8 Plus es la versión mejorada en algunos aspectos y pensada para los usuarios que gustan de un teléfono más grande por sus 6 pulgadas de pantalla; pero también tiene una segunda versión, el Galaxy A8, que tiene una pantalla de 5.6 pulgadas. La buena noticia es que ambas son Infinite Display, o pantallas casi sin bordes.

Por otro lado, el Galaxy A8 Plus es un teléfono muy limitado, tanto que llegará a México y a otros pocos países — pero no a Estados Unidos ni a España. El Galaxy A8 y el A8 Plus ya se pueden comprar en México por 10,999 pesos y 12,999 pesos, respectivamente. En España el A8 tiene un precio de 499 euros (unos US$615).

Diferencias entre el Galaxy A8 y Galaxy A8 Plus

Características Galaxy A8 y Galaxy A8 Plus

Galaxy A8 Galaxy A8 Plus Pantalla 5.6 pulgadas 6 pulgadas Resolución 2,220 x 1,080 pixeles 2,220 x 1,080 pixeles Procesador Exynos 7885 de ocho núcleos (seis de 1.6GHz y dos de 2.2GHz) Exynos 7885 de ocho núcleos (seis de 1.6GHz y dos de 2.2GHz) Almacenamiento 32GB o 64GB* 32 o 64GB* Expansión de almacenamiento microSD de hasta 400GB microSD de hasta 400GB Cámara trasera 16 megapixeles 16 megapixeles Cámara frontal 16 + 8 megapixeles 16 + 8 megapixeles RAM 4GB* 4GB o 6GB* Batería 3,000mAh 3,500mAh Batería removible No No Conectividad Bluetooth 4.2, USB C, WiFi 802.11 b/g/n, 2.4GHz, 4G/LTE Bluetooth 4.2, USB C, WiFi 802.11 b/g/n, 2.4GHz, 4G/LTE NFC Sí Sí Resistencia al agua Sí, IP68 Sí, IP68 Lector de huellas Sí Sí Características importantes Compatible con Samsung Pay, cargador Tipo C, pantalla sin bordes, resistente al agua Compatible con Samsung Pay, cargador Tipo C, pantalla sin bordes, resistente al agua Tamaño 149.2x70.6x8.4mm 159.9x75.7x8.3mm Peso 172g 191g Precio 10,999 pesos 12,999 pesos

*El almacenamiento y memoria RAM puede variar según el mercado.

Las diferencias entre ambos teléfonos es tangible, literalmente. Al sentirlos en la mano, es obvio que el A8 Plus es un teléfono pensado para los amantes de una pantalla más grande. Pero eso no es todo lo diferente entre ambos celulares (puedes ver la comparativa de especificaciones en la tabla superior).

El A8 Plus tiene el mismo procesador (Exynos 7885) que la versión de 5.6 pulgadas, pero en algunos mercados se puede conseguir hasta con 6GB de RAM. Además de esto, la batería es 500mAh más grande (3,500mAh), pero al final de cuentas será decisión de los compradores de si 0.4 pulgadas de tamaño en pantalla y un poco más de almacenamiento es lo suficiente como para gastar US$105.

Pero quizá la duda más grande es si optar por el Galaxy A8 Plus o cualquier otro celular de la gama e incluso de un escalón arriba como el OnePlus 5T —que ha dejado encantados a nuestros editores— y que cuesta US$500. Claro, es importante resaltar que el OnePlus 5T no está disponible en México, al menos oficialmente.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

La experiencia de usarlo es bastante similar a la de tener un Galaxy S8 y me da gusto que Samsung esté llevando la pantalla sin biseles a un teléfono de la gama media premium, aunque con un precio tan alto (para esta gama) me parece que seguirá siendo un grupo reducido de usuarios de esta gama los que puedan utilizarla — y disfrutarla.

El Galaxy A8 Plus también es otro celular que se une a la lista de celulares compatibles —en México— con Samsung Pay, el servicio de pagos móviles que justamente está activo desde mediados de enero, casi al mismo tiempo que los celulares A8. Esta es una buena noticia para los fanáticos de la marca que ya quieren comenzar a usar el servicio de pagos.

El Galaxy A8 Plus por el corto tiempo que lo usé y por ver sus características, suena a un teléfono bonito con características que ofrece el Galaxy S8, pero con una cámara doble frontal (que falta poner a prueba aunque en el Galaxy A8 nos gustó bastante), especificaciones sobresalientes y que corresponden a la gama, pero también con un precio un poco alto para su categoría.

Me gusta ver que el A8 Plus (al igual que el A8) cambiaron frente al Galaxy S8 y el lector de huellas está en la espalda pero ubicado debajo de la cámara, no a un lado. Este es un cambio que veremos seguramente en el Galaxy S9, así que de cierta manera Samsung colocó un aspecto (poco relevante) del S9 en el A8.

Sin embargo, es lamentable ver que a este punto un celular llegue con Android Nougat cuando Android Oreo ya ha estado disponible por unos meses. Además, este celular no puede grabar video 4K.