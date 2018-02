Samsung ha renovado la gama media de dispositivos apenas comenzar 2018 con dos nuevas versiones de los Galaxy A8 y A8 Plus, dos teléfonos que han evolucionado hasta el punto de lucir un diseño muy superior a otros dispositivos que pertenecen a este segmento, aunque también debemos sumar que tienen un precio ligeramente alto con respecto a esos mismos dispositivos, muy a pesar de que su rendimiento no se acerca siquiera al del Samsung Galaxy S8 del año pasado.

El Galaxy A8 es el más pequeño de los dispositivos de la serie A8 de 2018 y luce dispuesto a competir con teléfonos que también tienen pantalla casi infinita a pesar de su precio pasadito de tono. En España por ejemplo cuesta 499 euros, más que otros equipos del mismo segmento como el LG Q6 que cuesta 350 euros o igual que el Honor View 10, cuya cámara principal es dual o el OnePlus 5T que ha sido calificado como uno de los mejores teléfonos por debajo de 500 euros por CNET en Español.

Samsung ha estado trabajando para convertir la gama media en un nivel más lujoso, algo que le aleja de otros competidores como Xiaomi y su modelo Mi Mix 2, que cuesta lo mismo que el Galaxy A8, pero tiene un mejor procesador y más almacenamiento. Desde luego existen diferencias claves que hacen de este equipo especial, como la incorporación de una cámara dual frontal, uno de sus grandes alegatos para meterse en tu bolsillo.

César Salza

Especificaciones Galaxy A8 (2018)

Pantalla de 5.6 pulgadas con resolución de 1,080x2,220 pixeles

Procesador Exynos 7885 de ocho núcleos

4GB de RAM

Almacenamiento de 32GB, ampliables hasta 256GB

Cámara principal de 16 megapixeles con apertura f/1.7

Cámara frontal de 16 megapixeles + 8 megapixeles con apertura f/1.9

3,000mAh de batería

NFC

Compatibilidad con Samsung Pay

Conector USB Tipo C y Carga Rápida

Android 7.1.1

Cuatro colores: oro, negro, azul y gris orquídea

Resistencia al agua y el polvo IP68

Compatibilidad con las Gear VR a partir de la versión especial para las Galaxy S8

César Salza

Pantalla infinita: su gran novedad

El Samsung Galaxy A8 es el primer teléfono de la empresa sudcoreana que integra una pantalla infinita en la gama media. En particular tenemos 5.6 pulgadas, que tienen pocos bordes en la parte superior e inferior, que elimina el sensor de huellas de la parte frontal y cuyos laterales son bastante reducidos.

El panel Super AMOLED tiene una resolución de 1,080x2,220 pixeles y como ya es costumbre en Samsung nos permite activar cuatro estilos diferentes de modo de pantalla, Adaptative Display que hace la saturación y la nitidez más brillantes, Cine AMOLED y Foto AMOLED para colores más cálidos y un modo de balance de color básico.

Algo interesante es que tiene un panel de 18.5:9 y te permite ver videos en la pantalla completa. Por ejemplo si estás viendo YouTube, solo tendrás que pellizcar sobre la pantalla para poder adaptar el video a todo el panel. Además a través de Ajustes > Pantalla, podrás seleccionar qué apps quieres ver a pantalla completa. Samsung dejará desactivados los apps que considere no tendrán un buen rendimiento, aunque tú podrás activarlo y probarlos por tu cuenta, eso sí, no todos los apps te aparecerán en este apartado.

Samsung incorporó también Always On Display como ya es costumbre, lo que permite que puedas ver información básica con la pantalla "apagada" y que consume poca energía mientras te muestra este contenido.

César Salza

Diseño



Mientras que la pantalla cubre gran parte de la frontal del equipo -- aunque no tanto como el Galaxy Note 8 -- el resto del teléfono mantiene un diseño de líneas curvas. Su carcasa trasera de vidrio que es muy fácil de machar con tus huellas. A diferencia del Note 8, este equipo tiene el sensor dactilar en la parte de abajo de la cámara, algo que le hace fácil de utilizar.

En la parte frontal encontramos en la esquina superior derecha la cámara dual, la otra gran novedad del equipo, después de su pantalla infinita en un teléfono de la gama media.

Este equipo tiene puerto USB Tipo C y mantiene el conector tradicional de audífonos de 3.5mm en la parte de abajo. Nuestra unidad de prueba tiene doble SIM, lo que permite que en la ranura superior puedas colocar una nano SIM y una tarjeta microSD de hasta 256GB y en la del lateral derecho una segunda nanoSIM. Esto es diferente a lo que ofrecen otros teléfonos, que tienen una única ranura y bandeja, en la cual de colocar las dos tarjetas SIM, terminas sacrificando la microSD o vise versa.

Rendimiento del Galaxy A8 [2018]

El Galaxy A8 con Android 7.1.1 Nougat incorpora la interfaz Samsung Experience 8.5, la misma con la que fue lanzado el Galaxy Note 8. En general, Samsung se mantiene fiel al diseño de su adaptación de Android, con iconos de curvas redondeadas, la posibilidad de tener varios escritorios pero también de poseer un cajón de aplicaciones.

Un punto que es lamentable justamente es que el dispositivo salga con una versión de Android antiguo y la misma que el Note 8 que tiene casi seis meses de existencia, cuando existen muchos teléfonos que ya incorporan Android Oreo desde que lo sacas de la caja.

En nuestras pruebas el Galaxy A8 no ha sufrido ningún problema de lentitud ni recalentamiento, ni siquiera cuando hemos utilizado la cámara para grabar o hacer streaming de video. En el uso general, este es un equipo que utiliza muy bien su software y su procesador Exynos 7885 de ocho núcleos. No hemos tenido problemas al utilizar la pantalla dividida o la multitarea, y los videojuegos más potentes no sufren cuando nos pasamos un rato echando una partida. Ya sea Asphalt Nitro o Super Mario Run.

Como puedes apreciar en nuestras pruebas de rendimiento, el Galaxy A8 supera a otros teléfonos gama media con pantalla infinita como el LG Q6 o el Honor 7X, que son también sensiblemente más económicos. Sin embargo, debido a su procesador intermedio, no es capaz de superar al Galaxy S8 del año pasado.

Por otro lado, Samsung tiene que enfrentarse a la competencia china. En ese terreno entran los teléfonos de Xiaomi, que ya compiten oficialmente en países como México o España. En particular, te llamará la atención saber que el Xiaomi Mi Mix 2, que es un teléfono con pantalla infinita y un procesador más potente cuesta lo mismo que el de la sudcoreana, aunque por ejemplo, no tiene su cámara frontal dual.

Lo mismo sucede con el OnePlus 5T, si te fijas en la tabla, verás que este teléfono supera con creces al de Samsung, tiene el mismo precio, su pantalla es de 6 pulgadas, y tiene componentes internos mucho mejores. Eso sí, tiene cámara dual principal, pero no frontal, ni su cuerpo es resistente al agua como el celular de Samsung.

Y por último un teléfono de la tabla que no debe pasar desapercibido: el LG G6. Aunque es un dispositivo del último año, actualmente su precio es inferior a los 400 euros y como puedes ver supera al A8, tiene resistencia al agua y cámara dual principal.

Batería: el Galaxy A8 vs la competencia

El Galaxy A8 (2018) tiene una batería de 3,000mAh, la media que están integrando los dispositivos en los últimos meses. En nuestras pruebas el dispositivo logró superar el día sin problemas. Si a las 7:00 a.m. teníamos el 100 por ciento de la carga, sobre las 8:00 p.m. aún nos quedaba sobre el 20 por ciento. Esto teniendo en consideración un uso intenso del teléfono, con envío de Instagram Stories, WhatsApp y una gran revisión de Twitter.

También hemos realizado nuestras pruebas de batería de laboratorio, sometiendo al teléfono a unas condiciones controladas mientras reproducía video de forma continua. Vamos a comparar su resultado con el de otros dispositivos.

Comparativa Batería Galaxy A8 [2018] Galaxy A8 (2018) Xiaomi Mi Mix 2 LG Q6 Galaxy S8 LG G6 Honor 7X OnePlus 5T Batería 3,000mAh 3,400mAh 3,000mAh 3,000mAh 3,300mAh 3,340mAh 3,300mAh Duración de la batería 15:23 horas 10 horas 11 horas 16 horas 13:35 horas 10:05 horas 17:35 horas

Como puedes ver, los 3,000mAh del Galaxy A8 (2018) le permiten sobresalir a los teléfonos de la gama media con los que le hemos venido comparado. Aunque el Xiaomi Mi Mix 2 tiene algunos componentes mejores que el A8, no le supera en batería.

El teléfono de Samsung es superado por el Galaxy S8 y también, de nuevo, por el OnePlus 5T, que repetimos, cuesta lo mismo y tiene muy buenos componentes.