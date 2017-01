Samsung tiene mucho que probar luego de un explosivo 2016. Afortunadamente, la nueva serie de teléfonos Galaxy A de la compañía podría ser la cura perfecta para esa resaca antes de su próxima gran revelación en el Mobile World Congress de Barcelona en unas pocas semanas.

Los nuevos A3, A5 y A7 presumen de una pinta ridículamente atractiva heredada del insignia Samsung Galaxy S7. También vienen equipados con resistencia al agua y al polvo IP68.

Si bien el A5 y el A7 tienen características similares con sus cámaras frontal y trasera de 16 megapixeles, el A3 es un poco inferior, con una cámara trasera de 13 megapixeles y una frontal de 8. Una explicación más detallada se encuentra en la tabla de abajo.

Si los selfies te suponen mucho trabajo, Samsung también ha hecho ajustes a su cámara UI para introducir un botón de disparo de flotación libre que puedes arrastrar alrededor de la pantalla. Eso hará más fácil que nunca tomar fotos de tu rostro.

Pasé algo de tiempo con el A5 y el A7 y me impresionó la calidad de los teléfonos. Se sienten tan bien como un insignia de alta gama, gracias a sus marcos de metal y sus partes traseras de cristal.

Especificaciones rápidas

Pantalla HD de 4.7 pulgadas (A3), 5.2 pulgadas en full-HD (A5), 5.7 pulgadas en full-HD (A7)

Android 6.0 (todos)

USB Tipo C (todos)

Soporte para tarjeta microSD de hasta 256GB (todos)

Disponibles en negro, dorado o durazno

Por dentro, los teléfonos tienen el procesador de baja gama Exynos. Eso equivale a la serie Qualcomm Snapdragon 600, a pesar de que necesitaremos hacer algunas pruebas de rendimiento para ver qué procesador es mejor.

Una última cosa a señalar: el teléfono viene con Android Marshmallow (6.01), y no con la más reciente actualización, Android Nougat. Esto tal vez no sea tan importante, pero Samsung no pudo confirmar cuándo serán actualizados estos teléfonos.

Los nuevos dispositivos tienen planeado llegar primero a Europa y Asia, y no tienen una fecha de salida al mercado en EE.UU. En Singapur, los A5 y A7 se venderán en unos US$380 y US$450 respectivamente.