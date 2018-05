Samsung

Para tener un teléfono con cámara doble de Samsung ya no debes comprar el Galaxy Note 8 ($788.83 en Amazon.com) o el Galaxy S9 Plus. La empresa ha lanzado el nuevo Galaxy A6 Plus y también su hermano menor el Galaxy A6, dos teléfonos gama media que incorporan algunas de las mejores características a las que nos tiene acostumbrado la empresa sudcoreana.

Estos dos nuevos dispositivos tienen como enfoque principal la fotografía. Por ejemplo, el A6 Plus tiene una cámara doble de 16 + 5 megapixeles en la parte trasera, mientras que la frontal es de 24 megapixeles. Por su parte el A6 tiene una frontal y otra principal de 16 megapixeles cada una.

Si algo heredan estos dos teléfonos de los gama alta de Samsung, es que ambos tienen ratio de visualización de pantalla de 18.5:9. El A6 tiene una pantalla de 5.6 pulgadas con resolución de 720x1,480 pixeles, mientras que el A6 Plus es más grande, de 6 pulgadas con una resolución de 1,080x2,220 pixeles. Ambos muestran biseles reducidos en la parte frontal.

Si hablamos de características más técnicas, encontramos que el A6 Plus tiene un procesador superior, de ocho núcleos a 1.8GHz, y podrá comprarse en versiones de 3 o 4GB y 32 o 64GB de almacenamiento. Por su parte el A6 tiene un procesador de ocho núcleos a 1.6GHz, viene de la misma forma en dos versiones y al igual que su hermano mayor, permite que utilices memorias microSD.

En cuanto a la batería, el más pequeño tendrá 3,000mAh y el hermano mayor 3,500mAh. Ambos vienen con Android 8.0 Oreo, sensor de huellas en la parte de atrás, y un diseño metalizado, algo que le diferenciará de sus hermanos mayores, que son de vidrio.

Especificaciones Galaxy A6 y A6 Plus

Pantalla: 5.6 pulgadas, 720x1,480 pixeles / 6 pulgadas, 1,080x2,220 pixeles

Procesador: Ocho núcleos 1.6GHz / Ocho núcleos 1.8GHz

Batería: 3,000mAh / 3,500mAh

Sistema operativo: Android 8.0 Oreo

RAM: 3GB o 4GB

Almacenamiento: 32 GB o 64GB, ampliables mediante microSD hasta 256GB

Cámaras: Principal de 16 megapixeles, frontal de 16 megapixeles / Principal de 16 + 5 megapixeles, frontal de 24 megapixeles