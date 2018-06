Lo bueno El Galaxy A6 Plus es un teléfono de diseño metálico bonito, con doble cámara y excelente batería, que además tiene una pantalla casi sin biseles, sensor de huellas dactilares y hasta desbloqueo facial. Posee Dual SIM y soporta microSD en ranuras diferentes y su doble cámara está a la altura de su gama.

Lo malo Su rendimiento en comparación con la competencia no es el mejor y su precio no es el más económico; no es resistente al agua.

Conclusión El Galaxy A6 Plus es en general un buen teléfono para la gama media, que revive el diseño metálico cuando muchos dispositivos apuestan por el vidrio, aunque su rendimiento no es el mejor que vas a encontrar teniendo en consideración su precio.

