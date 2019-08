En la era de los teléfonos inteligentes caros y extravagantes, Samsung mantiene una línea de celulares económicos y con características completas. La serie A se conoce justamente porque son dispositivos asequibles y entre ellos está el Galaxy A20, un teléfono intermedio que no está solo, ya que hay otras opciones con mayor rendimiento, mejor configuración de cámara, pero también mayor precio: los Galaxy A30 y Galaxy A50.

El Galaxy A20 no tiene toda la potencia de los Galaxy S10, pero cuesta hasta cuatro veces menos y su diseño, a pesar de no ser tan lujoso, es bonito y adecuado para su etiqueta. Lo he estado probado por dos semanas y a continuación te voy a contar mi opinión.

Angela Lang/CNET

Características del Galaxy A20

Pantalla: 6.4 pulgadas, 720x1,560 pixeles, 269ppp

Sistema operativo: Android 9 Pie

Procesador: Samsung Exynos 7884

Almacenamiento: 32GB, ampliable hasta 512GB mediante microSD

Cámara principal doble: 13 megapixeles f/1.9, 5MP gran angular f/2.2

Cámara frontal: 8 megapixeles, f/2.0

RAM: 3GB

Batería: 4,000mAh, carga rápida de 15 vatios

Conectividad: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 2.4G+5GHz, Bluetooth 5.0

Sensor de huellas trasero

Sin resistencia al agua

Con puerto para audífonos

Precio y disponibilidad

El Galaxy A20 en Estados Unidos puede comprarse a través de diferentes operadoras, en cada caso cada una de ellas requiere de un plan de activación que puede variar, pero estas son las promociones iniciales:

Galaxy A20 con Sprint: El precio de contado es de US$312 para el modelo de 32GB en color negro. Con el plan Lease Sprint Flex puedes pagar US$18 al mes por 18 meses, y cambiar de celular en ese último mes.

Galaxy A20 con T-Mobile: El precio de contado en color negro con 32GB es de US$250. Puedes financiarlo durante 24 meses con cuotas de US$10.

Galaxy A20 con Verizon: El modelo de 23GB en color negro está en oferta por US$5 mensuales por 24 meses o US$249 de contado.

En España el Galaxy A20 tiene un precio inicial de 159 euros de contado y en México de 4,499 pesos.

Angela Lang/CNET

Diseño



El Galaxy A20 es un celular con carcasa de plástico, algo desde el principio se presenta como la principal diferencia con respecto a los celulares más caros de la empresa, que tienen una estructura de vidrio. Sin embargo, algo que me ha gustado es que tiene bordes curvos, su superficie es fácil de limpiar y cuando lo sujetas en tu mano no se siente nada incómodo.

En la parte trasera están sus dos cámaras, que me recuerdan al iPhone XS por la forma vertical en la que se apuestan, y también está el sensor de huellas, que a diferencia de los celulares más nuevos no está en la pantalla.

Ese realmente no es problema para un dispositivo que no tiene ínfulas de ser lujoso ni glamuroso, pero sí funcional. En su parte frontal tenemos algo interesante para un celular económico, el panel incorpora pocos biseles y apenas una pequeña gota superior para la cámara frontal, por lo que no encontramos aquí una gran ceja.

Este teléfono incluye puerto para audífonos, y puerto USB Tipo C, así como una bocina en la parte inferior. No tiene botón Bixby, pero sí incluye los botones de subir y bajar volumen y encendido.

Angela Lang/CNET

Funcionamiento

El Galaxy A20 tiene un procesador Exynos 7884 de Samsung, que en nuestras pruebas técnicas a resultado ligeramente inferior al Snapdragon 632 que usan celulares que le hacen la competencia como la familia Moto G7.

En mis pruebas regulares el teléfono tuvo un buen comportamiento al momento de utilizar aplicaciones básicas como WhastApp o Instagram, aunque sí noté que no es el más rápido cargando las apps, aunque su pequeño retraso no es nada que vaya a afectar su rendimiento general.

A pesar de tener una sola bocina el audio que emite el celular es bastante bueno, a lo que debemos sumar que agrega puerto para audífonos tradicional. El sensor de huellas en la parte trasera es cómodo de utilizar y además es un método de identificación bastante rápida.

Algo que debes tener en consideración es que la pantalla de este teléfono tiene una resolución de 1,560x720 pixeles y una densidad de pixeles de 269ppp, mientras que uno de sus hermanos mayores, el Galaxy A30, vale un poco más, pero tiene una mejor resolución. Esto permite que puedas ver más detalles en objetos en fotos y videos, aunque no notarás un cambio trascendental a menos que lo compares con otro celular mejor.

Así se compara el Galaxy A20 con la competencia:

Batería

Si hablamos de la batería de este celular, nos ha dado un rendimiento de más de un día, iniciando su uso desde las 7:00 a.m. y necesitando cargarlo sobre las 12:00 del mediodía del día siguiente. En las pruebas controladas en los laboratorios de CNET en Español, el rendimiento continuo fue de 15 horas.

Con una batería de 4,000mAh podríamos esperar el mismo rendimiento de celulares como el Moto G7, que tiene una batería inferior y mayor duración, aunque probablemente la interfaz personalizada de Samsung tiene mucho que ver en la duración de la misma.

En general, consideramos que la duración es adecuada, pero con una batería de 4,000mAh, una pantalla 720 pixeles y un procesador que no es el más exigente es posible que deberíamos esperar un poco más. Sin embargo, este rendimiento está en el rango de celulares de su clase.