Lo bueno Samsung DeX convierte al Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus en una computadora de escritorio que se adapta a un monitor. Ejecuta múltiples ventanas, tiene barra de tareas, puerto Ethernet, es fácil de usar y ofrece una buena experiencia.

Lo malo Necesitas de un teclado, mouse y monitor adicional (además de un Galaxy S8) para que funcione. No todos los apps están optimizados para que funcionen como esperarías en una computadora de escritorio. El 'dock' podría tener un mejor diseño y no puedes no tiene un conector de audífonos para conectar bocinas (toca por Bluetooth).

Conclusión Samsung DeX es la mejor implementación de una accesorio que te permite convertir a tu celular en una computadora de escritorio, inclusive mucho mejor que Windows Continuum.

Visite el sitio del fabricante para obtener más información.