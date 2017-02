Las Chromebooks son laptops realmente especiales y la Samsung Chromebook Pro logra de cierta manera ser aún más especial.

Para lograr esto, Samsung y Google se han asociado y aunque parece ser tan solo una computadora pequeña tradicional, en realidad tiene un poco más que eso.

La Chromebook Pro tiene un lápiz óptico similar al de un celular Samsung Galaxy Note 7 o un Galaxy Note 5 que ha sido optimizado, está integrado en el cuerpo de la laptop y funciona bien.

Asimismo, la Samsung Chromebook Pro trae preinstalada la tienda Google Play Store, para permitir instalar toda clase de apps de Android, por si los apps de Chrome no fueran suficientes.

Además, la Chromebook Pro puede convertirse de laptop a tableta en solo segundos y su pantalla táctil es algo que no toda computadora de su clase puede ofrecer.

Con esta computadora y con la HP Chromebook 13, no cabe duda que Google está haciendo cada vez mucho más interesantes a las computadoras con Chrome OS, convirtiéndolas en una excelente opción para los usuarios que buscan computadoras que no sean muy costosas.

Además, Samsung también tiene la Chromebook Plus que integra el mismo diseño y funciones, pero tiene un procesador ARM en vez de Intel, la cual es un poco más barata.

Nota del editor: este análisis se llevó a cabo con una unidad de preproducción.

Samsung Chromebook Pro: características y especificaciones

Pantalla: QHD de 12.3 pulgadas táctil

Procesador: Intel Core m3

RAM: 4GB

Almacenamiento: 32GB

Cámara frontal:720p

Conector de audífonos

Puertos: dos USB-C

Ranura para tarjeta microSD: Sí

Peso: 2.38 libras

Sistema operativo: Chrome OS con acceso a Google Play Store (apps de Android)

Precio y disponibilidad

La Samsung Chromebook Pro estará disponible a finales de abril por US$549.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Diseño: bueno, pero un poco barato

La Samsung Chromebook Pro está compuesta principalmente de metal, lo que la hace sentirse de cierta manera más sólida que muchas computadoras de este precio que ejecutan Windows 10.

Sin embargo, el diseño no es tan refinado como el metal de la HP Chromebook 13, la cual parece ser más una computadora tradicional con elegancia. Aunque es cierto que la pantalla de la HP tiene principalmente plástico en vez de vidrio, como la Chromebook Pro de Samsung, el touchpad y el mouse realmente marcan más la diferencia en lo que se vería en una computadora barata y una de más alto calibre.

La ventaja que tiene la Samsung Chromebook Pro es que tiene una pantalla táctil que funciona muy bien, se puede convertir en una tableta (las bisagras de la pantalla le permiten girar por completo) y tiene un lápiz óptico integrado en su cuerpo, como el de los celulares Galaxy Note 7 o Galaxy Note 5, pero sin su botón.

Asimismo, aunque no es muy notorio, me gustó que Samsung haya integrado un par de imanes en la parte inferior de la computadora hacia el borde frontal, permitiendo que cuando la computadora está sobre una superficie de metal, se pueda abrir la pantalla con solo una mano y sin que se levante la parte donde se encuentra el teclado y touchpad. Es sin duda algo que requiere atención, ya que generalmente los fabricantes parecen no preocuparse mucho por ese tipo de detalles.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Aunque el teclado se siente un poco barato, funciona bien, aunque no tiene iluminación con la más reciente Chromebook de HP. Además, es claro que su touchpad no es tan suave y preciso como esa computadora o otras computadoras que muestran más elegancia.

Puertos y botones

Dos USB-C

Conector de audífonos de 3.5mm

Ranura para tarjeta microSD

Botón de encendido lateral

Barra para controlar el volumen lateral

Software: apps de Android y otras optimizaciones

Google y Samsung trabajaron para crear esta laptop Chromebook Pro y gracias a esa colaboración la computadora trae preisntalada la Google Play Store para permitir instalar y ejecutar casi cualquier app de Android. Estás en lo correcto, casi cualquier app que actualmente usas en tu celular.