Sarah Tew/CNET

Las Chromebooks (computadoras portátiles que ejecutan el sistema operativo Chrome, navegador de Google), están diseñadas para ser más baratas, por lo que el término "Chromebook premium" es algo así como una contradicción. De hecho, la firma de investigación de mercado NPD Group define cualquier Chromebook que sea de US$400 o más como premium, un precio inicial considerado "accesible" para las computadoras portátiles de Windows y bueno, inexistente para las Mac.

Según NPD, Samsung es líder del mercado premium de Chromebook y al ver su nueva Chromebook Plus es fácil entender por qué. Aunque algunos podrán negarse a pagar US$500 por una Chromebook, Samsung hace que el precio valga la pena con un mejor diseño, calidad de construcción y características que no podrás encontrar en opciones más económicas.

La Chromebook Plus V2 es una dos en uno, lo que significa que puede utilizarse como computadora portátil o voltear la pantalla 360 grados y usarla como tableta. También se puede usar el modo tienda, ideal para chats de video o bien, utilizar la flexibilidad de la Chromebook para ver películas o hacer presentaciones de forma más cómoda.

El diseño dos en uno tiene aún más sentido cuando se toma en cuenta el soporte para las aplicaciones de Android a través de Google Play. En adición a las aplicaciones de la Chrome Web Store. Lo más importante es que Samsung dejó el pasado procesador que se encontraba su versión de 2017, por un mejor CPU Intel Celeron 3965Y. Este procesador Celeron sigue siendo una gama baja pero mantiene la navegación ágil con aplicaciones de Android y web. Sin embargo, hay que tener en cuenta que con 4GB de memoria, correr varias aplicaciones o tener abiertas varias ventanas del navegador la harán lenta.

El nuevo procesador no dañará la duración de la batería. De hecho, terminó superando el desempeño de la Chromebook Pro 2017, con una duración de 9 horas y 33 minutos en nuestra prueba de videos en 'streaming'. Esta prueba la corrimos con su pantalla full HD de 12.2 pulgadas, ajustada al 50 por ciento del brillo de los 300 nits de brillo que cuenta.

Samsung Chromebook Plus V2 Precio US$500 Pantalla tamaño/resolution 12.2 pulgadas, 1,920x1,080-pixeles táctil Procesador 1.5GHz Intel Celeron 3965Y Memoria 4GB Almacenamiento 32GB Gráficos Intel HD Graphics 615 Redes Dual-band 802.11ac, Bluetooth 4.2 Sistema Operativo Chrome OS

Sarah Tew/CNET

Dejando a un lado el nuevo procesador, Samsung colocó una cámara de f1.9 y 13 megapixeles con enfoque automático sobre el teclado. Además, de la cámara frontal de 1 megapixel en la parte superior de la pantalla. Tal vez no sea una característica que todos necesitan, pero los profesionales o estudiantes que con frecuencia necesitan tomar fotos o videos rápidos lo apreciarán.

Combina la cámara con el pequeño bolígrafo digital Plus V2 escondido en el costado del cuerpo y podrá marcar fotos rápidamente para el trabajo, la escuela o para compartir en redes sociales. También se puede usar el lápiz para escribir o dibujar en la pantalla, firmar documentos o capturar fácilmente regiones específicas de la pantalla con sólo dibujar un recuadro a su alrededor.

Junto con el lápiz óptico, también se encuentra una ranura para tarjetas microSD, por lo que tendrás más espacio de almacenamiento cuando lo necesite, además de dos puertos USC-C para cargar la batería, datos y para manejar la pantalla con resolución 4K, un puerto USB-A y un conector para auriculares y micrófono de 3,5 mm. Los controles de volumen y el botón de encendido también están a un lado, por lo que están accesibles en modo tableta.

Sarah Tew/CNET

Las únicas cosas que se sienten un poco menos que premium, son el teclado y el panel táctil. No están mal, pero se sienten cortos a comparación del resto de las especificaciones, especialmente el teclado, que no está iluminado. Sin embargo, el teclado puede sobrevivir a pequeños derrames de líquidos, y el cuerpo de metal y plástico no se siente frágil como modelos más baratos.

La tengo que probar un poco más para ver cómo funciona en el día a día como un reemplazo de tableta Android, así como de una Chromebook. Pero basado en lo que he experimentado hasta ahora, si estás buscando una mejor experiencia con Chromebook, este es el lugar.

La Samsung Chromebook Plus V2 estará disponible en Best Buy y en Samsung.com a partir del 24 de junio.