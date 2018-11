Probé el primer celular flexible o plegable del mundo y esto es lo que aprendí

Juan Garzon / CNET

El primer celular flexible o plegable del mundo que puedes comprar ha llegado y no es de Samsung ni de LG.

Con el FlexPai, la empresa china Royole se le adelantó a las gigantes surcoreanas que han mostrado en varias ocasiones pantallas flexibles.

El Royole FlexPai es un concepto interesantísimo que se dobla, funciona y ofrece ciertas ventajas, pero aún tiene un amplio campo por mejorar y convertirse en el futuro que la empresa quiere que veamos.

Se espera que Samsung presente muy pronto su celular flexible o plegable llamado Samsung Infinity V, Galaxy F o Galaxy X, así que en poco tiempo Royole recibiría competencia de la fabricante que vende más celulares en el mundo.

El celular sí se dobla

Bill Liu, presidente ejecutivo de Royole, dijo que la empresa ha invertido más de seis años en desarrollar esta pantalla flexible que es muy delgada, liviana y resistente.

La empresa también desarrolló la bisagra que permite esta flexibilidad y en el uso al celular cumple con la promesa de ser flexible o plegable.

Royole dice que la pantalla logra soportar hasta más de 200,000 dobladas, lo que ofrecería hasta cerca de cinco años de uso si lo doblas 100 veces al día.

Cuando el celular está plano, funciona como una tableta de 7.8 pulgadas con una relación de aspecto de 4:3. Cuando lo doblas, esa relación de aspecto se divide en dos, una de 16:9 como muchos teléfonos tradicionales y 18:9 como muchos teléfonos de alta gama este año.

Juan Garzón / CNET

Doblar el celular no es tan simple como uno se imagina y, en realidad, es bastante rígido y requiere de cierta fuerza. El celular se puede doblar en distintos ángulos, pero tienes que hacerlo con fuerza. Esto también requiere que coloques tus dedos en la pantalla, lo que resulta en la activación por accidente de distintas funciones.

Esta flexibilidad le permite no sólo funcionar como tableta o celular, sino que también sirve como un dispositivo de presentación similar a lo que ha ofrecido Lenovo en sus computadoras Yoga, aunque este tiene pantalla en los dos lados.

Cuando está doblado, en el medio (atrás de la bisagra) siempre queda un espacio relativamente grande, así que en modo de celular se siente como un dispositivo grande que aunque cabe en el bolsillo es un tanto abultado.

La construcción del dispositivo está basada en plástico que lo hace sentirse un poco barato. Sin embargo, esto permite que la pantalla sea más resistente a golpes que los paneles de celulares como el Galaxy Note 9, LG V40 o iPhone XS Max.

El plástico que protege a esa pantalla OLED flexible permite que el FlexPai se doble, pero resiste más caídas y golpes que las pantallas con vidrio.

Mi preocupación aquí es la resistencia a rayones que pueda tener la pantalla y su cuerpo. Celulares como el Moto Z2 Force tienen una pantalla prácticamente "irrompible" que también tiene plástico y una de sus debilidades en comparación al vidrio es que es más propensa a rayarse.

Inclusive, en las unidades que Royole me dejó probar fue notorio que el cuerpo de plástico estaba notablemente rayado. Dicho esto, en la pantalla no pude ver mayores rayones o daños a diferencia de su cuerpo.

Otra duda que tengo es si con el tiempo ese plástico se pueda estirar por doblarse tanto, ya que en modo plano se nota un poco que el FlexPai ya no está totalmente recto en todo momento. Inclusive, la bisagra queda a veces un poco doblada y, aunque no lo probé con firmeza, me pareció que al doblarlo al lado contrario (que no está construido para hacer esto), el celular y la bisagra podrían romperse.

Además, el FlexPai tiene un bisel bastante grande en uno de sus bordes, lugar donde integra sus dos únicas cámaras (una gran angular y otra telefoto).

Otra preocupación es la calidad de las fotos que dejaban mucho qué desear. No sé si esto se deba a que las cámaras no son las mejores o porque se ven afectadas por el recubrimiento de plástico.

En general, en la mano el celular se siente relativamente liviano, un poco barato, pero muy interesante.

Reproduciendo: Mira esto: El adiós al notch, el OnePlus 6T llega y celulares flexibles...

Software: Una gran idea que aún necesita trabajo

Tuve la oportunidad de probar dos unidades del Royole FlexPai y aunque el diseño no es el más atractivo del mundo, es aceptable y uno se puede adaptar sin mucha dificultad.

Sin embargo, el software aún necesita mucho trabajo porque aunque el celular todavía no está disponible, durante mis pruebas a veces presentaba algunos retrasos para detectar que giraba el celular o que cambiaba el modo de uso e inclusive en muchas ocasiones no supo que lo estaba usando en modo de celular o cuál era el lado en que lo estaba usando.

Juan Garzón / CNET

Royole dice que está trabajando para mejorar la experiencia que ofrece el celular y que está liberando actualizaciones con frecuencia.

El FlexPai ejecuta Water OS, un sistema operativo o interfaz basada en Android Pie y ofrece cosas muy interesantes.

Buenas ideas de Water OS:

La interfaz cambia automáticamente de modo de tableta a sólo un lado de la pantalla cuando lo doblas, simulando un celular.



Doblado, si giras el FlexPai, el otro lado de la pantalla se enciende y el otro se apaga; detecta qué lado usas.



Cada lado del FlexPai doblado puede funcionar como un celular aparte (dos celulares en uno dependiendo del lado de la pantalla que estés viendo), ya que ofrece doble ranura de tarjeta SIM.



Doblado puedes activar las dos pantallas cuando estás tomando una foto para que un lado sirva como el visor y el otro sirva como una clase de espejo para guiar a la persona a la que le estás tomando la foto.



En los diferentes modos,la pantalla se puede dividir para ofrecer más funciones multitarea, inclusive arrastrando contenido entre ellas.



En modo de presentación, las notificaciones aparecen en el borde superior para no interrumpir lo que estás viendo o haciendo en la pantalla.



La pantalla de plástico y el sistema de vibración puede hacer sentir más real los videojuegos.



Como mencionaba antes, lo malo de estas funciones es que no todas se ejecutaron bien durante mis pruebas o presentaron retrasos.

Otro aspecto positivo es que la empresa parece entender que sin desarrolladores externos el FlexPai no podrá cumplir con su potencial y ha dedicado US$30 millones para que desarrolladores de todas partes del mundo se involucren y traigan nuevas funciones a FlexPai.

Royole FlexPai: Características y especificaciones

Pantalla: Flexible de 7.8 pulgadas (OLED)



Resolución: 1,920x1,440 pixeles



Densidad de pixeles: 308ppp



Procesador: Snapdragon 8150 (velocidad máxima de 2.8GHz)



RAM: 6GB o 8GB



Almacenamiento: 128GB o hasta 512GB



Sistema operativo: Water OS 1.0 (basado en Android Pie)



MicroSD: Sí, hasta 256GB



Cámaras: 16 (gran angular) y 20 (telefoto) megapixeles con apertura f/1.8



Bocinas: Dos bocinas, ubicadas en el borde superior (separadas)

Batería: 3,800mAh

Carga rápida: Ro-Charge (promete ser más rápida que la carga rápida tradicional)

Puerto: USB-C

Conector de audífonos (3.5mm): No tiene

Tamaño: 134x190.35x7.6mm



Peso: 320 gramos

Modelo: RY1201D

Bandas y frecuencias de redes

GSM/GPRS/EDGE B2/B3/B5/B8



UMTS B1/B2/B5/B8



CDMA BC0



TD-SCDMA B34/B39



LTE FDD B1/B3/B4/B7/B8/B12



LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41



Precio y disponibilidad

Royole FlexPai está a la preventa en China con un precio inicial de 8,999 yuanes, cerca de US$1,290. El dispositivo le llegará a sus compradores en diciembre. En Estados Unidos la versión para desarrolladores está disponible con un precio inicial de US$1,318, pero también llegará a Europa y otros mercados.

Primera impresión

El Royole FlexPai es un celular interesante que se lleva el título de ser el primer teléfono plegable o flexible en el mundo que se puede comprar; o sea, ya no es un prototipo como otros que hemos visto.

Me gustó mucho las ideas diferenciadoras que propone Water OS, creo que un celular flexible o plegable de esta clase puede tener utilidad y ventaja real frente a celulares tradicionales, pero su diseño no es el más atractivo y su software todavía parece requerir mucho trabajo para funcionar bien y ser una atractiva alternativa en el mercado.

Esperamos recibir una unidad en los próximos meses para poder hacer nuestro análisis completo de este celular.