Actualización, 29 de mayo de 2018

El Roku Streaming Stick Plus que analizaremos ahora fue lanzado en octubre de 2017 y, desde entonces, ha sido catalogado como favorito en nuestra selección Editors' Choice como el mejor transmisor de video que puedes comprar por este precio. Si bien Apple TV continúa ofreciendo una experiencia más refinada ––especialmente en servicios de televisión por suscripción, como YouTube TV–– el Roku Streaming Stick Plus te entrega casi los mismos canales y apps (excepto iTunes y Apple Music), excelente video 4K HDR y audio de sonido envolvente, todo por una fracción del precio. Además, normalmente lo encontrarás en descuento a tan sólo US$55 en la tienda de Amazon de Estados Unidos y en otras tiendas.

Consulta los tips para elegir el mejor 'streamer' de video de CNET para obtener más información sobre las marcas que compiten con Roku.

El análisis original del Roku Streaming Stick Plus ––publicado por primera vez el 28 de octubre de 2017 y sin cambios en su mayoría–– te lo compartimos a continuación.

No es difícil saber por qué Roku ha logrado vencer a Apple, Amazon y Google al fabricar los streamers más populares. Esta marca combina precios bajos, con un diseño muy sencillo y con funcionalidades y apps más útiles que las que ofrece la competencia.

El Roku Streaming Stick Plus transmite los mejores videos 4K y HDR de Netflix, Amazon, Vudu y otros, pero carece de los sofisticados controles de voz y el moderno sistema de menús de su rival Amazon Fire TV. ¿Cómo sustituye Roku esta "útil característica"? Tiene un control remoto que puede controlar el volumen y el encendido de tu televisor. Puede parecer algo muy sencillo, pero si realmente dedicas mucho tiempo a ver programas vía streaming, no tener que buscar el control remoto de tu TV para ajustar el volumen es realmente útil.

Roku también lanzó un Receptor Inalámbrico Avanzado para ayudar en las áreas en donde hay débil señal de Wi-Fi, pero en las primeras pruebas que hicimos no vimos una gran mejoría. No importa; la recepción era bastante buena, y las respuestas de Roku fueron rapidísimas. Y, por supuesto, ofrece las mejores opciones de búsqueda en su clase y más apps 4K HDR que cualquier otra alternativa en el mercado.

Para sacar el máximo provecho a estas apps, necesitarás un nuevo televisor 4K HDR, pero incluso si no tienes uno, vale la pena considerar el Plus sólo por el precio sobre otras opciones que no son 4K y que son más baratas, como el dispositivo de transmisión estándar de Roku. La diferencia de precio entre los dos es tan pequeña (US$20) que podría valer la pena pagarla, en caso de que obtengas un televisor 4K pronto y desee estar listo.

El Roku Streaming Stick Plus es mi streamer favorito de 2017 y tiene un valor mejor que el Apple TV 4K o el Nvidia Shield. Incluso, con facilidad supera al Google Chromecast Ultra ya que ese transmisor no tiene ni un control remoto y tampoco Amazon Video. Su competidor más cercano es el Fire TV, pero a menos que te tomes con seriedad cambiarte al asistente de Amazon, Alexa, las ventajas que ofrece Roku ganan.

Roku necesita re-conocerte

El Streaming Stick Plus está diseñado para ocultarse detrás de tu televisor y conectarse directamente a un puerto HDMI libre. Si el espacio es reducido, puedes usar un cable HDMI macho-a-hembra o un centro de varios puertos, y Roku, incluso, te enviará uno gratis.



El cable Receptor Inalámbrico Avanzado se conecta al dispositivo con una conexión Mini ––no Micro–– USB de la vieja escuela. El receptor, a su vez, se conecta al adaptador de AC suministrado, o a un puerto USB de tu televisor, para poder prenderlo.



Si optas por conectar el dispositivo desde tu televisor, se tarda mucho más en prender, por lo que enchufarlo directamente a la conexión CA suele ser la mejor opción.

Sarah Tew/CNET

No puedes usar el Plus sin el cable del receptor. Intenté conectar un cable USB a Mini-USB viejo en su lugar y recibí un mensaje de error.

Al igual que el transmisor Fire TV, el Plus carece de Dolby Vision HDR

El video 4K HDR en Roku está actualmente disponible en Netflix, YouTube, Amazon y FandangoNow. Las apps con soporte 4K (pero no HDR) incluyen Vudu, Plex, UltraFlix, Toon Goggles, 4K Universe y Smithsonian, así como algunas otras apps de nicho. Ninguna otra plataforma puede coincidir con esta selección.

La transmisión en 4K requiere más ancho de banda y, en el caso de Netflix, un plan más costoso

A diferencia del Apple TV 4K, el Roku Stick Plus puede admitir Dolby Atmos

La caja de US$100 del Roku Ultra tiene todas las mismas funciones que la Streaming Stick Plus, menos el Receptor Inalámbrico Avanzado. Su control remoto ofrece además una entrada de audífonos para disfrutar de tus programas de forma más privada y la función del buscador del control remoto para que no lo pierdas entre los cojines del sofá. También tiene una entrada para tarjeta SD para expandir la memoria y cargar la app más rápido, un puerto USB y un puerto Ethernet con cable. Echa un vistazo a la línea completa de productos 2017

Sarah Tew/CNET

Quédate con el Roku 4K que ya conoces

El iPhone ha utilizado una selección básica de apps desde tiempos inmemoriales, porque le funciona y la gente ya está acostumbrada. También Roku lo hace, y cada vez que cuestiono a los ejecutivos de la firma sobre cuando vendrá la actualización, básicamente me dicen que todo está funcionando demasiado bien como para querer cambiar algo. Y estoy de acuerdo en gran parte de ello.

La página de inicio de Roku es totalmente personalizable, lo que te permite mover los mosaicos de la app a tu gusto y conveniencia. Todas las apps tienen el mismo nivel, desde Netflix hasta Toon Goggles, desplazarse por ellas es fácil y rápido, se ejecutan rápidamente y la respuesta en cada una de las apps que probé era realmente inmediata. La interfaz no muestra programas o películas de cada app en la página de inicio, como el Fire TV, pero visualmente es mucho más simple y menos intrusiva; sólo hay un gran anuncio del lado derecho de la lista de las apps.

Los menús en algunas apps destacadas, como PlayStation Vue, HBO Now y Watch ESPN, son mejores en Fire TV que en Roku, con una interfaz más actualizada y, en algunos casos, más funciones. Sin embargo, en muchas otras, incluidas Netflix, YouTube, Hulu y Sling TV, son básicamente iguales en ambos transmisores.

Sarah Tew/CNET

Fuerte en apps y búsquedas, pero débil en control de voz



Roku sigue teniendo más apps que su competencia, así como la mejor plataforma para búsqueda cruzada de contenido. Me encanta que los resultados aparecen ordenados por precio, especialmente ahora que Movies Anywhere te permite consolidar tus bibliotecas de Vudu, Amazon, Google Play e incluso iTunes. Ahora, sería ideal que Vudu actualizara su app en Roku a algo así como la experiencia más ordenada que usa en Apple TV.

Roku tiene algunos elementos extra que no encontrarás en otros lugares, incluido el servicio My Feed y la opción de escuchar tus programas de forma privada a través de unos audífonos y la app Roku (si quieres escuchar desde el control remoto, necesitarás un Ultra), pero lo más importante de lo que aporta son dos apps exclusivas: "4K spotlight" y el canal Roku. La primera es una ventanilla única para comprar contenido 4K y ahora videos HDR de Amazon, Vudu, YouTube y otros servicios, divididos en categorías para que puedas tener una fácil navegación. Desafortunadamente, falta Netflix, una fuente importante de contenido 4K HDR, pero aún así ayuda a que la búsqueda de videos 4K y HDR sea más fácil que en otros dispositivos.

El canal Roku es un nuevo centro de películas gratuitas a la orden (con anuncios). Reúne películas de MGM, Sony, Warner y Lionsgate, mezclándolas con contenido gratuito de canales que hay en Roku como FilmRise, OVGuide, Popcornflix, YuYu y Vidmark. La selección es mucho mejor de lo que te imaginas, y los anuncios no son tan malos, aunque es posible que tengas que aguantar algunos descansos incómodos.