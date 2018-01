La cámara Stick Up Cam Elite de Ring no se molesta con tener baterías

Agrandar Imagen Ring

Ring está de vuelta con varios dispositivos nuevos en la feria de tecnología CES 2018: la cámaras Stick Up Cam Elite y Stick Up Cam 2, y las luces de seguridad LED Beam. La Stick Up Cam Elite se inspira de la primera generación de esta cámara, pero actualiza la resolución de 720p HD a 1080p. El modelo Elite está potenciado por un adaptador en lugar de baterías. Estas son algunas de las especificaciones:

Certificación para interiores y exteriores



Comunicación de dos vías



Detección de movimiento



Deteción de zonas



Wi-Fi- o Ethernet



La Stick Up Cam 2 es una versión de próxima generación de la Stick Up Cam original, pero ofrece streaming en vivo 1,080p HD. Es una cámara de exteriores que se puede montar de manera tradicional y está potenciada por baterías. La versión Elite requiere de un adaptador.

Las luces LED de seguridad Beam son una categoría de productos para Ring, como part de su adquisición de la fabricante de luces Mr Beams. Ring Beams incluyen luces para iluminar el camino, luces para las escaleras, focos y luces de seguridad en exteriores que están diseñadas para funcionar con el app de Ring.

Una demanda legal pausó las ventas del sistema de seguridad residencial Protect de Ring poco después de que se anunció en octubre. Pero Ring dice que se empezará a distribuir en marzo.

Ring no ha revelado el precio ni la disponibilidad de Stick Up Cam Elite, Stick Up Cam 2 y Ring Beams.

