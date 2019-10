Lo bueno La Stick Up Cam con batería extraíble puede durar hasta un mes con una sola carga; tiene resolución 1080p y su diseño sin cable la hace más fácil de colocar en techos o paredes.

Lo malo La cámara solo tiene espacio para una batería y, aunque duradera, hay que sacarla y recargarla (es compatible con el panel solar de Ring). No ofrece grabación gratuita, no permite grabar video desde el app y tampoco permite crear reglas por ubicación del usuario. Las notificaciones de movimiento no distinguen entre movimiento de objetos y personas.

Conclusión La Stick Up Cam Battery es una excelente opción para lugares que normalmente no tienen acceso a un tomacorriente. El software tiene mucho por mejorar. El diseño es disimulado en dos opciones de color, es resistente al agua y a temperaturas extremas y la integración con otros productos de Amazon y Ring la hacen una buena opción.