El Red Hydrogen One es un celular 3D muy interesante que trae un montón de nuevas posibilidades al mercado, pero con ellas también llegan un montón de limitaciones.

Juan Garzon / CNET

Por ejemplo, el Red Hydrogen One tiene una pantalla 3D que no requiere de gafas y hace que todo el contenido sea realmente más inmersivo que otros celulares en el mercado. Además, puedes capturar fotos y video 3D (4-View o 4V como llama la empresa) directamente con las cámaras del celular, tiene una gran duración de batería y un diseño modular que promete traer la calidad cinematográfica de Red (la razón por la que es conocida la empresa) a un celular.

Sin embargo, la pantalla 3D puede cansar o marear después de largos períodos de tiempo, no hay mucho contenido para disfrutar en 3D y lo que capturas puede ser escasamente compartido a través del app de mensajería de Verizon o el app (red social) Holopix. Además, sus módulos que se pueden conectar en la parte trasera del celular no llegarán hasta 2019. Y para acabar, el celular tiene un precio inicial de nada más y nada menos que US$1,295.

¿Quién es Red?

Red (Red Digital Cinema Camera Company) es una empresa estadounidense que fabrica cámaras y herramientas digitales de nivel profesional para fotografía y cinematografía.

La empresa no es reconocida en la industria de teléfonos celulares. El Red Hydrogen es su primer celular.

Sin embargo, la empresa es muy reconocida en el ámbito cinematográfico por la buena calidad de las cámaras y su diseño relativamente modular.

Red Hydrogen: Características y especificaciones

Pantalla: 5.7 pulgadas con "nanotecnología" que permitiría cambiar de manera simple entre modos 2D y 3D o 4V (holográfico)

Resolución de 2,560x1,440 pixeles

Densidad de pixeles: 515ppp

Procesador Snapdragon 835

RAM: 6GB

Almacenamiento: 128Gb (256GB la versión de titanio)

Cámaras traseras: Doble de 12.3 megapixeles

Cámaras frontales: Doble de 8.3 megapixeles

Doble ranura para tarjeta SIM

Ejecuta Android

Tiene doble bocina frontal con sonido espacial (hasta con audífonos)

Puerto USB-C

Conector de audífonos de 3.5mm

Diseño resistente y con hendiduras en sus bordes

Lector de huellas: Borde lateral

Un botón dedicado para grabar y tomar fotos

Batería de 4,500mAh

Sonido: Doble bocina frontal (A3D)

Sistema operativo: Android Oreo

Conectividad: 802.11ac (2.4GHz.5GHz), 2x2 MIMO, Bluetooth 5.0

Tiene un diseño modular como el del Moto Z3

Puede servir como monitor táctil de otras cámaras Red.



Tamaño: 164.78x85.71x10mm

Peso: 263 gramos (292 en titanio)

Bandas y frecuencias celulares

FDD LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,66

TDD-LTE: 38, 39, 40, 41

WCDMA/UMTS: 1,2,4,5,8,9,19

TD-SCDMA: 34, 39

CDMA/1x&EVDO:: BC0, 1, 6, 10

GSM: 2, 3, 5, 8

Precio y disponibilidad

El celular Red Hydrogen One está disponible con un precio de US$1,295 por la versión de aluminio y US$1,595 por la versión de titanio. En México, el Red Hydrogen One tiene un precio de 27,999 pesos.

Diseño: Pantalla 3D, biseles grandes y modularidad

El Red Hydrogen One es un celular con un diseño poco común en el mercado. Primero, es un celular grande y pesado para los estándares actuales. Además, tiene biseles similares a los del Razer Phone 2, o sea, muy grandes.

Lo bueno es que esos biseles grandes permiten integrar dos bocinas estéreo como las del celular de Razer y Red promete un sonido 3D muy envolvente. Creo que las bocinas del Razer Phone 2 son mucho mejores al ofrecer un sonido más enriquecido y potencia. Me parece que lo que hace bien el celular Red Hydrogen One es el efecto 3D, pero al escuchar música las voces muchas veces pierden su calidad y suenan como si estuvieran simplemente encerrados en una caja.

Por otra parte, la pantalla es de lo más misterioso que ha tenido este celular. A primera vista funciona muy parecido a la pantalla del Nintendo 3D y a diferencia de la pantalla del Amazon Fire Phone, los objetos aquí hacen parecer que los objetos están saliendo de la pantalla, no como si estuvieran dentro del teléfono como lo que ofrecía el Amazon Fire Phone (aunque ese efecto 3D brindaba mucho más detalle).

Angela Lang / CNET

El usarlo largos periodos de tiempo te puedes cansar de la vista, visualizar en modo vertical baja la calidad y siempre existe un poco de distorsión.

Además, no todo el contenido se puede ver en 3D, aunque hay hasta algunos juegos que ofrecen esta experiencia.

Aunque la empresa ha mejorado una de las quejas más importantes sobre esta pantalla a través de diferentes actualizaciones, aún es notable ver una malla en la pantalla cuando se usa en modo 2D. Puede ser que no sea visible para todos, pero si pones un poco de atención o simplemente ves contenido muy claro, la malla no es fácil de ignorar.

El celular Red Hydrogen One no es resistente al agua (al menos no tiene certificación) ni compatibilidad con carga inalámbrica, pero tiene conector de audífonos tradicional, un botón dedicado a la cámara y su cuerpo de aluminio con kevlar (o titanio) lo hace más resistente que otros celulares. La pantalla sigue siendo igual que la mayoría que puedes encontrar en el mercado -- así que es igual de frágil.

Además, en sus bordes, el celular tiene ondulaciones para colocar los dedos y facilitar el sujetar el teléfono, además de hacerlo más cómodo.

El lector de huellas está ubicado en el borde derecho y funciona relativamente bien, mientras que en el lado opuesto están los botones de volumen. Aunque el lector de huellas ofreció una muy buena experiencia, los de volumen me parecieron más difíciles de utilizar.

Otra clave importante y gran potencial que tiene este celular Android es que su cuerpo también es modular. Esto significa que se pueden conectar módulos en su espalda al estilo Moto Z3. Esto permitiría conectar lentes de alta calidad de Red y hasta batería adicional.

Lo malo es que esto no estará disponible hasta 2019, así que no sabemos si realmente este celular permitiría que la tecnología de grabación de video de alta calidad de Red sea accesible a más personas.

Angela Lang / CNET

Cámaras 3D o que capturan 4-View (4V)

Las cámaras del celular Red Hydrogen One (cuatro en total: dos traseras y dos frontales) permiten no sólo capturar fotos y videos tradicionales, sino también videos y fotos en 3D (o 4V, como lo llama la empresa).

Este contenido 3D o 4V se puede ver directamente en el celular y es relativamente bueno e inmersivo. Este es probablemente el aspecto más sobresaliente del celular Red.

Dicho esto, existe distorsión y no todas las fotos logran un efecto 3D tan bueno como para disfrutarlo, pero la mayoría de veces sí lo logró.