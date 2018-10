Los primeros cinco minutos de Red Dead Redemption 2, la nueva y esperada entrega de Rockstar Games, parecen sacados de una película.

El sonido ambiente, un deleite al disfrutarlo con unos audífonos o un buen sonido envolvente, junto con la escenografía te transportará al viejo Oeste de 1899 y encarnarás a Arthur Morgan en una primera misión intentando sobrevivir junto con tu caravana a una densa neblina entre las montañas. El juego no nos arroja de lleno a gráficos impresionantes, sino que estamos en cerros buscando un refugio para Arthur y el resto de los acompañantes antes de morir en el crudo frío.

Pero apenas se acaba la conversación introductoria entre Arthur y su compañía y aprendes lo básico como montar a caballo, esconderte o acelerar el paso, comienza la acción.

Modo de juego

Si jugaste la primera entrega de Red Dead Redemption, de la cual ya tiene bastante tiempo (2010), entonces ya sabes lo que puedes esperar: una historia que avanza despacio por diferentes escenarios y misiones de mundo abierto (sandbox) mientras controlas a Arthur Morgan, un forajido con cara de pocos amigos.

Arthur tendrá que sobrevivir a las inclemencias del viejo Oeste — tanto en animales salvajes como en cazarrecompensas y forajidos. El juego está hecho con una historia principal, pero al ser un juego de mundo abierto, tiene muchísimas vertientes por medio de historias secundarias que puedes ir eligiendo conforme avanza el juego. Así, puedes elegir entre seguir la historia principal y de vez en cuando optar por completar misiones secundarias.

En el juego podrás andar a pie por las largas veredas o montar a tu caballo (con el que forjarás una estrecha relación beneficiosa para ti). También usarás diferentes tipos de armas —largas y cortas— y lucharás a puño limpio.

El modo de disparo en RDR2 es guiado automáticamente, algo de lo que no soy muy fanático viniendo de otro juego reciente, Call of Duty: Black Ops 4. Matar a los rivales (controlados por computadora) es muy sencillo con el enfoque automático, algo que no sucede en otros títulos. Las batallas de cuerpo a cuerpo tampoco son tan interesantes porque con dos o tres puñetazos tu rival ya está en el suelo,

Otra de las cosas que no me encanta es que el juego en ocasiones se siente lento. Por ejemplo, si te matan en medio de una misión, debes empezar desde el último punto de control, lo que significa también que debes volver a recorrer el trayecto hacia el lugar de la misión y hacer todo otra vez, no solo repetir la parte de acción de cada misión. Esto es bueno y malo, porque te obliga a ser más cuidadoso en tu modo de juego y ser más precavido, pero también es fastidioso repetir todo cada vez que uno muere en el juego.

La atención al detalle

Rockstar Games hace juegos que regularmente disfruto, sobre todo las entregas de Grand Theft Auto y, por supuesto, Red Dead Redemption.

La compañía se distingue por hacer una buena historia que envuelva al jugador, que parezca bien hilada y todo complementado con una atención al detalle en todas partes del juego. Red Dead Redemption 2 no es la excepción.

Si bien los gráficos no son tan definidos como lo hubiera querido (en Horizon Zero Down sí que me dejaron impactado), Rockstar Games se enfocó en aumentar el detalle de cada escena. Los árboles, la nieve, los objetos meticulosamente dejados dentro de una cabaña, el polvo en las paredes, o la madera ya podrida en los establos, hace que el juego sea una delicia visualmente.

Pero el deleite no es solo por el detalle en las escenas, sino en toda la experiencia. Cuando das un disparo a la cabeza y de larga distancia, el juego coloca una escena muy cinematográfica del disparo; también, al caminar por la nieve, tu paso se queda impreso sobre la nieve y puedes volver sobre tus pasos y seguir viendo tu rastro desde donde comenzaste a caminar.

Otros detalles que me dejaron imputados es que durante un duelo de disparos, si tu enemigo le dispara a la madera (como una caja, una carreta o una cabaña), la madera pierde partes al recibir el impacto.

Pero quizá lo que más me dejó impactado es cuando vas caminando sobre las increíbles escenas del juego — ya sea en nieve, desierto o ciudad, podrás activar una toma cinematográfica que convierte el juego en una escena que parece saca de El Renacido. Entonces, mientras vas sobre tu caballo rumbo hacia tu misión, puedes activar esta toma cinematográfica y disfrutar del paisaje sazonado por la música ambiente y el ruido del viento y los animales a tu alrededor.

La sal de la vida

El lanzamiento de un producto, una película o un nuevo videojuego tan anticipado no podía llegar sin un poco de escándalo. Previo al lanzamiento del juego, se dio a conocer que el equipo de Rockstar Games supuestamente obligó a sus empleados a trabajar en marchas forzadas para finalizar el juego y tener todo listo.

La dedicación y el esfuerzo —de lo que debe ser un equipo de varias decenas de personas— se ve en Red Dead Redemption 2. Un juego para chuparse los dedos (metafóricamente), que se disfruta sentado en el sofá con la misma tranquilidad que galopa tu caballo por el viejo Oeste.

Red Dead Redemption 2, por ser un modo de juego de mundo abierto (con tantas posibilidades, tanto por descubrir, pero también con tantas opciones que puede llegar a ser cansado para algunos por no tener un camino a seguir), cumple la expectativa de ocho años esperando el juego. Es un juego que se que la mayoría de personas amantes de los videojuegos van a adorar, pero definitivamente no es un juego para cualquier persona.

Su historia está bien elaborada, la atención al detalle es fantástica y me gusta ver que los videojuegos están madurando hasta el punto en que no solo quieren hacer un juego en el que debes matar por matar o terminarlo solo por el logro, sino que se empeñan en hacer un videojuego entretenido y tan bien desarrollado con tintes de una película.

Conclusión

Al ser un juego de mundo abierto, definitivamente y a pesar de llevar más de 20 horas de juego, me falta mucho por conocer, personas con las que charlar y cortas misiones que cumplir — y más aún que falta la llegada del modo en línea Red Dead Online en unas semanas.

Pero mis primeras impresiones están aquí: es un título que debe estar en tu colección si te gustan los videojuegos, sin importar de qué tipo prefieras. Los puntos negativos de RDR2 como los combates blandengues, restan tan poco que la historia, el gran detalle en todo el juego y la magnífica ambientación te harán pasar una experiencia inigualable que solo Rockstar Games podía ofrecer en una entrega que quedará para los anales de la historia de los videojuegos.

Ahora, permítanme montar a mi caballo y seguir disfrutando no de un juego, sino de una experiencia increíble del viejo Oeste. Sugiero que tú hagas lo mismo.