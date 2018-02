El dron submarino PowerRay de PowerVision se maneja como pez en el agua

Aloysius Low/CNET

Después de haber mostrado sus talentos el año pasado con su PowerEgg, un dron en forma de huevo (US$ 1,149.00 en Amazon Marketplace), la empresa PowerVision con sede en Beijing ahora llega a los mares y lagos con su nuevo PowerRay, uno de los drones más fáciles que he piloteado hasta ahora.

A diferencia de los aviones no tripulados, no tienes que preocuparte por si el PowerRay se estrella en los árboles, aterriza de golpe o le pega a alguien. Pero debes de tener cuidado de no chocar contra las rocas o con la parte inferior de los botes mientras evitas los tiburones. (O patos, dependiendo en dónde lo manejes).

Los controles son fáciles ––un joystick controla la profundidad y el otro controla el movimiento. El dron permanece en su lugar a menos que haya fuertes corrientes que lo empujen, por lo que puedes desplazarte fácilmente y mirar sus imágenes en alta resolución a través de tu teléfono Android o iOS. Se conecta a tu teléfono a través de Wi-Fi desde su estación base, que está conectada al dron con un cable de 50 metros (164 pies) o 70 metros (229 pies). El Wi-Fi no funciona muy bien debajo del agua, por lo que el dron necesita estar conectado.

Si la línea se corta, el PowerRay automáticamente flotará de regreso a la superficie, por lo que no podrías perderlo. El cable también está clasificado para soportar hasta 30 kg de presión, por lo que debería ser difícil que se rompiera ––a menos que un tiburón decida morderlo, por supuesto. Tiene dos luces de 450 lúmenes en la parte delantera que le ayudan a navegar ante cualquier condición debajo del agua.

Aloysius Low/CNET

El PowerRay es sorprendentemente rápido, capaz de alcanzar hasta 2 metros por segundo a velocidad máxima. Eso significaba que fue realmente rápido cuando lo probé. Me dio un gran susto cuando jaló el cable conectado a la estación base de mi mesa mientras salía volando. Pero si quieres ir despacio, siempre puedes seleccionar la más baja de las tres velocidades que ofrece para tener una experiencia más manejable.

Otros factores importantes para tener en cuenta es que incluye un sonar accesorio Fishfinder que escanea el entorno en busca de peces, así como un dispensador de carnada para atraer a los peces cerca del dron. Por esta razón, también puedes usar un par de gafas de realidad aumentada para tener una experiencia de visualización en primera persona.

El PowerRay ya está a la venta en Estados Unidos, la Unión Europea y en Asia. Los precios comienzan desde US$1,488, aunque los precios pueden diferir en cada mercado. Si vives en el sudeste asiático, PowerVision ha publicado un desglose de precios para mercados como Singapur, Tailandia y más.

Especificaciones

Capacidad de profundidad: 30 metros (98 pies)

Tiempo máximo de navegación: 0.5 a cuatro horas, dependiendo del uso

Cámara: 12 megapixeles, video 4K, F2.8, campo de visión de 95 grados

Almacenamiento: 32 GB o 64 GB

Peso: 3.8kg (8.3 lbs)