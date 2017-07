1:39 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Uno de los juegos móviles más esperados de este año ya está aquí. No hablamos ni de una nueva entrega de Candy Crush o de FIFA. Se trata de Pokémon Go, el juego de Nintendo en compañía con la desarrolladora Niantic que está llegando poco a poco a más países.

El juego por fin satisface uno de los deseos más fervientes de los seguidores de esta exitosa caricatura: cazar pokémons en la vida real. Con la ayuda de la realidad aumentada y nuestra ubicación de GPS, Pokémon Go nos mostrará pokémons en la vida real, o más bien, en realidad aumentada.

Agrandar Imagen Oscar Gutiérrez/CNET

Lo único que tenemos que hacer es abrir el app y de inmediato encontraremos en el mapa uno que otro pokémon. Y ahí está lo divertido: al mismo tiempo que caminamos por la calle, es posible que nos encontremos con un Squirtle, o a la vuelta de la esquina un Charmander nos está esperando, o cualquier otro pokémon en realidad aumentada.

Con esta aplicación, disponible para iOS y Android, los usuarios no sólo pueden cazar pokémons como si estuvieran en Pueblo Paleta o en Ciudad Trigal, sino que también pueden hacer batallas utilizando la vida real como el escenario de la pelea con otros pokémons de amigos u otros usuarios, así como con pokémons silvestres.

Pero antes de irte de cacería, lo primero que tienes que hacer es elegir el género del que será tu maestro pokémon durante toda la travesía. Tras elegir el género, debes personalizarlo, algo que no me gustó del todo dado a que lo que yo quería era descargar el app y cazar, combatir, cazar y volver a combatir.

Una vez que tengas tu personaje configurado --que, por cierto, no se necesita de una cuenta de Nintendo, pero sí de Google--, lo primero que vas a ver es a un profesor que te guiará con instrucciones y tips, además de que es tu proveedor de las primeras pokebolas, esas pequeñas esferitas que sirven para capturar y mantener en resguardo a todos tus pokémons capturados.

Una vez que pasas por el tema burocrático, ahora sí viene lo bueno.

Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Comenzarás a ver cómo tu mundo real, poco a poco, se convierte en una ciudad más como si perteneciera a la caricatura original.

Tu alrededor, utilizando la tecnología e información de Google Maps (Google es una de las compañías involucradas en Pokémon Go), está lleno de peligros y aventuras con esta aplicación. El app, además de mostrar posibles pokémons para capturar, te muestra a otros entrenadores que están en la misma meta que tú: ser el mejor entrenador.

No es necesario que llegues exactamente al punto donde un pokémon o una batalla aparece en el mapa; con que estés unos 20 o 30 metros cerca es más que suficiente. El app cambia a un modo de batalla si estás por librar un enfrentamiento, con una interfaz que me recuerda muchísimo a Pokémon Stadium, un juego que era para Nintendo 64.

1:31 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

El juego ha sido todo un éxito principalmente en usuarios de la generación millennial, debido a que crecieron con la serie de televisión y con los múltiples juegos para consolas de Nintendo, en especial las entregas para Game Boy, también de la gigante nipona.

Para los usuarios que no quieran ver la realidad aumentada en el app, la aplicación se puede configurar para que en lugar de mostrar lo que aparece en la vida real, se pueda sustituir la imagen por un campo creado por la misma aplicación.

Aunque la aplicación sólo está disponible en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y algunos otros países, hay formas de descargar el app para Android y iOS si no está disponible donde vives.

Desde su lanzamiento hasta la fecha, Niantic ha hecho cambios importantes en Pokémon Go, principalmente para evitar que apps de terceros saquen provecho del servicio y hagan trampa. Una actualización lanzada a principios de agosto hace exactamente eso: impedir que usuarios, por medio de otros apps, rastreen la ubicación de pokémons.

Además del bloqueo a apps de terceros, Niantic eliminó las huellas para saber qué tan lejos hay pokémons de nuestra ubicación.

Conclusión

Cualquier usuario, chico o grande, que haya visto y disfrutado del universo Pokémon debe probar Pokémon Go.

Con el app no sólo verás a los pokémons más aclamados en su fase inicial, sino que los podrás hacer evolucionar hasta alcanzar cualquiera de sus fases (por ejemplo, Charmander, que puede llegar a convertirse en el poderoso dragón alado Charizard).

El juego es muy divertido, apela a la nostalgia de los que vimos Pokémon y disfrutamos de la caricatura y, mucho más importante, te hará levantarte del asiento de tu escritorio o de tu sala para que comiences la aventura de cazar pokémons.

1:02 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

El juego aún tiene mucho por mejorar, pero para tener sólo unos días de disponibilidad, lo que ofrece Pokémon Go es suficiente. Me gustaría ver algún lugar para entrenar con mis pokémons antes de librar batallas con entrenadores u otros usuarios. También me gustaría ver una opción para intercambiar (quizá comprar con dinero real) pokémons con otros usuarios.

Por último, también me gustaría ver un modo de juego que no necesite de mi conexión a Internet y de mi ubicación GPS todo el tiempo. Pero eso ya es otra historia.

¡Atrápalos ya!

Un año después…

La experiencia de Pokémon Go después de un año desde su lanzamiento sigue idéntica, pero al mismo tiempo se ha enriquecido con muchísimas y variadas funciones. Si un jugador jugó Pokémon Go sólo por unas semanas hace un año, y vuelve ahora, lo más seguro es que se encuentre con algo muy familiar, pues la interfaz se mantiene idéntica pero con cambios y mejoras debajo del capó.

Pokémon Go ha sabido mantener interesados a los jugadores con nuevos pokémons (que llegaron en una gran actualización en febrero), o las opciones de canjear pokémons con otros jugadores. También han llegado nuevos objetos para mejorar los puntos de experiencia de los pokémons, y las batallas en gimnasios ahora se pueden librar entre equipos.

Las medallas de gimnasios (como en la serie) también son parte de Pokémon Go. El app del juego por fin llegó al Apple Watch y Pokémon Plus --la pulsera de Niantic-- también salió a la venta para facilitar la captura de las pequeñas criaturas.

Pero quizá el futuro sea lo que mejor pinta para Pokémon Go.

Se espera que muy pronto se pueda combatir contra pokémons legendarios, como el mismo Mewtwo y otros pokémons del mismo tipo. Aún más importante, Pokémon Go está a punto de lucir mucho más real gracias a la realidad aumentada; gracias a ARKit de Apple, los pokémons se verán mucho más reales, como objetos en tercera dimensión e incluso creando sombra en el piso.

Pokémon Go se ha convertido, quizá, en el juego móvil más exitoso. Ni siquiera la llegada de Mario Bros a iOS y Android generó tanto revuelo. Y es que el juego con las funciones agregadas no se ha vuelto tedioso, y la adición de pokémons hace que los usuarios tengan ganas de seguir capturando a todos.

¿Seguirá así el próximo año? Ya veremos.

Nota de editor: Este análisis se actualizó el viernes 7 de julio a las 2:32 p.m. hora del Pacífico de Estados Unidos para agregar información de los cambios al app en el último año.