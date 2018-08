Los audífonos de Plantronics que son sorprendentemente mejores con las puntas de Bose

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Plantronics describe sus Voyager 6200 UC como unos "audífonos intrauditivos Bluetooth de ajuste al cuello listos para hacer negocios". Esto es lo que podrías esperar de un producto de la línea Voyager de esta firma, que incluye todos los monoaudífonos de la empresa, que fueron creados estrictamente para hacer llamadas. Sin embargo, con sus amplios sonidos graves y su gran presencia de agudos, no suenan sólo como unos audífonos "para el negocio", al menos que tu negocio sea Def Jam Records. La realidad es que su calidad de sonido es totalmente hip-hop.

Hasta ahora, todo bien, pero encontré algo que sí es un gran problema para mí. Las puntas intrauditivas ––de tres diferentes tamaños–– que vienen con los Voyager 6200 UC se ajustan muy bien a mis orejas, pero las gomas no permanecen fijas en los oídos cuando estás en movimiento. Si volteaba la cara rápidamente o si caminaba velozmente por la calle perdía parte del sello de las puntas y el sonido se filtraba, lo que provocó que la calidad del sonido disminuyera un poco.

Pero luego descubrí un pequeño truco que hizo que los audífonos fueran significativamente mejores. Me di cuenta de que las puntas de los audífonos Bose lucían muy similares, así que se las quité a los QuietControl 30 y, sin ningún problema, ¡se ajustaron perfectamente a los Voyager 6200 UC! Pero está es la verdadera diferencia: las puntas de los audífonos Bose tienen 'alas'. Así que, de pronto, las gomas de los Plantronics se fijaron muy bien en mis oídos. (Puedes encontrar consejos de las puntas que puedes reemplazar de Bose en Amazon por alrededor de US$10).

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Para muchas personas, las puntas que vienen con los Plantronics funcionarán muy bien. Pero las gomas de los Bose hicieron una gran diferencia para mí. Pude correr con los audífonos puestos después de intercambiarlos (qué tan resistentes son al sudor, no puedo decírtelo aún, pero ciertamente no se comercializan como audífonos deportivos). También debo destacar que los botones para todos los controles, incluido el botón de activación/desactivación de la cancelación de ruido, parecen estar bien ubicados y son fáciles de manejar sólo a través del tacto.

Diseñados para competir con los Elite 65e de Jabra, los QuietControl 30 de Bose y los WI-1000X de Sony, todos ellos entre un pequeño número de audífonos intrauditivos del estilo ajuste al cuello que cuentan con cancelación de ruido activo, los Voyager 6200 UC tienen un precio de lista de US$300 pero, afortunadamente, se pueden comprar en línea por menos de US$175.

A este precio, te ofrecen una propuesta aún mucho más atractiva. No sólo vienen con un estuche de viaje muy elegante y un centro de recarga magnético, sino que también viene con un dispositivo USB UC (Comunicaciones Unificadas) para que puedas conectarlos a tu computadora y usarlos con aplicaciones UC y softphones de Avaya, Cisco, Skype y otros.

Sin duda, son mejores audífonos que los Elite 65e de Jabra, los cuales me parecieron un poco decepcionantes. No sólo los Plantronics suenan mejor, sino que su cancelación de ruido es un poco más efectiva. No cancelan el ruido exactamente hasta el nivel de los QuietControl 30 de Bose, pero sí amortiguan el sonido a tu alrededor hasta cierto punto (en otras palabras, no esperes que aísle por completo el sonido ambiental).

Los audífonos en sí no se sienten tan resistentes como los QuietControl 30 de Bose, pero la banda para el cuello de los Voyager 6200 UC está mejor diseñada y es más liviana. Yo la encontré más cómoda de usar que la de los QuietControl 30, lo cual es mucho decir porque Bose es conocido por ofrecer audífonos muy cómodos. Por desgracia, como con Bose, no hay un cable que te permita conectarlos a un sistema de entretenimiento durante tu vuelo en un avión.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

En cuanto a hacer llamadas, considero que los Voyager 6200 UC funcionan bastante bien. Las personas que me llamaron dijeron que mi voz era clara (tenía el modo "HD Voice" activado), y yo pude escuchar a las personas que me llamaron bastante bien. La banda para el cuello vibra cuando entra una llamada, y hay un botón de silencio dedicado especialmente para esas conferencias telefónicas en las que tienes que silenciar tu línea y después necesitas activarla rápidamente para hacer un comentario. Además, hay una función de efecto local que te permite escuchar tu propia voz en los audífonos cuando hablas para no levantar la voz durante las llamadas (puedes ajustar el volumen del tono local en el menú de configuración de la aplicación Hub).

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Plantronics ha modificado ligeramente el sonido desde que salieron los audífonos por primera vez al mercado. Cuando actualicé el firmware a través de la aplicación Hub de Plantronics en mi iPhone ––me tomó menos de cinco minutos–– se presentaba una anotación de que había un cambio sobre la calidad de sonido que sería "más rico". No noté una gran diferencia, pero el sonido parecía un poco más suave después de la actualización. La duración de la batería no cambió: está clasificada hasta para 16 horas de tiempo de escucha de música a niveles moderados de volumen o nueve horas de tiempo de conversación. Eso es bueno.

Como ya había comentado, los audífonos tienen muchos sonidos graves ––suenan bastante profundos y no defraudarán a los amantes de los bajos. Hay un poco de presencia de agudos para que las cosas suenen un poco más brillantes. En general, estos audífonos han sido creados para que suenen 'emocionantes', algo que no necesariamente esperarías de unos audífonos "de negocios".

Supongo que los Voyager 6200 UC son un producto un poco experimental para Plantronics, y la compañía tiene más versiones atractivas para el mercado que podrían ajustarse a su marca BackBeat. Hay algo bueno aquí. Puede que no suenen tan bien como los QuietControl 30 de Bose o que no tengan una cancelación de ruido tan efectiva, pero con las puntas de los Bose podrían ser una mucho mejor opción por tu dinero. Con suerte, Plantronics continuará modificándolos.

Estas son las características clave de los Voyager 6200 UC, según Plantronics: