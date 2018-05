Estos son los nuevos audífonos BackBeat Go 600 de Plantronics

Agrandar Imagen Plantronics

Plantronics sacó el mercado el año pasado unos audífonos supraaurales (on-ear) inalámbricos, los BackBeat Go 500, que sonaban decente y eran cómodos, para ser un modelo on-ear. Ahora la compañía vuelve al mercado con el mismo concepto de asequibilidad con un diseño circumaural (over-ear) con los nuevos BackBeat Go 600, que cuestan US$100 y que vienen en cuatro colores.

Aunque las prestaciones no son nada del otro mundo —no tienen cancelación de ruido, por ejemplo— los BackBeat Go 600 tienen dos modalidades de ecualización (EQ). Puedes alternar entre "Bass Boost" and "Balanced" con solamente presionar un botón.

Con espuma de goma rodeando las bocinas, parecen cómodos. Tendré más que decir cuando los use un tiempo cuando reciba una unidad para reseñarla en el futuro cercano.

Mientras tanto, estas son las especificaciones clave de los BackBeat Go 600, según Plantronics: