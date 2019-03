En un mundo dominado por los AirPods, los Galaxy Buds y hasta los Pixel Buds, Plantronics también quiere abrirse paso. Por eso cuando llegaron a mi escritorio los nuevos Plantronics BackBeat Fit 3100, me pareció un dispositivo interesante para probar, porque su diseño es atrevido y un tanto diferente.

Ya sé, el nombre no es pegajoso, ni suena muy interesante, pero algo que te va a gustar de este dispositivo es que es a prueba de caídas, porque su diseño le hace sujetarse mejor a tu oído.

Angela Lang/CNET

Características BackBeat Fit 3100

Audífonos intra-aurales

Bluetooth 5.0

Resistencia IP57 (a prueba de sudor y salpicaduras)

Hasta 5 horas de baterías en los audífonos

Estuche de carga provee hasta 10 horas de batería

Carga rápida: 15 minutos te dan una hora de escucha

Sonido ambiental

Control sensitivo en el audífono

Alcance inalámbrico de hasta 10 metros

Sarah Tew/CNET

Audífonos para deportistas

Los BackBeat Fit 3100 son unos audífonos ideales para salir a correr, pero sobre todo para aquellos que hacen otros ejercicios que requieren mucho movimiento, y en los que otros audífonos como los AirPods o los Galaxy Buds fallan al salirse de tu oído con mayor facilidad.

Por ejemplo, en mis pruebas, he podido seguir una clase virtual de cardio combat sin temer a que los audífonos se salieran de mi oído, y algunos ejercicios que requieren muchos movimientos horizontales en los que otros audífonos pueden salirse con mayor facilidad, estos se encuentran seguros, debido a que su diseño les permite ubicarse con facilidad detrás de tus orejas.

En mi tiempo usándolos, la sincronización con un iPhone XS Max, un Galaxy S10 o incluso con una computadora Mac fue correcta y sin mayores inconvenientes. Cuando te los colocas, una voz te susurra si la conexión ha sido correcta de manera individual y el estado de la batería.

También desde luego puedes utilizarlos para recibir llamadas y conversar. Mi interlocutor me escuchaba un poco lejos, mientras que yo escuchaba muy bien. Algo que debes saber es que aunque estés escuchando música a todo volumen, siempre tendrás un cierto nivel de sonido ambiental.

Configuración mediante un app

Estos audífonos cuentan además con una aplicación llamada BackBeat, que permite que configures las pulsaciones que puedes dar a cada audífono para ejecutar una acción. El auricular izquierdo permite que configures un toque para una acción y dos toques para dos acciones. Puedes pedirle escuchar el estado de la batería, configurar un temporizador, que te diga la hora, o que inicie una cuenta atrás. Además también puedes activar tu asistente virtual predeterminado.

El auricular izquierdo también puede activarse para subir y bajar el volumen, pero entonces no puedes usar las funciones anteriores. En el derecho tendrás siempre la posibilidad de pasar a la siguiente canción.

El app te permite además buscar tus auriculares en un mapa, y enviar un sonido para que puedas escucharlos si pierdes alguno de ellos. Además, en todo momento te indica cuánto tiempo real de escucha tienes en los audífonos, algo genial porque te permite saber si realmente necesitas cargarlos en ese momento.

Sarah Tew/CNET

Batería y carcasa de carga

La carcasa de carga de los BackBeat Fit 3100 es un tanto grande, es hecha de un material gomoso que parece resistente, tiene conector USB regular para carga y se cierra mediante una cremallera. Cuando la abres encuentras el molde para ubicar los auriculares en la posición exacta de carga, y un botón que te indica el nivel de energía.

En mis pruebas, la batería que técnicamente debe durar cinco horas se comportó bien. No escuché 5 horas seguidas de música, pero sí los usé para entrenar y trabajar en la oficina, y su duración fue la esperada.

Precio y disponibilidad

Estos audífonos ya están disponibles y su precio es de US$199 en color negro y US$202 en color gris.

Angela Lang/CNET

Impresiones

Aunque estos audífonos pueden parecer un poco grandes y diferentes a los pequeños Galaxy Buds, el sonido de los mismos me parece muy bueno. Eso sí, si buscas unos audífonos con cancelación de ruido total, estos no son los que necesitas, porque aunque cumple esta función parcialmente aún escuchas mucho ruido de fondo, aunque sí considero que son mejor que los AirPods que Apple lanzó en 2016 -- aún no he probado los nuevos. Si quieres aislarte completamente del mundo, los auriculares de Samsung serán mejor para ti.

Otro punto débil de estos dispositivos es que no tienen carga inalámbrica como los dispositivos de Samsung o los nuevos AirPods. Además, la caja para cargarlos es glamurosa, pero grande, y aunque son buenos, su precio es un tanto elevado, teniendo en consideración que los Galaxy Buds cuentan US$129, aunque están a la par si comparamos su costo con los nuevos de Apple, que tienen la ventaja inalámbrica.