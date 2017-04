Recibí un ejemplar de los nuevos audífonos BackBeat 500 Series de Plantronics, un modelo Bluetooth con un diseño atractivo y un precio relativamente modesto de US$80. Viene en tres colores -blanco, gris y gris oscuro, que parece casi negro- y son cómodos para ser intrauriculares..

Plantronics no ha hecho nada histórico con estos audífonos, particularmente desde el punto de vista del diseño, y hay otros modelos, como los Jays u-Jays, que tienen un aspecto muy similar. La diferencia es que los audífonos Jays cuestan US$120 en Amazon, mientras que los Plantronics cuestan US$40 menos..

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Por lo general, los audífonos Bluetooth de menos de US$100 sufren de una calidad de sonido mediocre. Así que me sorprendí gratamente de que el modelo BackBeat 500 sonara tan bien por ese precio. No están al mismo nivel que modelos extrauriculares, como el BackBeat Pro 2, también de Plantronics, pero son unos audífonos bien equilibrados con detalles decentes y sonidos bajos fuertes (quizás un tanto exagerado a veces. Claramente están diseñados para competir con los Beats' Solo3 Wireless, que tienen un precio de lista de US$300 pero cuesta alrededor de $220 en Internet.

Los Beats ofrecen la mejor duración de batería en su clase (40 horas), pero los Plantronics BackBeat 500 ofrecen unas buenas 18 horas con un volumen moderado.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

He hecho algunas llamadas telefónicas con los audífonos y, aunque el desempeño no es tan bueno como el de los BackBeat Sense o BackBeat Pro 2, son decentes para ser unos audífonos Bluetooth básicos con un solo micrófonos y sin cancelación de ruido. En otras palabras, funcionan bien en entornos poco ruidosos, pero no esperes que filtren el ruido del viento o de la calle.

Les ofreceré una reseña completa en los próximos días, pero por el momento, éstas son las características principales de los BackBeat 500 Series, según Plantronics: