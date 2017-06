La Pioneer Rayz Rally es la primera bocina con Lightning para el iPhone

Quizá no te diste cuenta, pero Pioneer ha comenzado a vender audífonos con cancelación de ruido que se conectan a un dispositivo iOS a través de la entrada Lightning. El concepto detrás de los Rayz y Rayz Plus no es nuevo, pero la bocina Rayz Rally con conexión Lightning es la primera de su tipo, según Pioneer.

Ya está disponible en todo el mundo en las tiendas Apple y a través de Apple.com en colores negro y gris espacial por US$100.

Dirigida a los "nómadas digitales" que trabajan en cualquier parte, la pequeña bocina parece un accesorio tipo Chromecast y se conecta al puerto Lightning de tu dispositivo iOS. Como no tiene batería interna, le roba electricidad al dispositivo iOS -- y, por ende, no hay que recargarlo. El aparatito reproduce música adecuadamente, así como el sonido del video que estés viendo.

Agrandar Imagen Richard Peterson, CNET

El único botón en la bocina funge como botón de silencio durante tus llamadas (para que no te puedan oír del otro lado) o como botón de pausa y reproducción cuando escuchas música o ves videos. Al igual que con los audífonos Rayz Plus, hay una bifurcación en el cable Lightning integrado a la bocina que te permite cargar tu teléfono con un cable Lightning separado.

En mis pruebas iniciales, la bocina no drenó demasiado la batería de mi iPhone, pero sí le roba algo de energía para poder funcionar.

Puedes actualizar el software de la bocina a través del app de Rayz y tiene una función para reducir el ruido que ayuda a disminuir el ruido ambiental en una habitación mientras haces una llamada. Incluye una bolsa de tela para llevarla a todas partes.

En cuanto al sonido, la bocina suena más fuerte y mejor que otras bocinas iPhone, pero no está al mismo nivel que otras bocinas Bluetooth de US$100 como la JBL Flip 4 o la UE Wonderboom. Pero la Rally presenta una mejoría frente a las bocinas de tu teléfono para escuchar música (aunque no supera a las bocinas del iPad Pro), y funciona bien para reproducir los medios y el sonido de voces del otro lado de una llamada. La reproducción de bajos, por otro lado, dejan mucho que desear.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

La Rally funciona mejor en llamadas de voz y de video. Lo malo es que por US$100 es un poco cara sólo para eso. Acaba de llegar al mercado, así que hay que esperar para ver cómo es recibida, pero esperamos que en algún momento cueste unos US$50, porque ese debería ser su precio.