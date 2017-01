Petcube Bites: para que no se te olvide alimentar a tu mascota

Petcube

Iris the Destroyer es uno de los gatos más centrados en las botanas y bocaditos que he conocido. A medida que se acerca la hora de su botana diaria, mi gatita salta a la parte superior de su rascador y me mira fijamente y sin pestañear.

Así que cuando la gente de Petcube nos dijo que estaban agregando un lanzador de bocadillos a su cartera de productos para mascotas -- la cámara Petcube y la recién liberada cámara con puntero láser Petcube Play -- me llamó tanto la atención como si alguien lanzara un muffin en mi dirección.

La versión producida de Petcube Bites, que la compañía espera enviar a principios de año por US$250, hizo su debut esta semana en CES 2017, junto con una versión gratuita de su servicio de video en la nube Petcube Care, que proporcionará hasta 4 horas al día de almacenamiento para supervisar a tus amigos de cuatro patas.

Bites es esencialmente una versión mucho más grande de la Petcube con todas las mismas características -- sensible al movimiento y a la luz, Wi-Fi y vigilancia remota con audio bidireccional para iOS y Android. Añade un contenedor que puede almacenar hasta 2 libras/907 gramos de golosinas de menos de 1 pulgada/25 mm de grosor. Puedes activarlo manualmente o configurarlo para que lance bocaditos en un horario determinado, así como opcionalmente montarlo en la pared. Viene en color plata/negro, negro y oro rosa.

Sin embargo, noté un inconveniente de inmediato. Parece que sólo lanza los bocados en un solo punto; eso no solo causaría un disturbio en nuestra casa con múltiples gatos, sino que además me gusta que mis gatos salgan por sí solos a la caza de éstos, lo que requiere una distancia de lanzamiento más larga y más al azar. Es demasiado caro para comprar más de uno, aunque si pudieras sincronizar dos de ellos para que alternen los lanzamientos y que las mascotas con sobrepeso corran de un lado a otro de la habitación, eso sería genial. Lo que realmente me gustaría es algo como el Petcube Play con golosinas en lugar de un láser.

Aún así, puede ser que valga la pena para evitar el llamado a desayunar a las 4 de la mañana. La mayoría de los productos inteligentes para mascotas son alimentadores, pero si sólo sirves comida húmeda (o cruda) a tu mascota, no tendrás suerte con estos aparatos.