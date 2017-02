La nueva híbrida Toughbook de Panasonic aguanta de todo

Muchas veces sometemos a nuestros dispositivos, especialmente las computadoras portátiles, a todo tipo de abuso, y esperamos que sobrevivan a que les derramemos encima un vaso de agua, que les demos golpes, que las tengamos en entornos de mucho polvo, e incluso que sobrevivan caídas. Las portátiles pueden salvarse de roces ligeros con la violencia física, si tienes suerte, pero en situaciones más extremas hay una categoría especial de portátiles a prueba de casi todo. El líder, desde hace mucho tiempo, en este sector es Panasonic, y la compañía vende sus computadoras robustas Toughbook desde 1996.

El modelo Toughbook más reciente, presentado en la MWC de 2017, es la Toughbook CF-33, un modelo híbrido con pantalla desacoplable que según Panasonic tiene varias prestaciones sin precedentes. Según la empresa, es la primera laptop híbrida robusta del mundo con una pantalla con proporción de 3:2. La mayoría de las portátiles tienen pantallas con proporción 16:9, igual que un televisor de alta definición, pero unas pocas, como la línea Surface de Microsoft, tienen pantallas con proporción 3:2.

Panasonic

La CF-33, con un peso de 6.1 libras, se ofrece en versión de tableta con teclado, o solamente como tableta sin teclado. Su pantalla de 12 pulgadas, con resolución de 2,160 x 1,440, funciona aunque uno tenga puestos guantes, e incluso en la lluvia. Como tiene dos baterías, eso significa que puedes usarla casi sin limitaciones, siempre que tengas baterías extra y un cargador.

El aparato viene con Windows 10 Pro, pero como muchas portátiles profesionales, existe la opción de instalarle Windows 7. Aunque en la mayoría de las laptops e híbridas para el consumidor los puertos de conexión desaparecen con rapidez, la CF-33 tiene puertos USB 3.0, HDMI, LAN, micro SD-XC y audio en la mitad que funciona como tableta. La base del teclado agrega dos puertos USB 3.0 adicionales, uno USB 2.0, e incluso puertos serial y VGA. Y como es una Toughbook, los puertos vienen cubiertos por una cubierta a prueba de agua.

Panasonic

Una portátil robusta como la Toughbook CF-33 probablemente no es para el usuario común, y según Panasonic está dirigida a "la policía, los servicios de emergencia, agencias del gobierno, las fuerzas armadas, trabajadores en el terreno y técnicos de servicio y mantenimiento", de manera que si sólo te preocupa derramarle el café encima a tu portátil, no te hace falta. Pero si estás buscando una híbrida extrema para tu estilo de vida extremo, la CF-33 estará disponible en el segundo trimestre de 2017. El precio comienza en 2,630 libras esterlinas para la híbrida con todo, o 2,210 libras la tableta. Todavía no estás disponibles los precios y disponibilidad en otras regiones, pero eso significa unos US$3,300 y $2,775, respectivamente.

