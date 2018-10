Sarah Tew/CNET

Imagina un mini iPhone ( ) tan pequeño que cabe perfectamente en la palma de tu mano y en el bolsillo más ajustado de tus jeans. Pero no es un teléfono, y ciertamente no está hecho por Apple. Este dispositivo de 3.3 pulgadas es el nuevo Palm, un compañero superportátil con Android que tiene su propia conexión de datos y se combina con tu teléfono para llamadas y mensajes de texto.

Una vez más, el punto clave aquí: el nuevo Palm no es un teléfono; funciona con el teléfono que ya tienes. Cuando quieras ver videos, jugar o tomar retratos hermosos, deberás buscar tu dispositivo principal. Pero cuando quieres ir a correr, hacer un recado rápido o concentrarte en las personas que te rodean, Palm quiere que tomes este pequeño dispositivo. Y sí, Palm es el nombre del producto y de la compañía, una resurrección de esa marca de artilugios que popularizó el concepto de asistentes digitales personales en los días anteriores al iPhone.

Probé brevemente el Palm, y es una locura.

Para cualquier persona que alguna vez haya lamentado la muerte de los teléfonos pequeños, el Palm es un verdadero dispositivo para utilizar con una sola mano que hace la mayor parte de lo que quiere hacer con su teléfono Android. Este dispositivo es adorablemente pequeño. Es demasiado pequeño para ver videos, jugar juegos y escribir correos electrónicos, pero tiene el tamaño adecuado para reproducir música, grabar entrenamientos y ejecutar tareas rápidas. Y como se ejecuta en Android, tus aplicaciones y datos se sincronizarán, y lo mismo sucederá con tus textos y llamadas.

El Palm saldrá a la venta en noviembre por US$349, exclusivamente a través de Verizon en EE.UU. Pero Palm dice que también está en conversaciones con operadores globales. Eso sí, presta atención: tendrás que pagar una tarifa mensual de US$10 para conectar Palm a la red de Verizon.

Palm es la última marca retro, junto con Blackberry y Nokia, que se une a Android con la esperanza de hacer una reaparición. Probablemente sus dispositivos más conocidos sean la Palm Pilot, Palm Treo y Palm Pre. Pero el regreso de Palm es arriesgado. Aunque comparte el mensaje de desintoxicación digital que Apple y Google han adoptado recientemente, presenta otro dispositivo para que la gente compre y use, uno que se parece mucho al que ya posees.

Por un lado, me desconcierta la "solución" de Palm al problema de la pantalla grande y siempre encendida. ¿Por qué el Palm sería una solución mejor que un reloj inteligente LTE que realmente puedes atar a tu muñeca? Después de que obtengamos una unidad de revisión para las pruebas, sabremos mucho más sobre la visión de Palm: ¿una locura total o un beneficio para aquellos que buscan desconectarse?

Hay mucho que conocer de este dispositivo, así que lee todas las especificaciones de Palm y cómo funciona exactamente este nuevo no-teléfono.

Cómo se conecta el Palm a tu Android y iPhone

Palm, una exclusiva de Verizon en EE.UU., utiliza el servicio de intercambio de números del operador para vincular su número de teléfono al dispositivo Palm. Si alguien envía un mensaje de texto o llama, su teléfono y su Palm sonarán (así es como funciona también el Apple Watch ( ) conectado a LTE).

Dado que Palm es un dispositivo Android, hay una gran ventaja para los usuarios de Android. El Palm funcionará técnicamente con iPhone, pero no tendrás acceso a ninguna aplicación específica de Apple que no esté disponible en Android. Por ejemplo, puede usar Apple Music (porque, curiosamente, está realmente disponible en Android), pero no Facetime o iMessage.

De hecho, para que los mensajes se sincronicen entre el iPhone y Palm, deberás desconectar iMessage y usar la aplicación Mensajes de Verizon. También puede utilizar apps de terceros como Facebook Messenger y WhatsApp.

El clon de iPhone más pequeño que hayas visto

Con bordes redondeados, sin lector de huellas dactilares y sólo un botón de encendido, el parecido del Palm con el iPhone es inevitable. Extremadamente fácil de sostener y usar, tanto que casi se me escapó de las manos un par de veces. Palm quiere que compres accesorios para este accesorio de teléfono, como un estuche de billetera plegable y un lazo Kate Spade que podrás usar alrededor de tu muñeca.

La pantalla de Palm es de 3.3 pulgadas y tiene una resolución de 720p, lo que hace que las cosas se vean nítidas y coloridas. El Gorilla Glass 3 en la parte delantera y trasera ayuda a darle un aspecto moderno. No hay conector para auriculares ni botón de inicio. Debes controlar el Palm con el gesto de desplazamiento de navegación en pantalla. El desbloqueo se realiza mediante reconocimiento facial, pero a diferencia del Face ID de Apple, este no es lo suficientemente seguro para los pagos móviles. De hecho, la Palm no tiene NFC.

Este dispositivo te dejará tomar fotos desde la cámara trasera de 12 megapixeles y la cámara frontal de 8 megapixeles. Y, ¿sabes qué? no debes preocuparte mucho si se moja, el Palm es resistente al agua y tiene una clasificación de IP68. Eso significa que puede sumergirse hasta 2 metros de agua por 30 minutos.

Algo interesante es que puede programar el Palm para que inicie Google Assistant o su cámara cuando presiones dos veces el botón de encendido.

Es adorable, pero escribir es un dolor

El Palm tiene una interfaz ligeramente diferente a la de tu teléfono Android habitual, una que realmente me gusta. Es colorida y los iconos circulares flotan en la pantalla casi como racimos de uvas.

Como dispositivo Android que se conecta a Google Play Store, puede descargar y usar cualquier aplicación que desee, aunque algunas, como los juegos, no serán divertidas o fáciles de jugar.

Incluso mis dedos más pequeños tuvieron problemas para tocar y escribir en el Palm. Palm sabe que este no es un dispositivo de escritura ideal, por lo que espera que confíe en Google Voice más de lo que podría hacerlo. Es compatible con un teclado rastreable, como GBoard y Swype. Autocorrección funcionó bastante bien, también.

El modo de vida conserva la batería y te mantiene poco conectado

Palm ve su producto como un dispositivo de estilo de vida que se lleva consigo cuando quiere estar prácticamente desconectado de la red. El modo de vida es una opción que puedes activar cuando quieres limitar lo que ves y acceder sólo a las aplicaciones que elijas.

Digamos que estás haciendo ejercicio y deseas habilitar sólo su rastreador de ejercicios, tu música y tus llamadas entrantes. El modo de vida suspende todas las demás notificaciones y aplicaciones hasta que estés listo para volver a conectarte con el mundo.

Al desactivar la mayoría de las aplicaciones, el modo de vida también ayuda a alargar la duración con esa batería de 800mAh.

