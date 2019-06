Oppo nos enseñó su tecnología zoom 5x por primera vez en el Mobile World Congress de 2017 y, desde entonces, hemos esperado dos años para que la compañía china plasmara esa tecnología en un teléfono. La empresa nos dio el primer vistazo a un celular con zoom híbrido 10x durante MWC 2019 y, semanas después, lo presentó como Oppo Reno 10X Zoom Edition.

Juan Garzón / CNET

El Oppo Reno 10x Zoom es el primer dispositivo del fabricante dedicado a la fotografía, pero no solo llama la atención por su excelente cámara (que ya comparamos con la de otro titán de la fotografía, el P30 Pro) sino también por su diseño futurista, su extraña cámara frontal y su rendimiento impecable.

No obstante, el Oppo Reno 10x Zoom, como cualquier otro teléfono del mercado por mucho que sea de gama alta, no es perfecto. Si quieres saber cuáles han sido mis impresiones utilizando este teléfono durante varios días como teléfono principal continúa leyendo.

Precio y disponibilidad

El Oppo Reno 10x Zoom saldrá a la venta el 14 de junio en España en su versión de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno por un precio de 799 euros. Por el momento no hay fechas ni precios para otros territorios.

Oppo Reno 10x Zoom: Características y especificaciones

Pantalla: 6.6 pulgadas

Resolución: 2,340x1,080 pixeles

Procesador: Snapdragon 855

RAM: 6GB, 8GB

Almacenamiento: 128GB o 256GB

Ranura microSD: Sí

Cámaras traseras 48 megapixeles con apertura f/1.7 con OIS + gran angular 8 megapixeles con apertura de f/2.2 + periscopio (10x) con OIS de 13 megapixeles

Cámara frontal: 16 megapixeles

Sistema operativo: Android Pie (ColorOS 6)

Batería: 4,065mAh

Un diseño de otro planeta

Lo primero que me quedó claro al sostener el Oppo Reno 10x Zoom es que su diseño es realmente innovador. Su pantalla queda libre de biseles gracias a dos elementos: una cámara frontal retráctil en forma de aleta de tiburón y la inserción del sensor de huellas bajo la pantalla. Se trata de un panel de 6.6 pulgadas AMOLED con resolución Full HD+ y con un ratio de ocupación del panel respecto al frontal del 86.6 por ciento.

La reproducción del color es muy buena como y los ajustes que vienen por defecto también nos dejan una experiencia de visualización a la altura, aunque podemos cambiar la temperatura del color por unos tonos más fríos o más cálidos dentro de los ajustes del teléfono.

La parte trasera está acabada en vidrio pero no es especialmente resbaladiza como otros teléfonos acabados en el mismo material. Es una trasera completamente limpia en la que las cámaras no sobresalen en absoluto (¡yay!), en la que hay una pequeña bolita de aluminio (más pequeña que un grano de arroz) para que las lentes no posen sobre la superficie y evitar arañazos.

Juan Garzón / CNET

Hablando de lentes, los tres sensores de la cámara trasera se ubican de manera vertical en línea con el emblema de la marca serigrafiado.

Por sus dimensiones (162x77.2x9.3 milímetros) y peso (210 gramos) el teléfono se siente muy cómodo en la mano, con un agarre muy ergonómico que nos permite acceder con facilidad a todos los botones físicos. Y ya que mencionamos los botones físicos, esta es la disposición que encontramos en el Oppo Reno 10x Zoom: a la derecha (si miramos el celular de frente) encontramos el botón de encendido y a la izquierda los botones de volumen.

Las distintas conexiones están unificadas en la parte inferior, donde tenemos la entrada USB Tipo-C; una para tarjetas (SIM y microSD) y una bocina. Este celular no cuenta con una entrada para audífonos tradicional.

Rendimiento: potencia a raudales

El teléfono nos ha dejado un rendimiento excelente durante estos días con él como dispositivo principal. Ha sido una experiencia libre de retrasos y completamente fluida. La unidad que hemos probado es la que cuenta con 8GB de RAM, y con ella hemos podido ejecutar a la perfección en todo tipo de aplicaciones, incluso con multitarea, y aquellas con alta demanda de recursos como juegos o editores fotográficos.

Estos buenos resultados en el día a día con el teléfono también se han visto reflejados en nuestras pruebas sintéticas. El teléfono se queda muy cerca de rivales como el P30 Pro en el procesamiento regular y lo sobrepasa en el procesamiento gráfico. Sin embargo, en ese apartado gráfico el OnePlus 7 Pro y el Galaxy S10 Plus se quedan un poco por delante.

Pruebas de rendimiento: Oppo Reno 10x Zoom 3,012 10,910 57,705 OnePlus 7 Pro 3,345 10,941 63,886 Huawei P30 Pro 3,255 10,490 30,113 Galaxy S10 Plus (Snapdragon 855) 3,498 10,416 60,764 Galaxy S10 Plus (Exynos 9820) 4,507 10,419 55,092 Galaxy Note 9 2,453 8,836 58,384 Pixel 3 XL 2,358 8,282 61,316 Huawei Mate 20 Pro 3,3,49 9.861 35,913 Sony Xperia XZ3 2,488 8,577 56,801 LG V40 ThinQ 2,418 8,798 59,794 OnePlus 6T 2,379 8,861 64,993 Galaxy S9 Plus (Snapdragon 845) 2,436 8,425 58,436 Galaxy S9 Plus (Exynos 9810) 3,652 9,044 39,875 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimitado) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Duración de la batería



El Oppo Reno 10x Zoom tiene una batería de 4,065mAh. En el día a día el teléfono pasó sin problema con un rendimiento exhaustivo, y en nuestra prueba de reproducción de video continuo el celular consiguió 14:59 horas. Es un resultado similar al del Samsung Galaxy S10, con el que también obtuve un rendimiento similar en el día a día, pero por debajo de otros como el OnePlus 7 Pro.