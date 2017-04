El R9s Plus es una versión más grande del R9s de 5.5 pulgadas y utiliza su gran tamaño para integrar una batería más grande y actualizaciones a su cámara trasera de 16 megapixeles. Específicamente, añade estabilización de imagen óptica. Todo esto suena muy bien, pero el cuerpo más grande del teléfono solo termina magnificando las debilidades del R9s, como los borders toscos que incomodan el agarre del teléfono en la mano.

Quería que me gustara este teléfono, pero el diseño inspirado en el iPhone (que, de hecho, no es tan suave y liso como el del iPhone), y la tendencia del celular a calentarse significativamente cuando se está jugando videojuegos representaron grandes desventajas para mí. Por otro lado, la calidad de la cámara trasera de 16 megapixeles con estabilización de imagen óptica le ayuda a sobresalir un tanto del resto de la competencia. Échale un vistazo a las fotos que tomé con la cámara de este teléfono en la galería de abajo.

Como el R9s más pequeño, la duración de la batería parece ser la otra fortaleza de este teléfono. En nuestra prueba de reproducción de video, en la cual reproducimos videos en loop en modo de avión hasta que se agote la batería, el Plus logró durar hasta 15 horas y 40 minutos, algo bastante bueno pero no tan fantástico como las 22 horas que dura la batería del Samsung Galaxy A7, que, por cierto, es más barato.

El R9s Plus es bastante caro para un teléfono de gama media: cuesta unos US$550. Este costo se debe a que estás pagando por un cuerpo de aluminio de primera clase y por la marca de Oppo. Pero, al final de cuentas, el OnePlus 3T supera con creces al R9s Plus en desempeño y valor. Y, si no te gusta el 3T, también está el Asus ZenFone 3 o el Samsung Galaxy A7, fuertes contendientes en la categoría de gama media.