El Oppo Find X2 Neo es un teléfono increíble. Bellísimo desde que lo sacas de la caja y luego te va conquistando más cada día que lo usas. Pero para ser un teléfono a prueba de futuro (pues ya incluye 5G), le hacen falta algunas características que desde ya se echan de menos.

8.0 Oppo Find X2 Neo Precio no disponible CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Excelente diseño

Muy buenas cámaras

Ya cuenta con 5G

Pantalla curva pero no incómoda Lo que no nos gusta No tiene carga inalámbrica

No es resistente al agua

Precio muy elevado

No se puede expandir el almacenamiento

No tiene puerto de audífonos

Oppo Find X2 Neo: características importantes

Pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas.

Resolución 2,400x1,080 (402ppp).

Actualización de pantalla de 90Hz.

Android 10, ColorOS 7.

Procesador Snapdragon 765G.

256GB de almacenamiento.

12GB de RAM.

Cámara trasera: 48 megapixeles + 13 megapixeles + 8 megapixeles + 2 megapixeles.

Cámara frontal: 32 megapixeles.

No tiene puerto de audífonos.

NFC.

Batería: 4,025mAh.

Carga rápida: 30W (50 por ciento de batería en 20 minutos, según Oppo).

Conectividad 5G.

Precio: 21,999 pesos / US$1,000.

Amor a primera vista

A primera vista, el Oppo Find X2 te va a conquistar. Ya sea que lo veas en manos de algún conocido o te robará la atención cuando lo veas en algún aparador. Y es que su diseño es espectacular: uno de los que más me han gustado de los últimos teléfonos que he probado.

Todavía no termino de entender si se trata de un celular gama media, gama alta o una mezcla entre las dos. Y es que si bien su diseño es digno de un dispositivo de gama alta, la batería y el rendimiento hacen que parezca de gama media. Quizá lo más sensato es creer que se coloca entre los dos estratos.

Su cuerpo de vidrio y, sobre todo en la edición de prueba que es un azul tornasol, lo hace resaltar. El teléfono se siente muy bien construido, cómodo en la mano y su cuerpo es esbelto, haciéndolo fácil de manejar. A pesar de que tiene una pantalla de 6.5 pulgadas, no se siente grande ni pesado, pero sí robusto.

No puedo ser más explícito sobre lo atractivo que me parece el diseño de este celular. La parte trasera, sobre todo, con un acabado frosty, me hace imposible dejar de verlo. La cámara trasera está en hilera y, aunque cuenta con cuatro lentes, el espacio de las cámaras no es muy grande ni estorba.

La pantalla tiene costados curvos pero no tan marcados como los de otros teléfonos (como los Motorola Edge) y es cómodo agarrarlo sin miedo a hacer toques indeseados. La cámara frontal está integrada en la pantalla y no hay quejas sobre el tema, pues cada vez me acostumbro más a esa tendencia.

En cuanto a diseño, no le reprocho nada a este dispositivo: se ve y se siente increíble. Un teléfono que, visualmente, me complace en todo.

Buen desempeño, pero no para su precio

Por 21,999 pesos te puedes comprar fácilmente un teléfono de gama alta Samsung, Apple, Motorola o Huawei. O bien comprar un gama media y gastar la mitad del dinero en otra cosa (o ahorrarlo). Sin embargo, Oppo espera que te compres este celular.

Entre más lo uso, como ya dije, más me gusta el Neo, pero es muy complicado excusar su elevado precio. Si bien el diseño es espectacular, el rendimiento no está a la altura de lo que cuesta.

El Oppo Find X2 Neo es superado fácilmente por teléfonos que tienen un precio similar o incluso son más baratos, como el Motorola Edge y el Edge Plus, el OnePlus 8 Pro, Huawei P40 y los Galaxy S20. Asimismo, en las pruebas de Geekbench y 3DMark, deja mucho que desear.

Pruebas de desempeño Oppo Find X2 Neo 2877 7401 44496 Motorola Edge 2760 7782 42607 Motorola Edge Plus 4263 13024 90033 OnePlus 8 4246 12982 94734 Galaxy S20 4065 11935 90904 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) 3D Mark Ice Storm Unlimited Nota: Barras más largas significan mejor desempeño.

El precario rendimiento del Find X2 Neo se debe al procesador: el Snapdragon 765G. Se trata de un procesador de gama media bastante normal que, sin embargo, destaca por ofrecer conectividad 5G. Me hubiera gustado ver un Neo con ese procesador y otra versión con un serie 800 de Snapdragon para que su desempeño, en ese caso, sí estuviera a la altura del precio.

En la tabla comparativa (arriba) puedes ver que casi todos los celulares tienen mejores cifras, excepto el Motorola Edge. Sin embargo, el celular de Motorola pierde (y no por mucho) debido a que su procesador es también el 765G, salvo que Motorola, sabiendo del desempeño inferior frente al Edge Plus, le puso un precio de unos US$760, cifra que suena más acorde a su desempeño.

A pesar de que no está a la altura de otros celulares de precio similar, el Find X2 Neo hace un buen trabajo. Jamás lo sentí lento, en todo momento está listo para cualquier tarea —ya fuera muy cotidiana, como navegar en Internet o escuchar música, hasta editar fotos o jugar en Call of Duty Mobile— y sus 12GB de RAM hacen más fluido el cambio entre aplicaciones recientes.

Es importante aclarar que el teléfono no tiene un mal desempeño, solo no está a la altura de otros celulares de precio similar a este. Pero si te convence la suma de todas sus bondades y decides comprarlo, salvo la comparativa de ofrecer menos poder por este precio, tendrás un celular que te va a complacer.

Una batería con lo suficiente —y nada más

Siguiendo con el rendimiento, el tema de la batería también nos dejó con un sabor agridulce.

En el uso cotidiano obtuvimos alrededor de un día completo con una sola carga. Por el tema de la pandemia por coronavirus no salí mucho de casa con él y no puse mucho a prueba su duración de batería con redes celulares. Durante las semanas que usé el teléfono desactivé el Wi-Fi y usaba solo datos para ver su duración y en general puedes esperar que si lo desconectas a eso de las 7 6 de la mañana, para las cuatro o cinco de la tarde de ese día, ya tengas que conectar el celular a la carga o activar el ahorro de energía.

En las pruebas controladas de batería hechas por CNET en Español, la batería tampoco resultó ser nada del otro mundo. Con una duración de 12 horas y 40 minutos, el Find X2 Neo se coloca entre modelos que hemos analizado con capacidades de batería de por lo menos 1,000mAh de diferencia, algo que nos sorprendió tomando en cuenta que la capacidad del celular no es tan pobre.

Pruebas de batería Teléfono Capacidad (mAh) Duración de batería (horas y minutos) Oppo Find X2 Neo 4,025mAh 12:41 (90Hz) y 12:40 (60Hz) Galaxy S20 4,000mAh 19 horas (60Hz) y 14:30 (120Hz) Motorola Edge 4,500mAh 22:26 (90Hz) y 25:20 (60Hz) Motorola Edge Plus 5,000mAh 18 horas (90Hz) y 20:20 (60Hz) OnePlus 8 4,300mAh 23:35

Sin embargo, y volviendo a la comparativa con celulares de este rango de precio, el Find X2 Neo queda mal parado. Prácticamente todos los modelos con los que se compara este dispositivo —como el Galaxy S20 o el OnePlus 8— tuvieron una duración de batería muy superior.

La cámara entra al rescate

Con cuatro cámaras, el Neo quiere ayudarte a tomar excelentes fotografías. En básicamente cualquier escenario que requieras la cámara, el teléfono está listo y es capaz de tomar imágenes que te van a complacer.

Quizá en algunas ocasiones, sobre todo cuando se activa el modo inteligente, satura excesivamente las fotos (ahora lo verás en los ejemplos, abajo), pero con algo de corrección o edición en Lightroom o tu app favorita, podrás conseguir imágenes justo como las deseas.

Lo que más me gustó de la cámara en el Find X2 Neo es el detalle que captura. Con su sensor principal de 48 megapixeles, en prácticamente cualquier escenario, así sea de noche, obtendrás bastante detalle.

En escenarios de poca luz el teléfono también hace un excelente trabajo. Rescata las sombras y las ilumina pero no exagerando para mantener la realidad de la escena y al mismo tiempo mostrar una fotografía placentera.

Otro aspecto que me gustó de este teléfono es el bokeh o desenfoque que hace de forma automática. Al tomar fotografías macro, verás en tiempo real un hermoso desenfoque que realiza a la fotografía. Y me gusta que sea natural porque así no habrá contornos mal definidos o un desenfoque que falla por la inteligencia artificial.

La cámara del Neo hace un buen manejo de sombras y no cae en la sobreexposición cuando está a contraluz. Los colores son homogéneos en toda la imagen y no falla en ningún rubro, quizá solo en saturar las imágenes, aunque eso ya dependerá de cada gusto.

Oppo Find X2 Neo vs Galaxy S20

Por su procesador, el Find X2 Neo debería ser comparado con teléfonos como el LG Velvet, el OnePlus Nord o el Galaxy A71. Sin embargo, su precio lo pone a competir con otros modelos de la categoría de gama alta, en donde el Neo no está muy bien parado.

El Galaxy S20, que cuesta US$999 (o menos, por su largo tiempo ya en el mercado), ofrece un diseño igualmente bonito, pero con mejores especificaciones. Ofrece lo mismo o mejor (como en procesador) que el Neo, pero cuenta también con resistencia al agua, mejores cámaras y otras bondades como carga inalámbrica. Sin duda, el S20 es una mejor opción que el Neo.

Oppo Find X2 Neo vs Motorola Edge

El celular de Motorola, de entre la lista, es el único que comparte el mismo procesador que el Find X2 Neo. A pesar de esto, cada uno tiene ciertas ventajas sobre el otro, por ejemplo que el Neo tiene 256GB de almacenamiento frente a los 128GB del Edge; pero este último tiene expansión de almacenamiento y una cámara de 64 megapixeles; pero el Neo se recupera con mejores resultados de fotografía a pesar de un sensor de menor tamaño.

Hay otras variantes y diferencias entre estos dos celulares, pero el Edge sin duda es un mejor celular tomando en cuenta que es unos US$300 más barato.

Oppo Find X2 Neo vs Motorola Edge Plus

Lo mismo que con el S20, el Find X2 Neo pierde contra el Motorola Edge Plus cuyo precio es prácticamente idéntico, pero el celular de Motorola ofrece mejores prestaciones, como un procesador sumamente más potente, carga inalámbrica, resistencia al agua, puerto de audífonos y una mejor duración de batería.

Oppo Find X2 Neo vs Oppo 8

El Oppo 8 tiene mejores especificaciones y su precio, fiel al estilo de OnePlus, es relativamente muy bajo. Con un precio de US$699 u US$799, puedes comprarte la versión de 8GB o 12GB en RAM del OnePlus 8 que además ofrece mejor desempeño y todas las especificaciones. Si quieres gastar lo mismo, el OnePlus 8 Pro es todavía mejor, cuesta US$999 y ofrece especificaciones más sobresalientes.

Oppo Find X2 Neo: Conclusión

El Oppo Find X2 Neo es un gran teléfono. Tiene buenas especificaciones, un diseño increíble que no dejo de adorar y una cámara que se desempeña sorpresivamente bien. Quizá su único pecado es incluir un procesador que le quita puntos y una conectividad 5G que todavía no es necesaria. El procesador y la conectividad 5G hacen que este celular sea más caro de lo que debió haber sido.

Si quieres este teléfono, porque –a pesar de todo– es un gran celular, te recomendaría esperar un poco a alguna buena promoción con operadoras o en unas semanas para cuando comiencen las fechas como el Black Friday o el Buen Fin y esperes a ver si el celular baja de precio. Si lo encuentras en una buena promoción, verás que el celular es muy bueno y tendrás un teléfono que te puede durar dos o tres años y será, desde ya, compatible con la red 5G —cuando sea que llegue a tu país.