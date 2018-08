El Oppo Find X es un celular para admirar, porque no sólo logra extender la pantalla en prácticamente toda la parte frontal, sino que también se las ingenia para crear un mecanismo que oculta todas las cámaras y las hace aparecer sólo cuando las necesitas.

Juan Garzón / CNET

Asimismo, el Oppo Find X tiene características y especificaciones tan excelentes como los mejores celulares del mercado, incluyendo el procesador Snapdragon 845, 8GB de RAM y una pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas que le dice NO a la ceja o notch.

Sin embargo, ser un celular tan especial, o posiblemente el teléfono más especial del mercado no lo hace ser necesariamente el mejor.

Primero, carece de un montón de características que pueden ser de segundo plano, pero que lo hacen menos completo que muchos otros celulares en el mercado. Por ejemplo, el Oppo Find X no es resistente al agua, no tiene un conector de audífonos tradicional, no tiene ranura para tarjeta microSD, no se puede cargar inalámbricamente y no tiene NFC.

Además, cuando la pantalla se ve en ángulo (especialmente en tonos claros) los colores cambian de manera importante para dar un tono amarillento y/o azul. Esto es algo normal que sucede con pantallas OLED, pero en el Oppo Find X es mucho más drástico, ya que con sólo girar un poco el celular se pierde un poco de esa buena reproducción de colores.

Asimismo, en algunas pocas ocasiones la pantalla no detectaba algunos gestos o toques rápidos en la pantalla.

Su mecanismo de cámaras ocultas ofrece igual más seguridad para los usuarios, permitiendo que no te puedan grabar sin tú realmente saberlo, ya que las cámaras tienen que estar afuera para poder hacerlo.

Sin embargo, su durabilidad es cuestionable. El problema es que la mugre se puede ingresar al mecanismo sin muchos problemas, ese componente hace que el celular sea más frágil y una caída podría lastimarlo de manera importante. Además, como no tiene lector de huellas requerirá en la mayoría de los casos de que ese módulo salga para poder detectar tu rostro, lo cual significa mayor uso y probabilidades de que se lastime o un desgaste más rápido que el que tiene el Vivo Nex ( ) o Vivo Apex. Puedes usar un PIN, contraseña u otro método tradicional, pero ¿por qué hacer eso si tienes un celular con un buen reconocimiento facial 3D?

Por otra parte, su software es una combinación extraña de iOS con Android. Ejecuta Android Oreo pero no tiene un cajón de apps ni la opción de hacerlo, borrar notificaciones requiere confirmar que la quieres borrar lo cual es molesto porque duplica el trabajo y en ocasiones algunas notificaciones no me llegaban.

En general, es bueno que exista el Oppo Find X, ofrece en general una buena experiencia, es innovador y hermoso, pero carece de algunas características importantes para algunos, no es el mejor en todas las áreas generales y lo venden principalmente en Asia y aunque llegará en un futuro a algunos mercados europeos. Su atractivo precio de cerca de US$735 subirá a cerca de US$1,000.

Angela Lang/CNET

Oppo Find X: Características y especificaciones

Pantalla: 6.4 pulgadas OLED

Relación de aspecto: 18:9

Resolución: 2,430x1,080 pixeles



Procesador: Snapdragon 845



RAM: 8GB

Almacenamiento: 128GB o 256GB

Cámara principal: Doble de 16 y 20 megapixeles con apertura de f/2.0

Cámara frontal: 25 megapixeles

Reconocimiento facial: Sí, 3D

Batería: 3,730mAh con carga rápida Super VOOC

Sistema operativo: Android 8.1 Oreo

Conectividad: USB Tipo C, LTE, Bluetooth 5.0, GPS, Dual SIM

Precio

El Oppo Find X está disponible en Asia y llegará pronto a algunos países de Europa. Por ejemplo, en China el Oppo Find X tiene un precio inicial de 4,999 yuanes, cerca de US$735. Por su parte, en España, el Oppo Find X tendrá un precio de 999 euros por la versión de 256GB. Aunque esta es la versión con más almacenamiento (256GB vs. 128GB), es lamentable ver que la diferencia de precio sea tan grande.

Angela Lang/CNET

Diseño: Innovador, atractivo... qué bueno que existes

El Oppo Find X es realmente hermoso. Su pantalla de 6.4 pulgadas ocupa prácticamente toda la parte frontal del celular, haciendo que tenga marcos o biseles muy pequeños -- la relación de pantalla cuerpo es de cerca del 87 por ciento, inclusive superior a la de cerca de 86 por ciento que tiene el Vivo Nex.

La pantalla AMOLED del Oppo Find X es curva y la parte trasera de vidrio también. Los dos paneles de vidrio se encuentran en un marco de metal, similar a lo que encontramos en el Samsung Galaxy S9 ( ), S9 Plus y Galaxy Note 9 ( ), lo cual es bueno y atractivo.

Además, este es probablemente el celular más simétrico que existe, ya que a primera vista no tiene cámaras traseras o delanteras. En realidad, esas cámaras aparecen cuando las necesitas al subir el módulo del marco superior que integra las tres cámaras y los sensores para el reconocimiento facial 3D. Esto significa que si vas a usar sólo la cámara frontal, todas las cámaras salen y funciona de la misma manera si quieres usar sólo las cámaras traseras o hasta desbloquear el celular. Ese módulo siempre requiere salir para estas funciones, así que a diario podría salir hasta unas 100 veces o más.

La parte trasera tiene dos tonos, algo que se ha popularizado gracias a lo que Huawei comenzó con el P20 Pro. Sin embargo, Oppo sólo coloca un tono de color en los extremos (sobre todo los laterales), mientras que el centro es negro. El Oppo Find X está disponible en color morado en esos extremos o azul.

El sensor de iluminación y proximidad parecen estar integrados bajo la pantalla. Inclusive, en un par de ocasiones he visto una pequeña luz encendiéndose o reflejando cuando he usado el celular.

En la parte inferior se encuentra el cajón de las dos tarjetas SIM, la bocina y el puerto USB-C. En la parte superior están un micrófono y el que parece ser otro sensor para la pantalla.

En el borde derecho está el botón de encendido, mientras que en el borde izquierdo están los botones para controlar el volumen.

A pesar de su gran pantalla de 6.4 pulgadas, el celular es considerablemente más compacto que el Galaxy Note 9 que tiene una pantalla del mismo tamaño y esto es gracias a esos biseles pequeños. Además, el celular es liviano, pero no se siente tan sólido como muchos otros celulares, así que sentarse en él podría romperlo o tener problemas a largo plazo.

Angela Lang/CNET

Software

El Oppo Find X ejecuta Android Oreo, pero la interfaz es más una combinación de iOS con Android que Android puro.

Por ejemplo, las notificaciones requieren que confirmes que las quieres borrar, lo cual duplica ese trabajo. Además, la interfaz no incluye un cajón de apps ni la opción de hacerlo.

La interfaz del Oppo Find X, Color OS como lo llama la empresa, tiene animaciones muy parecidas a las de iOS y la pantalla de apps recientes es casi la misma.