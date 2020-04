El Oppo A9 (2020) es el primer teléfono del fabricante chino que llega a mis manos después de tantos años que ya perdí la cuenta. Y es que el teléfono llega a mí gracias al segundo desembarco de Oppo en México, luego de haber abandonado el mercado por la puerta de atrás en 2014.

8.0 Oppo A9 2020 Precio no disponible CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Buen diseño

Buena ficha ficha técnica

Cámara muy funcional

Sonido envolvente

Tiene puerto de audífonos

Tiene microSD Lo que no nos gusta La pantalla de baja resolución

No tiene Android 10 (llega con Android 9)

No tiene carga rápida

Mucha presencia de bloatware

No tiene NFC

El regreso parece ser uno muy bueno, pues después de probar el Oppo A9 como mi teléfono principal por casi un mes y darle el uso que cualquier persona le daría, puedo decir que el celular tiene varias ausencias claras como el de una pantalla FullHD o Android 10, pero creo que en general se trata de un teléfono muy interesante y que sí vale la pena.



Oppo A9 (2020): Características importantes



Pantalla de 6.5 pulgadas (IPS)

Resolución 1,600x700 (270 ppp)

Android 9 (ColorOS 6.1)

Snapdragon 665 (ocho núcleos, 4x2.0GHz y 4x1.8GHz)

8GB en RAM

128GB de almacenamiento



Cámara frontal: 16 megapixeles (ƒ/2.0)

Cámara trasera: cuatro lentes: 48 megapixeles + 8 megapixeles + 2 megapixeles + 2 megapixeles

Bluetooth 5.0

Lector de huellas en la espalda



USB-C

5,000mAh (sin carga rápida)

Carga reversible por cable

Sonido estéreo



Tamaño 163.5x75.6x9.1mm

Peso 195 gramos



Oppo A9 (2020): Precio y disponibilidad



El Oppo A9 2020 fue anunciado desde septiembre y ha estado disponible en pocos países. Oppo lanzó el celular en México a partir de marzo de 2020 con un precio de 6,999 pesos (unos US$295) y está a la venta con la operadora nacional Telcel.

En España, el Oppo A9 2020 lleva algunos meses de estar disponible con un precio que ronda los 240 euros.

Una pantalla que no está a la altura del diseño



El Oppo A9 es un teléfono bien equipado, sobre todo por sus 8GB de RAM (aunque hay versión de 4GB que varía dependiendo la región), pero que también flaquea y decepciona en otros puntos, como en su pantalla que deja mucho a desear cuando recordamos que compite con teléfonos como el Moto G8 Plus o Xiaomi Mi 9T que no solo ofrecen paneles FHD (como el de Motorola), sino que ya incluyen un panel OLED (como Xiaomi).

La pantalla durante el uso no tiene mucho que reprochar y de hecho mientras lo utilicé casi ni me di cuenta que la pantalla fuera de esta resolución. Pero cuando usas el A9 para ver videos en YouTube o quieres ver algo en Netflix, no tienes la opción de aumentar la resolución a un decente 1080p. Así que te tendrás que conformar con ver en baja calidad.

El diseño, a diferencia de la pantalla, no decepciona.



Se trata de un dispositivo con pantalla de 6.5 pulgadas pero que no resulta ser tan grande en la mano gracias a su aspecto de 20:9. Tiene el mismo tamaño de pantalla que un iPhone 11 Pro Max y aún así se siente más delgado y alargado, haciéndolo más fácil de controlar con una mano.



El teléfono está construido en un bonito color que puede cambiar dependiendo de la luz a su alrededor. La unidad de análisis es en un tono azul que cambia ligeramente a verde y también llega a verse en color morado. Además de su bello cuerpo, el celular se siente rígido y resistente al tacto, otra prueba más de que la gama media no tiene que sacrificar un atractivo diseño a costa del precio.

El Oppo A9 2020 tiene todos los aspectos de un gama media: puerto de audífonos, USB-C, pantalla de delgados biseles y una pequeña ceja en forma de gota para la cámara frontal. Tiene dos botones en el lado izquierdo para subir o bajar el volumen y a la derecha tiene un solo botón que funciona para muchas cosas — desde encender el dispositivo hasta reiniciarlo o para activar a Google Assistant. Este botón tiene algo que me gusta mucho que las fabricantes hagan: es de dos colores. Los dos tonos no hacen nada por el teléfono, pero es un bonito detalle que demuestra la atención del fabricante. Huawei es otra fabricante que acostumbra a hacer cosas así.

En la parte trasera encontramos más puntos buenos que malos, pero comencemos con los últimos. El lector de huellas está apenas por debajo de la cámara y es pequeño y está un centímetro por debajo de la cámara, lo que lo hace difícil de encontrar antes de acostumbrarse.

Oppo también colocó su logo en la parte trasera (algo entendible) y también puso una leyenda que dice "Designed for A-Series", dejando en claro que es un diseño hecho para el A9 y el resto de teléfonos de la misma familia. Sin embargo, no entiendo la finalidad de colocar esta leyenda que de no estar hubiera dejado un cuerpo muchísimo más limpio.

Lo que sí quiero destacar en el diseño es la cámara. El grupo de tres lentes es pequeño y colocado a la mitad, que lo hace verse bien. Oppo colocó un tercer lente a un lado, junto al flash, pero no es muy notorio. El otro aspecto que sí me gustó en la parte trasera es —otro— detalle en color verde, como el botón lateral. Oppo puso un pequeño aro verde alrededor de uno de los lentes, haciéndolo resaltar.



El rendimiento no me sorprendió, pero está bien



El Oppo A9 2020 tiene una buena ficha de especificaciones técnicas. Sorprende la enorme batería de 5,000mAh y los 8GB de memoria RAM. Además, no hay que olvidar la cámara de cuatro lentes y su procesador estándar Snapdragon 665.

En el uso, el A9 no defrauda, pero tampoco destaca.

En mi uso cotidiano el A9 me rindió lo suficiente a la hora de realizar las tareas regulares como contestar correos, navegar en Twitter o Instagram y escuchar música en Apple Music. Cuando noté algunos detalles fue al usar aplicaciones demandantes como Call of Duty: Mobile y otros juegos similares.

En la comparativa con los rivales, el A9 2020 tampoco destaca mucho y de hecho se queda en el promedio. Utilizando las pruebas de Geekbench y Ice Storm, el celular chino consiguió unas de las cifras más conservadoras, apenas superando al Huawei Y9 Prime (un teléfono de 2019) y al Motorola One Macro. Pero sus rivales como el Moto G8 Plus y varios de Xiaomi, lo superan fácilmente.

Pruebas de rendimiento Oppo A9 (2020) 1,516 5,596 23,099 Xiaomi Redmi Note 8 Pro 2,482 7,600 33,700 Motorola One Macro 1,454 7,588 18,212 Moto G8 Plus 1,525 5,683 23,509 Huawei Y9 Prime (2019) 1,533 5,510 15,995 Xiaomi Mi 9T 2,526 6,860 37,466 Xiaomi Mi 9 SE 1,895 6,011 32,871 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4 (varios núcleos) 3D Mark Ice Storm (Unlimited) Nota: Barras más largas significan mejor desempeño.

Un sistema operativo (e interfaz) que no ayuda



Oppo coloca en el A9 2020 Android 9 Pie con la capa de ColorOS 6. No solo me decepciona ver en un teléfono Android de 2020 que no esté ya con la versión de Android 10 (lanzada desde agosto del año pasado), sino que la interfaz es pesada y perjudica al sistema, haciéndolo sentir algo lento sobre todo al ejecutar efectos como cambiar entre aplicaciones, mostrar el multitasking o abrir los menús.

Encima de Android 9 y la modificación de Oppo, la firma china decidió —como casi cualquier fabricante de Android— colocar un montón de aplicaciones basura o repetitivas, mejor conocidas como bloatware. El Oppo A9 2020 tiene, desde que lo enciendes por primera vez, aplicaciones del operador (en el caso de la unidad de prueba los apps son de Telcel), tiene las aplicaciones de Facebook, aplicaciones de la propia fabricante y juegos de terceros.

En ningún momento de la configuración inicial se pregunta al usuario si estas aplicaciones se deben de instalar, pero Oppo debería agregar alguna ventana en la que se dé la opción de desinstalar todas las aplicaciones y bloquearlas. Después de varios pasos, es posible eliminar los juegos de terceros y apps como Facebook o Booking, pero los apps de Oppo que se empalman con servicios de Google (como un navegador, calculadora, contactos y fotos), no se pueden eliminar.

Entonces, la enorme carga de estas aplicaciones y las modificaciones hechas por Oppo, hacen que el A9 se sienta un poco lento en comparación con sus rivales. No quiero decir que el A9 no tenga el poder para las tareas cotidianas (porque lo tiene), pero sin tantas modificaciones, efectos y apps de terceros o repetidas, este teléfono podría ser mejor.

La batería es duradera —pero lenta



Gracias a su pantalla de baja resolución, el Oppo A9 2020 te va a durar por días y no lo digo exagerando.

Con 5,000mAh y una pantalla que consume pocos recursos, Oppo se aseguró que el A9 tenga el suficiente jugo para durar, sin problema, el uso continuo durante unos dos días. Durante mi uso regular el teléfono me llegó a durar por dos días completos y para la noche del segundo todavía tenía alrededor del 20 por ciento de batería.

Por supuesto, el uso de cada usuario puede variar, y para comprobar la duración en CNET en Español realizamos una prueba de batería de video continuo bajo condiciones (brillo, volumen y contenido) controladas. En ese análisis, el A9 consiguió durar un promedio de 19 horas y 52 minutos, consiguiendo el tercer peor resultado de entre sus rivales, apenas superando al Huawei Y9 Prime (15 horas y 26 minutos) y al Xiaomi Mi 9 SE (17 horas y 32 minutos).

Pruebas de rendimiento Oppo A9 2020 5,000mAh 19 horas y 52 minutos Xiaomi Redmi Note 8 Pro 4,500mAh 21 horas y 15 minutos Motorola One Macro 4,000mAh 30 horas y 20 minutos Moto G8 Plus 4,000mAh 26 horas y 50 minutos Huawei Y9 Prime 4,000mAh 15 horas y 26 minutos Xiaomi Mi 9T 4,000mAh 22 horas y 30 minutos Xiaomi Mi 9 SE 3,070mAh 17 horas y 32 minutos

La duración de la batería en las pruebas de rendimiento quizá no fue la mejor, pero en mi uso sin duda está entre las mejores. La mala noticia, y es que con este celular pareciera que al resaltar un punto hay otro conectado que le resta valor, es que el Oppo A9 2020 no tiene carga rápida.

El resultado de mi uso cotidiano comparado con el resultado de la prueba contrasta pero es posible que la diferencia se deba a la poca optimización del A9 con la reproducción de video.

Es increíble pensar que Oppo es una de las fabricantes que más ha apostado por la carga rápida (tiene su propia tecnología VOOC) y que aún con ello no haya colocado un cargador rápido y una tecnología similar en el teléfono para sacarle provecho. Y por lo mismo, cargar el Oppo A9 2020 lleva bastante tiempo.

El Oppo A9 saca las uñas con la cámara





Oppo, para estar listo para enfrentarse a sus rivales, colocó en el A9 un grupo de cuatro cámaras que destacan desde sus características y hasta las pruebas de uso.

Con un grupo de cámaras de 48 megapixeles en el lente principal (ƒ/1.8), 8 megapixeles en el lente gran angular (ƒ/2.3), 2 megapixeles en el lente macro (ƒ/2.4) y un cuarto lente de 2 megapixeles (ƒ/2.4) para profundidad, el A9 compite bastante bien con sus rivales que tienen entre dos y tres lentes.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Los resultados son bastante buenos, con la mayoría de imágenes resultando en buena definición, colores naturales sin sobresaturación y se ofrecen la mayoría de funciones que se pueden esperar: como el modo HDR, desenfoque, modo profesional (que Oppo llama Experto), cámara lenta y el modo Noche para ayudar en imágenes con poca iluminación.

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Las fotografías que toma el A9 son bastante decentes para lo que uno puede esperar y mis quejas en este aspecto son pocas, como el regular fallo del modo Retrato para recortar al sujeto; la sobreexposición en algunas tomas y el excesivo blanqueo de la imagen con la finalidad de tomar una mejor imagen pero que termina luciendo algo deslavada.

De lo que también pude notar es que cuando se toma una foto con el modo Noche activo, el lente hace un recorte a la imagen, como si se estuviera quitando una parte de las zonas más abiertas de la foto. Me imagino que este recorte se hace para compensar algo del movimiento natural de la mano mientras se toma una fotografía, similar a como hacen algunas cámaras de acción.

Algo que cae en lo irónico es el tema del video, uno que es bastante bueno en el A9, por cierto, gracias a la estabilidad. El A9 puede grabar video en 1080p y hasta en… ¡4K! Sí, leíste bien. Un teléfono que no tiene una pantalla FHD te permite ver videos 4K para que los puedas ver a gran detalle en cualquier pantalla compatible, excepto la de este teléfono.

Comparativas





Oppo A9 vs. Redmi Note 8 Pro



Xiaomi logra ofrecer teléfonos muy interesantes por precios muy bajos, y para prueba el Redmi Note 8 Pro que, a pesar de tener muchísimas buenas especificaciones, tiene apenas un precio de 8,799 pesos (unos US$370) que sí es 1,800 pesos (unos US$70) más caro que el A9, pero también ofrece una mejor resolución, mejor procesador, una cámara que si bien comparte el mismo lente principal (de 48 megapixeles) toma mejores fotografías y una cámara frontal de más pixeles.

La única razón para optar por el A9 en lugar del Redmi Note 8 Pro es el precio. Si tu bolsillo no está tan ajustado puedes comprar Redmi Note 8 Pro con la certeza de que te llevas a casa un teléfono que sí es más caro pero que también pone a trabajar mejor tu dinero.

Oppo A9 vs. Motorola One Macro



Oppo ha llegado a México para competir sobre todo con Motorola, una de las fabricantes con mayor presencia en el país, así que es inevitable ver que ambos compitan por el interés –y dinero– de los consumidores.

Uno de los principales rivales del A9 en el portafolio de Motorola (porque tendrá muchos) es el Motorola One Macro, un teléfono con el que comparte varias características, pero de las que destaca su pantalla de baja resolución (1,600x720 en el A9 y 1,520x720 en el Macro).

Ambos celulares ofrecen una cámara triple con funciones macro, pero el A9 toma mejores fotografías. El rendimiento está muy a la par en ambos celulares, aunque creo que el de Motorola, por no tener tantas modificaciones a la interfaz, tiene una sensación de mayor fluidez.

El Macro es un teléfono más barato gracias a su precio de 5,499 pesos (unos US$230), pero con una diferencia de apenas 1,500 pesos, el A9 parece ser un mejor celular.

Oppo A9 vs. Moto G8 Plus



Luego de que el A9 venciera al Motorola One Macro, un teléfono de esa familia llega al rescate. El Moto G8 Plus se recupera y, con un precio inferior (6,499 pesos) que el teléfono de Oppo, es una mejor opción por donde se le vea y, definitivamente, no hay razón para preferir al celular chino.

El Moto G8 Plus tiene una mejor pantalla, tiene el mismo procesador del A9 y aunque tiene 4GB en RAM (el A9 tiene el doble), se recupera al ofrecer una característica que me gusta mucho en los teléfonos de Motorola una interfaz casi limpia y con casi ninguna modificación.

Quizá el único rubro en el que el A9 gana es en la duración de batería, pero el G8 Plus tiene una duración bastante aceptable, así que el Moto G8 Plus es una mejor oferta.

Oppo A9 vs. Huawei Y9 Prime



Esta comparativa también está bastante fácil de solucionar: el A9 es una mejor oferta.

Con un desempeño más rápido, una batería más resistente, cámara de cuatro lentes y mayor almacenamiento, el A9 no tiene nada que envidiar al Y9, salvo por la cámara mecánica aunque tampoco ofrece algo espectacular. Definitivamente, el A9 es un teléfono mucho más completo que el Y9 de Huawei.

Oppo A9 vs. Xiaomi Mi 9T



Esta competencia está un poco más complicada porque ambos celulares tienen aspectos interesantes. El Mi 9T destaca en su procesador ligeramente más rápido (el Snapdragon 630), una pantalla AMOLED de alta resolución y una cámara que toma mejores fotografías. El 9T cuesta 8,599 pesos en México, quizá su único pecado, pero tampoco es grande la diferencia.

¿Cuál conviene más? El Mi 9T es una mejor opción si el dinero no es el problema.

Oppo A9 vs. Xiaomi Mi 9 SE



El Mi 9 SE es una versión no tan equipada como el 9T, pero de igual forma se defiende bastante bien con buenas especificaciones como una pantalla de alta resolución, cámara de alta resolución, cámaras de mejor desempeño y 6GB en RAM que es una cantidad decente. Quizá el problema más grande del SE es su batería que no está a la altura del resto de especificaciones. Además, las modificaciones de Xiaomi a la interfaz me gustan más que las de Oppo.

El precio del Mi 9 SE es de 8,000 pesos, así que aquí aplica la misma regla que con el Mi 9T o el Redmi Note 8 Pro.

Oppo A9 (2020): Conclusión





Oppo llega a México y otras regiones con el Oppo A9, un buen teléfono bien balanceado que tiene más cosas buenas que malas. Yo diría que es el teléfono del "Pero". Tiene sonido estéreo pero no tiene pantalla FHD; tiene un rendimiento aceptable pero sin Android 10; tiene una enorme batería, pero sin carga rápida. El precio y su cámara rescatan lo que pudo haber sido un teléfono peor calificado.

En una segunda entrega de este teléfono me gustaría ver mejoras en el tema del sistema operativo (como una versión más actualizada), menos bloatware, mejor pantalla y carga rápida. Con esos puntos mejorados, el A9 2021, en caso de que se llame así, mejoraría muchísimo. Pero a pesar de las ausencias en el A9 2020, estamos frente a un teléfono que se disfruta bastante.