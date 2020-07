OnePlus Nord representa el regreso de la empresa a su propuesta inicial: ofrecer un celular muy bueno, muy bonito y barato. Sin embargo, se ha quedado un poco corto.

8.3 OnePlus Nord Precio no disponible CNET en Español recibe una comisión cuando le haces clic en estas ofertas. Lo que nos gusta Diseño atractivo

Buen precio

Compatible con redes 5G

Pantalla de 90Hz

Buena duración de batería

Dual SIM Lo que no nos gusta Mediocre cámara macro y las otras son muy promedio

No es resistente al agua

No se puede cargar inalámbricamente

No tiene ranura microSD

No está disponible en Estados Unidos

El primer celular de este fabricante, el OnePlus One, llegó en 2014 como un dispositivo revolucionario que ofrecía especificaciones tan buenas como las de los mejores celulares Android de la época, pero a un precio 50 por ciento o 30 por ciento menor que los otros.

El celular OnePlus Nord, entonces, se postula como un nuevo OnePlus One, en cuanto a emular lo que significó aquel teléfono para la empresa en su época —una revolución. En esta ocasión, sin embargo, el OnePlus Nord no cuenta con el procesador más potente de Qualcomm, sino con uno de rango medio.

Esto significa que este celular de la empresa china no integra el procesador Snapdragon 865 como los Galaxy S20, el LG V60 o hasta el OnePlus 8 Pro (o también el OnePlus 8), sino que tiene el procesador Snapdragon 765G, que es de gama media.

Juan Garzon / CNET

OnePlus aseguró inicialmente que en el uso diario no se notaría la diferencia, pero la realidad es que sí se nota —aunque no es el fin del mundo. Celulares como el Xiaomi Poco F2 Pro, sin embargo, sí cuentan con ese procesador que se encuentra en toda clase de teléfonos insignia y la diferencia de precio no es enorme.

Reproduciendo: Mira esto: Unboxing OnePlus Nord y OnePlus Buds

En general, el OnePlus Nord cumple con todo lo que esperarías para ser ese celular barato ganador que podría convencer a muchos. Sin embargo, el OnePlus Nord se queda corto sobre todo en las cámaras, más allá de los sacrificios que se hacen por no ser ser resistente al agua y no tener carga inalámbrica.

OnePlus Nord: Características y especificaciones

Pantalla : 6.44 pulgadas (OLED) con tasa de actualización de 90Hz variable (Gorilla Glass 5)

: 6.44 pulgadas (OLED) con tasa de actualización de 90Hz variable (Gorilla Glass 5) Resolución : 2,400x1,080 pixeles

: 2,400x1,080 pixeles Procesador : Snapdragon 765G

: Snapdragon 765G RAM : 8GB, 12GB (opción con 6GB de RAM solo en India)

: 8GB, 12GB (opción con 6GB de RAM solo en India) Almacenamiento : 128GB, 256GB (opción de 64GB solo en India)



: 128GB, 256GB (opción de 64GB solo en India) Ranura microSD : No

: No Sistema operativo : Android 10 (OxygenOS)

: Android 10 (OxygenOS) Batería : 4.115mAh

: 4.115mAh Carga inalámbrica : No

: No Conector de audífonos (3.5mm): No

(3.5mm): No Cámaras : 48 megapixeles (f/1.75) con estabilización óptica + gran angular de 8 megapixeles (f/2.25) + macro de 2 megapixeles (f/2.4) + cámara de profundidad de 5 megapixeles (f/2.4)

: 48 megapixeles (f/1.75) con estabilización óptica + gran angular de 8 megapixeles (f/2.25) + macro de 2 megapixeles (f/2.4) + cámara de profundidad de 5 megapixeles (f/2.4) Cámara frontal : 32 megapixeles + gran angular 8 megapixeles

: 32 megapixeles + gran angular 8 megapixeles Resistencia al agua : No

: No Lector de huellas: Sí, en pantalla (óptico)

Sí, en pantalla (óptico) 5G: Sí

Sí Color : Azul aguamarina o gris Onyx

: Azul aguamarina o gris Onyx Dual SIM: Sí

Sí Tamaño: 158.3x73.3x8.2mm

158.3x73.3x8.2mm Peso: 184 gramos

Precio y disponibilidad

El precio del OnePlus Nord es de 399 euros (cerca de US$450) por la versión de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y 499 euros (cerca de US$570) por la versión de 12GB de RAM con 256GB de almacenamiento.

En India, OnePlus venderá una versión con 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento en color gris Onyx.

Algo para tener en cuenta es que no se podrá comprar el OnePlus Nord en Estados Unidos, sino que estará disponible en India, Hong Kong, Letonia, Países Bajos, China, Malasia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Suecia y Reino Unido.

El OnePlus Nord estará disponible el 4 de agosto (en septiembre, la versión de 6GB de RAM con 64GB de almacenamiento en India).

Juan Garzon / CNET

Lo que obtienes en la caja del OnePlus Nord

OnePlus Nord

Protector de pantalla aplicado

Adaptador de carga Warp Charge 30T

Cable de USB-C a USB regular

Manuales

Audífonos (solo en Francia)

Diseño: Bonito y con pantalla de 90Hz

Desde antes de ser presentado, el OnePlus Nord se filtró y luego hasta la propia empresa reveló algunas de las imágenes.

Lo cierto es que con esto uno ya tiene más o menos claro cómo sería el dispositivo, pero cuando lo recibí hace un poco más de una semana y lo saqué de su caja me impresionó lo bonito que se ve, especialmente en este color azul aguamarina.

Lo más impresionante del OnePlus Nord es la parte trasera con ese color brillante que está bajo un vidrio que ya no es mate, como el del OnePlus 8 Pro. Esto, sin embargo, atrae las huellas de los dedos, así que es algo negativo frente al vidrio mate, pero permite que su color sea más brillante.

El celular de OnePlus mantiene el deslizador para controlar las notificaciones y está ubicado en el borde lateral derecho, arriba del botón de encendido —igual que en los OnePlus 8.

Juan Garzon / CNET

En el otro borde derecho tan solo están la barra para controlar el volumen, mientras que en la parte interior está el cajón de la doble ranura SIM (Dual SIM), el puerto USB-C y la bocina única del celular.

En la parte trasera encuentras cuatro cámaras organizadas de manera vertical, mientras que en la parte frontal están dos cámaras integradas a través de un orificio extendido en el borde lateral izquierdo.

En ocasiones, esta perforación puede perjudicar un poco la experiencia porque bloquea contenido, pero creo que es sobre todo porque estoy acostumbrado a la cámara frontal del OnePlus 8 Pro que es tan solo una y ocupa mucho menos espacio.

En cuando a la pantalla, el OnePlus Nord tiene una AMOLED de 90Hz con una resolución Full HD que ofrece una buena experiencia. Vale la pena tener en cuenta que esta pantalla es plana, así que es más fácil interactuar con ella en los bordes laterales en comparación con el OnePlus 8 Pro, pero se ve menos moderna.

El OnePlus Nord no tiene certificación de resistencia al agua, ni tampoco es compatible con carga inalámbrica.

En la mano, el celular se siente bien como un celular bien construido, aunque con los gestos de Android, el protector de pantalla que viene implementado hace que deslizar el dedo desde los bordes laterales (para regresar) sea un poco incómodo.

Android y funciones

El OnePlus Nord ejecuta Android 10 con las leves modificaciones que tiene OxygenOS.

Esto significa que la interfaz es prácticamente pura de Android, pero encuentras modo de lectura que cambia la tonalidad a blanco y negro, personalización de acentos de la interfaz y funciones del bienestar digital como son el modo Zen, modo de enfoque y modo de siesta.

Asimismo, el OnePlus Nord debería actualizarse relativamente rápido a la próxima versión de Android, teniendo en cuenta que la empresa ha sido una de las primeras en liberar la actualización después de Google.

El OnePlus Nord tiene una batería de 4,115mAH y el celular cuenta con la carga rápida Warp Charge 30T que promete cargarlo de 0 a 70 por ciento en solo 30 minutos.

Juan Garzon / CNET

Desempeño

El OnePlus Nord es un celular con el procesador Snapdragon 765G, el mismo que integra el LG Velvet y el Motorola Edge. Además, el OnePlus Nord tiene 8GB o 12GB de RAM que le permite, al menos en teoría, sobrepasar a los otros celulares mencionados.

En el uso regular, el OnPlus Nord se comporta de manera adecuada, pero sí se nota la diferencia después de usar celulares como el OnePlus 8 Pro y el Galaxy S20. Las apps se demoran un poquito más en abrir y en ocasiones se experimentan ciertos retrasos.

En comparación con el LG Velvet, considero que el OnePlus Nord ofrece una experiencia un poco más fluida —seguramente porque tiene una interfaz más pura de Android. Posiblemente el Motorola Edge es el que ofrece una experiencia más similar, pero hay que tener en cuenta que ese celular tiene un precio sugerido de US$699, mientras que el LG Velvet cuesta US$599 y el OnePlus Nord 399 euros (cerca de US$450).

Pruebas de desempeño OnePlus Nord 2,851 7,230 46.551 LG Velvet 2,853 7,381 45,490 Galaxy A51 1,669 5,535 23,944 Pixel 3A 1,615 5,181 27,172 Motorola One Vision 1,604 5,496 24,372 OnePlus 6T 2,379 8,861 64,993 Xiaomi Poco F2 Pro 4,232 13,109 61,316 Leyenda: Geekbench 4 (un núcleo) Geekbench 4. (varios núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimitado) Nota: Barras más largas significan mejor desempeño

Prueba 3DMark Slingshot Unlimited OnePlus Nord 4,785 LG Velvet 4,325 Galaxy S20 9,522 Galaxy S20 Plus 9,530 OnePlus 8 Pro 9,765 OnePlus 8 10,016 LG V60 ThinQ 10,013 Galaxy S20 Ultra 8,212 Galaxy Z Flip 7,913 Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Duración de batería: Buena

El OnePlus Nord tiene una batería de 4,115mAh que aunque suena de una capacidad promedio, realmente cumple con lo necesario para tener tranquilidad.

En el uso diario no tuve muchos problemas para que este celular de OnePlus durara todo el día, comenzando a usarlo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.

En nuestra prueba de reproducción de video continuo el OnePlus Nord duró 24 horas y 35 minutos, lo cual es muy bueno.

Por ejemplo, el LG Velvet logró 22 horas y 43 minutos, en la misma prueba. Tan solo ten en cuenta que aunque el OnePlus Nord tiene una pantalla con tasa de actualización de 90Hz, los 90Hz no están activados en todo momento sino depende del app que estás usando. De esta manera, navegadores como Brave, entre otros, no son compatibles con esta tasa de actualización. Nuestra prueba, por ejemplo, fue hecha a 60Hz porque no es posible forzar 90Hz.

En comparación con el Galaxy S20 Ultra y Galaxy S20 Plus, esos celulares lograron 21 horas en la misma prueba con una tasa de actualización de 60Hz (la misma del Velvet), mientras que lograron 16 horas configurados a 120Hz.

Cámaras: 4 traseras y 2 frontales

El OnePlus Nord tiene cuatro cámaras traseras, una principal de 48 megapixeles que utiliza el mismo sensor del OnePlus 8. El sensor tiene una apertura de f/1.75 con estabilización de imagen óptica.

Las otras cámaras son una gran angular de 8 megapixeles con apertura de f/2.25, una macro de 2 megapixeles con apertura de f/2.4 y un sensor de profundidad de 5 megapixeles. El OnePlus Nord cuenta con modo de noche, grabación en cámara lenta, modo profesional y modo de retrato. El celular captura fotos de 12 megapixeles por defecto, pero tienes la opción de capturar fotos de 48 megapixeles.

El OnePlus Nord logra tomar fotos buenas que te hacen apreciar los momentos, pero no siempre y la calidad es menor de lo que me esperaba. Muchas veces los colores aparecen muy pálidos y la exposición termina no siendo la indicada, esto utilizando la cámara principal y la gran angular. En cuenta a la cámara macro, sinceramente es mejor imaginarte que no tiene porque los resultados son mediocres y sale mejor hasta simplemente intentar tomar las fotos con la cámara principal. Con las fotos tomadas con la cámara macro pareciera que estuvieras tomando fotos con un celular de hace unos 10 años y es posible que OnePlus terminó colocando esa cámara para sumar cuatro cámaras en total.

Por otra parte, el app de la cámara también incluye el mismo modo de noche de los otros celulares de la empresa, llamado Nightscape y aunque no logra los mismos resultados del OnePlus 8 Pro, me pareció suficiente para un celular de su precio.

Juan Garzo / CNET

En la parte frontal encuentras una cámara de 32 megapixeles, pero también está acompañada de una cámara gran angular de 8 megapixeles. Inclusive, esta es la primera vez que OnePlus hace esto en un celular.

En cuanto a su calidad, las cámaras frontales simplemente cumplen para poder compartir fotos en redes sociales, pero la cámara regular es la que ofrece mejores resultados al capturar más detalles y tener una mejor reproducción de colores.

Conclusión

El OnePlus Nord es un buen celular que no cuesta mucho y ofrece muchas cosas, incluyendo un desempeño relativamente bueno, un duración de batería confiable, un diseño de primera categoría, carga rápida Warp Charge, su pantalla ofrece 90Hz (variable) con pequeños biseles y buen desempeño, ejecuta Android 10 con una interfaz casi pura, ofrece compatibilidad con redes 5G donde se vende oficialmente y ofrece compatibilidad con doble SIM.

Sin embargo, los sacrificios que tiene para lograr este precio son que no tiene resistencia al agua, no se puede cargar de manera inalámbrica y más allá de los sacrificios en otras especificaciones (como son su procesador), sus cámaras que son simplemente OK y la macro es mediocre.

El Poco F2 Pro quizá sea uno de sus principales rivales porque aunque cuesta cerca de 50 euros más, tienen un procesador que ofrece mejores resultados y tiene una batería tan confiable. No considero que sea tan bonito, pero son cosas que recibes por otras.

Otros celulares como el LG Velvet que es más caro (más de US$100 más) y aunque sus cámaras son un poco mejores y ofrece resistencia al agua y resistencia al agua, su desempeño se queda un poco atrás.