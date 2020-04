El OnePlus 8 Pro es, sin duda, el mejor celular y el más completo que haya lanzado la empresa china.

Resistencia al agua IP68

Carga inalámbrica rápida

Carga reversible

Pantalla de 120Hz Lo que no nos gusta Caro

La cámara de filtro de colores no ofrece mucha utilidad

Tasa de actualización de 120Hz dinámica no funciona con todos los apps

Este teléfono ofrece la velocidad tradicional y la carga rápida que esperas de un celular de OnePlus, y además ha actualizado las especificaciones en comparación con el 7 Pro y el 7T Pro. El OnePlus 8 Pro es el primer celular de la empresa en integrar resistencia al agua con certificación (una de mis quejas más grandes a sus predecesores) y además de ser compatible con carga inalámbrica y reversible, la carga inalámbrica te permite cargar al celular a 30 vatios (30W).

Con esto, el OnePlus 8 Pro ya no tiene sacrificios claros frente a celulares como los Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, LG V60 y Huawei P40 Pro, al menos en cuanto especificaciones y funciones.

Sin embargo, esto también representó un incremento de precio (US$899 y US$999) que lo hace caro y lo coloca justo en el rango de celulares como los Galaxy S20 y el iPhone 11 Pro (posiblemente hasta el iPhone 12), un territorio muchos más completo porque tanto Samsung como Apple son marcas más reconocidas que además ofrecen un soporte más tradicional y simple.

¿Logra el OnePlus 8 Pro competir de tú a tú con los Galaxy S20 y el iPhone 11 Pro? En muchas cosas lo hace hasta mejor que esos teléfonos; donde se queda un poco corto, sin embargo, es en las cámaras, en el reconocimiento de marca y en el precio —ya que OnePlus ya no busca solo colarse como el de mejor valor.

Dicho esto, el OnePlus 8 Pro llegó acompañado del OnePlus 8 que ofrece muchas de las cosas del primero, aunque no cuenta con resistencia al agua certificada (en todas partes), carga inalámbrica y sus cámaras son levemente inferiores, todo, por US$200 menos, lo que tampoco representa un gran ahorro.

Además, el precio de US$499 del OnePlus 7 Pro hacen que ese celular sea una gran opción para los que no quieren gastar mucho dinero.

He probado el OnePlus 8 Pro y el también el 8 durante dos semanas previo a su lanzamiento y es es el análisis completo del OnePlus 8 Pro.

Juan Garzon / CNET

OnePlus 8 Pro: Características y especificaciones

Pantalla : 6.78 pulgadas (OLED) con tasa de actualización de 120Hz (variable)

: 6.78 pulgadas (OLED) con tasa de actualización de 120Hz (variable) Resolución : 3,168x1,440 pixeles

: 3,168x1,440 pixeles Procesador : Snapdragon 865

: Snapdragon 865 RAM : 8GB, 12GB

: 8GB, 12GB Almacenamiento : 128GB, 256GB

: 128GB, 256GB Ranura microSD : No

: No Sistema operativo : Android 10 (OxygenOS)

: Android 10 (OxygenOS) Batería : 4.510mAh

: 4.510mAh Carga inalámbrica : Sí

: Sí Conector de audífonos (3.5mm): No

(3.5mm): No Cámaras : 48 megapixeles (f/1.7) con estabilización óptica + gran angular de 48 megapixeles (f/2.2) + telefoto de 8 megapixeles (f/2.44) con estabilización óptica + cámara para corrección de color de 5 megapixeles (f/2.4)

: 48 megapixeles (f/1.7) con estabilización óptica + gran angular de 48 megapixeles (f/2.2) + telefoto de 8 megapixeles (f/2.44) con estabilización óptica + cámara para corrección de color de 5 megapixeles (f/2.4) Cámara frontal : 16 megapixeles

: 16 megapixeles Resistencia al agua : Sí, IP68

: Sí, IP68 Lector de huellas: Sí, en pantalla (óptico)

Sí, en pantalla (óptico) Doble bocina: Sí con Dolby Atmos

Sí con Dolby Atmos 5G: Sí (Sub-6)

Sí (Sub-6) Color : Azul, verde y negro

: Azul, verde y negro Dual SIM: Sí

Sí Tamaño: 165.3x74.35x8.5mm

165.3x74.35x8.5mm Peso: 199 gramos

Precio y disponibilidad

El precio del OnePlus 8 Pro es de US$899 por la versión de 8GB de RAM con 128GB de almacenamiento y US$999 por la versión de 12GB de RAM con 256GB de almacenamiento.

Los interesados podrán comprar el OnePlus 8 Pro a partir del 29 de abril.

Juan Garzon / CNET

OnePlus 8 Pro vs. OnePlus 8: Diferencias

Pantalla más grande: 6.78 v s. 6.55 pulgadas

Mejor tasa de actualización máxima: 120Hz vs. 90Hz

Tecnología MEMC, que incrementa la calidad de los videos de 24fps a 120fps

Mejor resolución máxima: Los dos vienen configurados con Full HD+

Más pesado: 199 vs. 180 gramos

Más difícil de controlar con una sola mano: 165.3x74.35x8.5mm vs. 160.2x72.9x8.0mm

Batería más grande, pero duración un poco inferior: 4,510mAh vs. 4,300mAh; 22:20 vs. 23:37 en prueba de video

Mejores cámaras traseras: Una cámara adicional y mejores resultados

Certificación de agua certificada

Carga inalámbrica

Carga inalámbrica reversible

RAM más avanzada: LPDDR5 en vez de LPDDR4X

Más caro: US$899 y US$999 vs. US$699 y US$799

Diseño: Atractivo, colorido y bien construido

El OnePlus 8 Pro se parece muchísimo al OnePlus 7 Pro y al 7T Pro, integrando una pantalla y parte trasera curva, que se une en un marco de metal, tal como lo empezó a hacer Samsung unos años atrás.

El celular se siente bien en la mano y no es demasiado pesado. Además, aunque los biseles de la pantalla de 6.78 pulgadas son pequeños, los biseles de los Galaxy S20 (versión regular, el S20 Plus y el S20 Ultra) tienen biseles aun más pequeños.

Algo nuevo en comparación frente a sus predecesores es que la cámara frontal ahora está integrada a través de un orificio en la pantalla, ubicada en la esquina superior izquierda.

Esta cambio me parece positivo y negativo. Por un lado permite que el celular tenga certificación de resistencia al agua IP68, aunque la cámara frontal siempre está presente y le quita un poco de espacio a la pantalla. Sin embargo, nunca me molestó tener la cámara ahí.

Juan Garzon / CNET

En la parte inferior del OnePlus 8 Pro, encuentras el puerto USB-C, un micrófono, la bocina inferior y el cajón para las dos tarjetas SIM —así, el teléfono es Dual SIM.

En la parte superior, el borde tiene una leve ondulación a lo largo y ahí está un micrófono.

En le borde lateral izquierdo, tiene la barra para controlar el volumen, mientras en que el borde lateral derecho está el botón de encendido y el deslizador, que permite controlar las notificaciones (ringtone, silencio, vibración).

En la parte trasera, está un módulo de cámaras muy parecido al del OnePlus 7 Pro (que incluye tres lentes), pero ahora al lado izquierdo encuentras un sensor que es el telefoto de 8 megapixeles, mientras que en la parte baja del módulo de cámaras está el sensor nuevo para aplicar filtros de colores.

Juan Garzon / CNET

Lo cierto es que el módulo de las cámaras sobresale del cuerpo más que antes y más de lo que sobresale incluso en el OnePlus 8.

El OnePlus 8 azul (Ultramarine Blue) fue la unidad de prueba que obtuve y esa parte trasera está cubierta por un vidrio tipo mate y se ve impresionante. Me gusta realmente mucho este color —es más intenso que el que tenía el OnePlus 7 Pro y el OnePlus 7T.

También tuve el OnePlus 8 Interstellar Flow que se parece mucho al Galaxy Note 10 Aura Glow, pero no reproduce la misma variedad de colores sino que refleja todo hacia todas partes de manera más desorganizada. De igual manera, me gustó mucho pero ese vidrio no era tipo mate y este color no está disponible en la actualidad para el OnePlus 8 Pro.

Pantalla de 120Hz

El OnePlus 8 Pro es el primer celular de la empresa con una pantalla con tasa de actualización de 120Hz, la misma que se encuentra en los Galaxy S20.

Sin embargo, esa tasa de actualización no funciona igual que en los celulares de Samsung porque es dinámica, así que varía según como uses el celular.

Aunque esto suena una maravilla porque hacen esto para extender la duración de la batería, la experiencia de 120Hz no siempre ocurre.

OnePlus dice que el sistema automáticamente cambia la tasa de actualización a 120Hz (si lo tienes configurado a 120Ghz) en contenido que considera apropiado y beneficioso, como puede ser algunos videos o navegar por páginas web.

Sin embargo, navegando por Internet obtienes 120Ghz solo si utilizas el navegador Google Chrome; en cambio, si usas Edge, Firefox o Brave, el sistema solo ofrece una tasa de actualización de 60Hz (como la mayoría de los celulares del mercado). De igual manera, en el reproductor de video que utilizamos para hacer nuestra prueba de batería el celular también solo reprodujo el contenido a 60Hz.

Juan Garzon / CNET

Asimismo, por el momento no hay una manera de forzar la tasa de actualización de 120Hz para todo el contenido, así que prefiero en ese sentido la experiencia que ofrece Samsung.

Dicho esto, no es el fin del mundo y la experiencia sigue siendo muy buena.

Excelente rendimiento

El OnePlus 8 Pro es un celular muy fluido que no presenta problemas. Navegar por las pantallas de Inicio, los menús, abrir apps o jugar videojuegos.

Asimismo, en las prueba de desempeño (benchmarks), el OnePlus 8 Pro cumplió con lo esperado y lo posicionó muy similar a los Galaxy S20.

Dicho esto, generación tras generación los celulares de OnePlus han sido los más rápidos que he probado en Android y en esta ocasión no considero que ese liderazgo sea tan claro. Después de usar tanto el Galaxy S20 Ultra como el Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20 no he logrado detectar una diferencia tan clara como antes ocurría.

Prueba 3DMark Slingshot Unlimited OnePlus 8 Pro 9,765 OnePlus 8 10,016 Galaxy S20 Plus 9,530 Galaxy S20 9,522 LG V60 ThinQ 10,013 Galaxy S20 Ultra 8,212 Galaxy Z Flip 7,913 Galaxy Fold 7,719 Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Pruebas de rendimiento: OnePlus 8 Pro 4,208 13,030 81,480 OnePlus 8 4,246 12.982 94,734 Galaxy S20 Plus (Snapdragon 865) 4,207 12,795 106,137 LG V60 ThinQ 4,238 13,381 82,485 Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865) 4,210 12,928 93,719 Galaxy Note 10 Plus (Snapdragon 855) 3,415 10,509 69,465 Huawei Mate 30 Pro 3,869 11,939 57,143 Pixel 4 XL 3,025 19,959 73,111 Sony Xperia 1 3,490 11,045 68,750 OnePlus 7 Pro 3,345 10,491 63,886 OnePlus 7T Pro 3,661 11,263 76,971 Galaxy Z Flip 3,619 10,608 72,761 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimitado) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Duración de batería



En cuanto a la duración de batería, el OnePlus 8 Pro no decepciona, especialmente porque tienes de respaldo una carga muy rápida de 30 vatios que funciona solo a través del cargador por cable, sino también del cargador inalámbrico.

Sinceramente, con esta clase de solución puedo olvidarme fácilmente de tener que conectarlo por cable, mucho más que con cualquier otro celular que he probado.

Claro, ese cargador tiene que ser el que OnePlus vende con un precio de US$69.95 (Warp Charge 30 Wireless Charger). Este cargador tiene un miniventilador que impide que se sobrecalienten el celular y el mismo cargador —el teléfono tiene una función para que el ventilador no se encienda cuando duermes.

Juan Garzon / CNET

En el uso diario, el OnePlus 8 Pro logró durar todo el día, ofreciendo confiabilidad en su uso.

En nuestra prueba de reproducción de video continuo, el OnePlus 8 Pro duró 22 hras con 20 minutos.

El OnePlus 8 Pro permite cargar 50 por ciento en solo 23 minutos usando el cable o 30 minutos de manera inalámbrica.

Esta duración de batería es buena, porque por ejemplo los Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra duraron 21 horas en la misma prueba a 60Hz y 16 horas a 120Hz.

La prueba de batería del OnePlus 8 Pro se realizó también a 60Hz debido a que no es posible forzar la prueba con actualización 120Hz por que es variable como mencionaba.

El LG V60 ThinQ logró 30 horas en la misma prueba, mientras que el iPhone 11 Pro duró 17 horas en la misma prueba.

Cuatro cámaras trasera, aunque la cuarta no sirve mucho

El OnePlus 8 Pro tiene una cámara de 48 megapixeles que logra tomar muy buenas fotos a plena luz solar.

Sin embargo, en ocasiones me pareció que los tonos resultaron un poco pálidos con el cielo, casi de un solo tono, aunque con buen detalle. En otras, los colores resultaron muy vibrantes y atractivos, así que la consistencia no es la mejor porque y por momentos no sabía qué esperar en las fotos.

Angela Lang/CNET

El OnePlus 8 Pro me sorprendió con el HDR en situaciones difíciles, logrando reproducir más variación de colores que, por ejemplo, el Galaxy S20 Plus, aunque el detalle no necesariamente era el mejor.

El zoom híbrido 3X cumple con su trabajo, pero no llega al mismo nivel que ofrece por ejemplo el zoom 3X del Galaxy S20 Ultra. El OnePlus 8 Pro ofrece zoom digital 30X, por si eso te interesa.

Con el modo de noche Nightscape, el OnePlus 8 Pro realmente iluminar las escenas y obtener un detalle muy decente para condiciones con luz limitada.

En general, me pareció que en el uso diario este modo de noche logró ofrecen con más frecuencia mejores resultados que con el Galaxy S20 y en ocasiones que el Pixel 4 XL.

Sin embargo, si la escena está demasiado opaca (prácticamente sin luz), el OnePlus 8 Pro no logra capturar casi nada, una circunstancia que el Pixel 4 XL sí supera.

Ya que hablamos de luz, el OnePlus 8 Pro toma fotos retrato buenas cuando hay muy buena iluminación y los sujetos no se mueven para nada, pero si la luz no es ideal y/o si el sujeto se mueve un poco, la calidad cae mucho y está muy lejos de la calidad que ofrecen los celulares de Google, los que considero mejores para esta clase de fotos con fondo borroso.

El OnePlus 8 Pro también tiene una cámara para filtros de colores, aunque no encontré la necesidad o el sentido de usarlo. Lo único fue tomar una foto regular y cambiarla a un tono sepia.

En cuanto a la grabación de video, el OnePlus 8 Pro no ofrece grabación de video 8K como los Galaxy S20 o el LG V60 ThinQ, sino hasta 4K a 60fps.

En mis pruebas me pareció que la estabilización del celular fue buena, mientras que los colores y el detalle fue adecuado.

La cámara frontal toma buenas fotos, pero es muy similar a lo que ya teníamos en el OnePlus 7 Pro.

Angela Lang/CNET

Conclusión y opiniones del OnePlus 8 Pro

El OnePlus 8 Pro es un excelente celular que he disfrutado mucho, como casi todos los teléfonos del fabricante chino —es rápido, se siente bien en la mano, su interfaz prácticamente pura de Android es placentera de usar y su carga rápida es útil.

Además, su nueva resistencia al agua finalmente me da más seguridad de mojarlo, algo que puede ser útil precisamente en medio de esta pandemia de coronavirus ya que me permite lavarlo con delicadeza en el lavamos.

Asimismo, su carga inalámbrica de 30 vatios es muy útil y su carga reversible es algo que algunas veces puede salvarte de aprietos cuando tienes que cargar tu reloj, tus audífonos o hasta otro celular.

Este es el celular de OnePlus que no quiere tener sacrificios como las anteriores generaciones, pero con su incremento de precio lo colocan justo en el rango de los Galaxy S20 y los iPhone 11 (y posiblemente los iPhone 12).

Apple y Samsung son empresas más reconocidas y sus cámaras ofrecen generalmente mejores resultados (menos Samsung en modo de noche que varía mucho más), lo cual no lo colocan en la mejor posición.

Dicho esto, considero que el OnePlus 8 Pro es un muy buen celular que sirve como una de las mejores alternativas que hay a celulares de empresas reconocidas.

Además, tienes también la opción de comprar el OnePlus 8 que es más barato, pero tiene más sacrificios y tiene también el mismo precio del iPhone 11 y actualmente puedes comprar el Galaxy S20 por US$100 más que la versión base de ese celular o igual si compras la versión de 12GB de RAM. Si ese es el caso, prefería comprar el Galaxy S20 porque ofrece resistencia al agua, carga inalámbrica, mejores cámaras, ranura microSD y es una empresa más reconocida.

Frente al LG V60 ThinQ, considero que el OnePlus 8 Pro es una mejor opción porque se siente como un celular más refinado y así la experiencia es mejor, aunque no tiene tan excelente duración de batería y no tiene el conector de audífonos tradicional.

Por último, entre el OnePlus 8 Pro y el OnePlus 8 prefiero la versión más avanzada (Pro), pero por el precio seguramente consideraría primero el Galaxy S20 o incluso el Galaxy S20 Plus en oferta. Además, si no quieres gastar tanto, el OnePlus 7T y OnePlus 7 Pro siguen siendo excelentes celulares y sus precios de US$499 los hacen unos de los mejores que puedes comprar en la actualidad por menos de US$500.

