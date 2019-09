El OnePlus 7T no es exactamente el celular que esperábamos, porque llega a Estados Unidos como el sucesor del OnePlus 7, un celular que ni siquiera se vendió en este país.

Juan Garzon / CNET

El problema con esto es que aunque sí tiene mejoras frente al OnePlus 7 Pro que sí se vendió en Estados Unidos, también tiene carencias importantes frente a ese celular.

Además, en Europa y otras partes del mundo donde sí se vendió el 7 y el 7 Pro, el OnePlus 7T se presenta como una extraña versión híbrida de los dos y, en vista de que se rumora que también se presentaría el OnePlus 7T Pro, todo resulta un tanto confuso para los usuarios.

Lo cierto es que el OnePlus 7T es un excelente celular que le da acceso a más personas a una pantalla con una tasa de actualización de 90HZ porque tiene un precio inferior al Pro (US$599 vs. US$669), mientras que la experiencia no cambia mucho.

OnePlus 7T: Características y especificaciones

Pantalla: 6.55 pulgadas (AMOLED) con 90Hz de tasa de actualización

Resolución: 2,400x1,080 pixeles



Densidad de pixeles: 402ppp

Procesador: Snapdragon 855 Plus de ocho núcleos (velocidad máxima de 2.96GHz)



GPU: Adreno 640



RAM: 8GB, 12GB



Almacenamiento: 128GB o 256GB (dependiendo del mercado)



Ranura para tarjeta microSD: No



Doble SIM: Sí, las dos compatibles con LTE, pero el modelo de T-Mobile sólo ofrece una ranura SIM



Batería: 3,800mAh



Carga rápida: Warp Charge 30T (30 vatios mejorados)



Cámaras traseras: Triple, 48 megapixeles de f/1.6 (principal) + 12 megapixeles de f/2.2 (telefoto) + 16 megapixeles de f/2.2 (gran angular)



Grabación de video: 4K a 60fps, HD a 960fps, Full HD a 240fps



Cámara frontal: 16 megapixeles



Modo retrato (fotos con fondo borroso): Sí, con las cámaras traseras y la frontal



Conector de audífonos (3.5 mm): No



Resistencia al agua: No tiene certificación, pero la empresa promete resistencia a salpicaduras y lluvia

Sistema operativo: Android 10



Lector de huellas: En pantalla

Wi-Fi: 2x2 MIMO, 802.11ac (2.4GHz y 5GHz)

Bluetooth: 5.0 (compatibilidad aptX y aptX HD)

Tamaño: 160.94x74.44x8.13mm



Peso: 190 gramos

Precio y cuándo se puede comprar este celular

El celular OnePlus 7T tiene un precio sugerido de US$599 en Estados Unidos y estará disponible desde el 18 de octubre en color azul o gris.

Las novedades importantes del OnePlus 7T

Procesador Snapdragon 855 Plus: 15 por ciento más potencia gráfica que el Snapdragon 855 del OnePlus 7 Pro

15 por ciento más potencia gráfica que el Snapdragon 855 del OnePlus 7 Pro Carga rápida Warp Charge 30T: Carga 23 por ciento más rápido que Warp Charge 30 del 7 Pro y OnePlus 6T McLaren Edition

Carga 23 por ciento más rápido que Warp Charge 30 del 7 Pro y OnePlus 6T McLaren Edition Modo macro en las cámaras: Puedes tomar fotos hasta 2.5cm de distancia con detalle

Puedes tomar fotos hasta 2.5cm de distancia con detalle Modo retrato: Puedes capturar tanto con el telefoto como con la cámara principal.

Puedes capturar tanto con el telefoto como con la cámara principal. Video con las tres cámaras traseras (llega al 7 Pro con Android 10): Puedes grabar video tanto con la cámara regular como con la gran angular y el telefoto.

Puedes grabar video tanto con la cámara regular como con la gran angular y el telefoto. Modo de lectura cromático (llegará posiblemente al 7 Pro): No solo hace más placentera la pantalla para leer sino que ahora ofrece un poco de color.

No solo hace más placentera la pantalla para leer sino que ahora ofrece un poco de color. Zen Mode con más opciones para seleccionar el tiempo de activación (llegará al 7 Pro): Ahora puedes escoger entre múltiples periodos de tiempo.

Diseño: Extraño por atrás, tradicional por el frente

El OnePlus 7T conserva el ADN que la empresa ha integrado en sus celulares, pero con algunas modificaciones.

El cuerpo del dispositivo se parece muchísimo al del OnePlus 7 Pro, con un tono azul gradiente (también disponible en gris gradiente) que se ve bien cubierto por un vidrio mate que se siente suave en la mano y ayuda a combatir un poco las huellas de los dedos.

Sin embargo, el tono azul gradiente es un poco más opaco que el del OnePlus 7 Pro y personalmente prefiero el color del segundo porque es más vibrante.

Juan Garzón / CNET

En esa parte trasera ya no tenemos el módulo de triple cámara vertical y delgado, sino que encontramos un gran módulo circular que ocupa gran parte de esa parte trasera que se parece mucho al Lumia 1020.

Este módulo de cámaras no es lo más atractivo del mundo porque se ve grande y extraño para la estética moderna. Esto se excusaría si las cámaras fueran unas de las mejores o tuvieran muchísimos más pixeles que otros celulares (como fue el caso del Lumia 1020), pero ninguno de estos dos casos es cierto en el OnePlus 7T.

En la parte frontal encontramos una pantalla plana con un ceja, lo cual es más tradicional y no logra llegar al nivel del 7 Pro con su pantalla que prácticamente ocupa todo el panel frontal.

Lo bueno es que la pantalla AMOLED tiene una tasa de actualización de 90Hz (la misma del 7 Pro) que hace que la navegación por la interfaz se sienta más fluida. Además los colores y el detalle de la pantalla también son suficientemente buenos a pesar de que esta pantalla es Full HD en vez de 2K como el 7 Pro.

En el resto del dispositivo no encontramos cambios: sigue sin tener una certificación de resistencia al agua, no se puede cargar inalámbricamente, no tiene conector de audífonos y, aunque tiene ranura para una segunda tarjeta SIM, si lo compras en T-Mobile sólo obtendrás una ranura.

Al igual que el OnePlus 7 Pro, el 7T se vende no solo a través de la empresa, sino también a través de T-Mobile. Aunque Sprint vende el OnePlus 7 Pro 5G, no vende el OnePlus 7T.

El celular OnePlus 7T también tiene doble bocina (una es el auricular y la otra está ubicada en el borde inferior) para ofrecer una experiencia estéreo y su lector de huellas está integrado directamente en la pantalla.

OnePlus dice que la precisión del lector de huellas ha mejorado frente al OnePlus 7 Pro a pesar de utilizar exactamente el mismo sensor.

En mi uso me pareció que el lector de huellas funciona bien y es uno de los mejores que puedes encontrar en la pantalla de un celular. Inclusive, es más preciso y rápido que el que tiene el Samsung Galaxy Note 10 y el Galaxy Note 10 Plus.

Juan Garzon / CNET

Excelente rendimiento

Después de probar el OnePlus 7 Pro durante unos meses, es normal esperar que el OnePlus 7T ofreciera tan buena experiencia o mejor porque tiene un procesador mejorado.

Sin embargo, el procesador Snapdragon 855 Plus (o Snapdragon 855+) ofrece mejor desempeño gráfico (15 por ciento para ser exactos), pero no necesariamente en el procesamiento regular.

El OnePlus 7T viene acompañado de 8GB de RAM y 128GB o 256GB de almacenamiento dependiendo del mercado.

En el uso diario, el OnePlus 7T no se desempeñó muy diferente al OnePlus 7 Pro, pero en las pruebas superó a ese celular.

Sin embargo, en el uso diario experimenté algunos retrasos con el OnePlus 7T. Por ejemplo, buscar en las configuraciones tomó más tiempo del esperado y en ocasiones no pude ajustar la copia texto de mis comentarios usando YouTube Studio, algo con el que no he tenido problemas en el OnePlus 7 Pro ni en los Galaxy Note 10.

Pruebas de rendimiento: OnePlus 7T 3,661 11,263 76,971 OnePlus 7 Pro 3,345 10.491 63,886 Galaxy S10E (Snapdragon 855) 3,520 11,088 64,705 Galaxy S10 (Snapdragon 855) 3,385 10,711 56,238 Galaxy S10 Plus (Snapdragon 855) 3,498 10,416 60,764 Galaxy Note 9 2,453 8,836 58,384 Pixel 3 XL 2,358 8,282 61,316 Huawei P30 Pro 3,255 10,490 30,113 LG G8 ThinQ 3,504 11,085 66,978 OnePlus 6T 2,379 8,861 64,993 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimitado) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Duración de batería: Nada del otro mundo

El celular OnePlus 7T tiene una batería de 3,800mAh, lo cual representa 200mAh menos de lo que tiene el OnePlus 7 Pro.

En el uso diario, el OnePlus 7T fue confiable, pero no sorprendente. Logré que con frecuencia me durara todo un día de uso comenzando a las 7 de la mañana y teniendo menos de 15 por ciento cerca de las 5 de la tarde.

En nuestras pruebas de reproducción continua de video, el OnePlus 7T duró 15 horas con 30 minutos, lo cual lo colocó muy cerca de lo que logró su predecesor, al igual que el Galaxy S10, pero por debajo de las más de 17 horas del Galaxy S10E y el OnePlus 7 Pro.

El OnePlus 7 Pro permite ajustar la tasa de actualización entre 90Hz y 60Hz, pero viene configurado en 90Hz por defecto. Realizamos nuestras pruebas en las dos modalidades, pero obtuvimos resultados similares debido a que el video que usamos está en 30fps.

Comparación de duración de batería Celular Batería Duración en prueba (horas:minutos) OnePlus 7T 3,800mAh 15:30 OnePlus 7 Pro 4,000mAh 17:00 Galaxy S10E 3,100mAh 17:26 Galaxy S10 3,400mAh 15:43 iPhone XR 2,942mAh 18:51 LG G8 ThinQ 3,500mAh 16:34 Pixel 3 XL 3,430mAh 16:39 Pixel 3A XL 3,700mAh 19:00

Lo bueno es que el OnePlus 7T mejora una de las cargas más rápidas que puedes comprar, mejor que la que tenía el OnePlus 7 Pro y el OnePlus 6T McLaren Edition. La nueva carga mejorada se llamaba Warp Charge 30T, la cual sigue siendo de 30 vatios como Warp Charge 30 de los otros celulares pero trae mejoras en el dispositivo que permiten cargarlo hasta 23 por ciento más rápido.

En 15 minutos, el celular logró cargar 28 por ciento y de 0 a 100 por ciento se tomó 1 hora exacta.

Tres cámaras traseras

El OnePlus 7T trae tres cámaras traseras, muy similares a las del OnePlus 7 Pro.

En mis pruebas, el celular logró tomar muy buenas fotos con detalle y buenos colores en situaciones con buena iluminación. Con poca luz, el OnePlus 7T también logra buenos resultados iluminando la escena y logrando un detalle adecuado.

Inclusive, el modo de retrato presenta mejoras que permite capturar más fácilmente a los sujetos así se muevan un poco.

Además, el OnePlus 7T permite grabar video con las tres cámaras traseras desde que usas por primera vez el celular y trae un modo macro que te permite tomar de cerca fotos (hasta 2.5cm de distancia) mientras ofrece gran detalle.

Sin embargo, en ocasiones el OnePlus 7T sobresatura algunos colores y hace que todo se vea un poco falso. Además, en situaciones con muy poca luz no logra muy buenos resultados, aunque si hay simplemente poca luz en ocasiones logra conservar más detalle que hasta lo que el Pixel 3 he hecho con su modo de noche.

Considero que en general las cámaras son buenas, pero se quedan un poco atrás del Pixel 3, del Galaxy Note 10 Plus y el iPhone 11 Pro Max.