El OnePlus 7 Pro es hermoso, potente y no tan caro como muchos otros celulares de alta gama en el mercado, pero al ser el OnePlus más caro de la empresa (que no sea de edición limitada) hace que la esencia que la empresa ha inculcado en sus productos se pierda un poco.

Juan Garzon / CNET

El OnePlus 7 Pro tiene una hermosa pantalla AMOLED curva de 6.67 pulgadas con tasa de actualización de 90Hz que junto con su procesador Snapdragon 855 y sus 12GB de RAM hacen que ofrezca una de las mejores experiencias móviles en la actualidad y que sea el celular Android más rápido hasta el momento.

Sus tres cámaras traseras ofrecen gran flexibilidad al ser una regular, una gran angular y un telefoto que permite hacer zoom óptico 3X. Además, su duración de batería es confiable, su carga rápida es un gusto de tener, su doble bocina ofrece buena calidad de sonido y su cámara frontal solo aparece cuando la necesitas.

Sin embargo, su precio inicial de US$669 o US$699 en T-Mobile en Estados Unidos, hace que este teléfono se coloque en el rango del Samsung Galaxy S10E (dependiendo del operador se puede comprar desde US$649 en Samsung) y hasta el Galaxy S10 en algunas ocasiones (dependiendo del operador, tiene un precio inicial de US$699 en Samsung).

No cabe duda que los celulares Samsung son más completos que el OnePlus 7 Pro, porque tienen un conector de audífonos regular, ranura para tarjeta microSD, certificación de resistencia al agua, son fabricados por una empresa más reconocida y considero que sus cámaras son un poco más confiables, aunque sí son un poco más lentos.

Inclusive, aunque sus cámaras ofrecen más versatilidad, considero que la cámara del Pixel 3A (US$399) ofrece un buen desempeño más constante y por lo tanto es más confiable.

Vale la pena tener en cuenta que el OnePlus 7 Pro cuesta US$120 mas sobre el precio inicial con el que llegó el OnePlus 6T en su lanzamiento el año pasado.

Es por ello que el OnePlus 7 Pro representa una pérdida de la esencia que hizo especial a la empresa china desde sus inicios, cuando ofrecía celulares de alta gama a un precio mucho más asequible que el de las principales empresas. El OnePlus 7 Pro es, sin duda un celular de alta gama, pero su precio ya está en el rango de teléfonos de alta gama de otras empresas reconocidas.

OnePlus 7 Pro: Precio y lanzamiento

6GB de RAM + 128GB de almacenamiento = US$669 (en color Mirror Gray)



8GB de RAM + 256GB de almacenamiento = US$699 (en color Mirror Gray y Nebula Blue)



12GB de RAM + 256GB de almacenamiento = US$749 (en color Nebula Blue)

Los interesados podrán comprar el OnePlus 7 Pro a partir del 17 de mayo en color gris espejo (Mirror Gray) y azul (Nebula Blue), pero más adelante llegará también en color blanco "almendra" (habano con dorado).

El OnePlus 7 Pro es compatible con diferentes redes GSM, como las de T-Mobile y AT&T en Estados Unidos, pero T-Mobile es el único operador en Estados Unidos que lo venderá.

Al igual que el OnePlus 6T, el OnePlus 7 Plus es compatible con la red de Verizon en Estados Unidos.

Juan Garzon / CNET

Precio del OnePlus 7 Pro en T-Mobile:

8GB de RAM + 256GB de almacenamiento = US$699 (colores: Mirror Grey y Nebula Blue)



Plan de financiamiento: Pagos mensuales de US$29.17 por 24 meses



Vale la pena tener en cuenta que el OnePlus 7 Pro en T-Mobile está bloqueado a ese operador y solo ofrece compatibilidad de una ranura SIM, mientras que las versiones desbloqueadas tienen dos ranuras SIM que te permiten tener dos líneas a la vez.

El OnePlus 6T sigue a la venta, pero ahora se podrá comprar a un precio de US$549 por la versión de 8GB de RAM con 128GB de almacenamiento y US$599 por la versión de 8GB de RAM con 256GB de almacenamiento.

Precio en España

6GB de RAM + 256GB de almacenamiento = 709 euros (en color Mirror Gray)



8GB de RAM + 128GB de almacenamiento = 759 euros (en color Mirror Gray y Nebula Blue)



12GB de RAM + 256GB de almacenamiento = 829 euros (en color Nebula Blue)

OnePlus 7 Pro: Características y especificaciones

Pantalla: 6.67 pulgadas (AMOLED) con 90Hz de tasa de actualización

Resolución: 3,120x1,1440 pixeles



Densidad de pixeles: 516ppp

Vidrio: Gorilla Glass 6 (frente y parte trasera)



Procesador: Snapdragon 855 de ocho núcleos (velocidad máxima de 2.84GHz)



GPU: Adreno 640



RAM: 6GB, 8GB, 12GB



Almacenamiento: 128GB o 256GB



Ranura para tarjeta microSD: No



Dual SIM: Sí, las dos compatibles con LTE, pero el modelo de T-Mobile sólo ofrece una ranura SIM



Batería: 4,000mAh



Carga rápida: Warp Charge (30 vatios)



Cámaras traseras: Triple, 48 megapixeles de f/1.6 (principal) + 8 megapixeles de f/2.4 (telefoto) + 16 megapixeles de f/2.2(gran angular)



Grabación de video: 4K a 60fps, HD a 480fps, Full HD a 240fps



Cámara frontal: 16 megapixeles (apertura f/2.0)



Modo retrato (fotos con fondo borroso): Sí, con las cámaras traseras y la frontal



Conector de audífonos (3.5 mm): No



Resistencia al agua: No tiene certificación, pero la empresa promete resistencia a salpicaduras y lluvia

Sistema operativo: Android Pie



Lector de huellas: En pantalla

Wi-Fi: 2x2 MIMO, 802.11ac (2.4GHz y 5GHz)

Bluetooth: 5.0 (compatibilidad aptX y aptX HD)

Tamaño: 162.6x75.9x8.8mm



Peso: 206 gramos

OnePlus 7 vs. OnePlus 7 Pro vs. OnePlus 7 Pro 5G

El OnePlus 7 no se venderá en Estados Unidos, pero sí en España a partir de junio. Algunos mercados permitirán comprar el OnePlus 7 Pro solamente, mientras que otros solo permitirán el OnePlus 7 y algunos otros tendrán disponibles ambos celulares.

Además, el OnePlus 7 Pro 5G, el primer celular 5G de la empresa, también estará disponible, aunque por el momento solo en Reino Unido y la principal diferencia es la compatibilidad con esas redes que tiene el potencial de ofrecer velocidades superiores de 4G LTE.

Comparación: OnePlus 7 Pro vs. OnePlus 7

OnePlus 7 Pro OnePlus 7 Pantalla 6.67 pulgadas (OLED) curva 6.41 pulgadas (OLED) plana Resolución 3,120x1,440 pixeles 2,340x1,080 pixeles Densidad de pixeles 516ppp 402ppp Sistema operativo Android Pie Android Pie Procesador 2.84GHz Snapdragon 855 2.84GHz Snapdragon 855 Almacenamiento 128GB, 256GB 128GB, 256GB Cámara trasera 48 megapixeles (f/1.6) con estabilización de imagen óptica + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2) + telefoto de 8 megapixeles (f/2.4) 48 megapixeles (f/1.6) con estabilización de imagen óptica + 5 megapixeles (para detectar profundidad) Grabación en cámara lenta 480fps en HD, 240fps en Full HD, 4K en 60fps 480fps en HD, 240fps en Full HD, 4K en 60fps Cámara frontal 16 megapixeles 16 megapixeles RAM 6GB, 8GB, 12GB 6GB, 8GB Batería 4,000mAh 3,700mAh Lector de huellas Sí (en pantalla) Sí (en pantalla) Reconocimiento de rostro Sí (básico) Sí (básico) Características importantes Pantalla con pequeña ceja, carga rápida de 30 vatios (Warp Charge), doble bocina, sin conector de audífonos tradicional, triple cámara trasera, pantalla con tasa de actualización de 90Hz, hasta 12GB de RAM Pantalla 2con pequeña ceja, carga rápida de 5 vatios, doble bocina, sin conector de audífonos tradicional, doble cámara trasera, hasta 8GB de RAM Tamaño 162.6x75.9x8.8mm 157.7x74.8x8.2mm Peso 206 gramos 182 gramos Colores Mirror Gray, Nebular Blue y Almond White Mirror Gray y Red (Solo en China y India) Precio US$669 o 709 euros 559 euros (cerca de US$626)

Diseño con cámara frontal oculta

El OnePlus 7 Pro tiene una pantalla sin ceja (notch) como el LG G8 ThinQ, OnePlus 7 o OnePlus 6T, ni tampoco un orificio como el Galaxy S10 Plus, sino que su parte frontal es prácticamente solo pantalla. El borde inferior sigue siendo el más grande como es costumbre, pero no es mucha la diferencia y es, sin duda, impresionante.

Para lograr esto, la empresa ha instalado una cámara frontal similar a la que vimos en el Vivo Apex o Vivo Nex, es decir, se trata de una cámara oculta que solo aparece a través de su borde superior cuando la necesitas.

Angela Lang/CNET

OnePlus también ha integrado un mecanismo de seguridad que si el celular Android detecta que se ha caído guarda la cámara en menos de un segundo. Durante mis pruebas, fue sorprendente ver cómo el celular siempre detectaba que lo tiraba o lo dejaba caer. (Por supuesto que las caídas fueron muy controladas, ya sea en un sofá o sobre mi mano).

Mi mayor preocupación de durabilidad tiene que ver con ese mismo mecanismo que saca –o guarda– la cámara. OnePlus dice que ese mecanismo ha sido probado para funcionar miles de veces (hasta más de cinco años de uso según sus pruebas), pero durante el tiempo que lo he usado, he notado que se le mete polvo y mugre más fácilmente que lo que experimenté con el celular de Vivo.

Por ejemplo, con frecuencia usaba la cámara y me sorprendía de pequeños residuos que estaban en ese componente que se guarda en la parte interna del celular. No estoy seguro a largo plazo si esto perjudicará ese mecanismo o el celular, pero es importante tenerlo en cuenta.

La cámara frontal es de 16 megapixeles y ofrece una calidad suficiente para compartir selfies en redes sociales o por email.

Celular pura pantalla de 90Hz

Otro aspecto a tener en cuenta es la resistencia al agua. OnePlus dice que este celular es, de cierta manera, resistente al agua, pues aguanta la lluvia o uno que otro accidente cotidiano. Sin embargo, el OnePlus 7 Pro no tiene una certificación de resistencia al agua como los celulares de Samsung, LG, Apple o Huawei y la empresa no reveló qué pruebas han realizado para considerar que el celular es resistente a "ciertos accidentes". No obstante, OnePlus no recomienda mojarlo, ni mucho menos meterlo a una piscina.

Angela Lang/CNET

Puede ser que esto sea un aspecto insignificante para muchos, pero la carencia de certificación y la no explicación de las pruebas realizadas no da mucha confianza para tomar un poco de riesgo o simplemente limpiar tu celular con agua.

El OnePlus 7 Pro tiene un diseño muy similar a los celulares de Samsung con pantalla Edge, ya que tanto la parte frontal (y pantalla) como la parte trasera tienen una leve curvatura que se une con gran precisión en su marco de metal, algo que lo hace lucir y sentirse bien en la mano. Su parte trasera se ensucia con facilidad y almacena las huellas de tus dedos sin que te des cuenta.

El OnePlus 7 Pro llega en color almendra (tono morado), azul y el negro espejo. Mi unidad fue la de color azul y me gustó mucho como se ve y siente en la mano. Además, tuve la oportunidad de ver los otros colores semanas antes de que el OnePlus 7 Pro fuera anunciado y también me gustaron mucho.

Sin embargo, el OnePlus 7 Pro no es ligero: pesa 206 gramos, en comparación con los 185 gramos que pesa el OnePlus 6T. Inclusive, en la mano, el 7 Pro se siente como un celular más denso y también es más grueso que su predecesor (8.8mm vs. 8.2mm).

Algo a tener en cuenta es que el modulo de las tres cámaras traseras sobresale de su cuerpo y me pareció un poco extraño que las dos cámaras de la parte de arriba están rodeadas por un borde biselado adicional. ¿Por qué no solo tener las tres cámaras en un mismo borde biselado? Le hice esa pregunta a OnePlus, pero no me supo responder.

Por otra parte, la pantalla OLED del OnePlus 7 Pro es la primera de la empresa con resolución 2K (QHD+) y que además tiene una tasa de actualización de 90 HZ. También es la primera pantalla curva en un celular OnePlus.

La mayoría de celulares tienen una tasa de actualización de 60Hz y esta diferencia lo que hace es que las imágenes y gestos se sientan más fluidos que de costumbre.

Juan Garzon / CNET

En el uso diario, esta pantalla de 90Hz hace que el celular se sienta muy fluido, aunque hay que tener en cuenta que esa tasa de actualización se activa solo cuando hay un app compatible con ella (como algunos videojuegos) y, por ejemplo, navegar por páginas Web. (Vale la pena tener en cuenta que este no es el primer celular con una tasa de actualización superior a 60GHz, ya que el Razer Phone 2 tiene una pantalla LCD de 120GHz y el Asus ROG Phone una OLED de 90Hz).

A pesar de que el precio del OnePlus 7 Pro es superior al de sus predecesores, el celular aún no integra una ranura para tarjeta microSD ni tampoco se puede cargar de manera inalámbrica.

Bocinas estéreo y lector de huellas en pantalla

Otra novedad del OnePlus 7 Por es que tiene doble bocina con tecnología de Dolby.

Esto no significa que tiene doble bocina frontal como el Razer Phone 2 o como el Pixel 3 XL, sino que tiene una implementación similar a la de los Galaxy S10 y los iPhone X, una inferior y la otra es el auricular.

Juan Garzon / CNET

En mis pruebas, el sonido de este celular me pareció bueno y con gran potencia; buena calidad de bajo y detalle. No puedo decir que es el celular con la mejor calidad de sonido, pero sí puede competir con los mejores telefonos de Samsung y Apple.

En cuanto al lector de huellas en la pantalla, el OnePlus 7 Pro utiliza un sensor óptico como el OnePlus 6T. Sin embargo, este lector es un poco más rápido que el de su antecesor y esto hace que funcione un poco mejor, pero aún no considero que reemplace por completo un lector de huellas físico tradicional.

El área de detección sigue estando limitada a prácticamente la yema de un dedo, y aún necesita iluminar con gran intensidad esa área para que el lector puede recibir la información de tu huellas (lo cual puede ser molesto en la noche) y la pantalla no puede estar totalmente dormida –se puede encender la pantalla en modo ambiente cuando levantas el celular o simplemente presionar el botón de encendido.

Sin embargo, levantar el celular no siempre me funcionó tan bien, así que me vi obligado a presionar el botón de encendido para poderlo desbloquear.

Me pareció que de cierta manera el lector funcionó mejor que el del Galaxy S10 Plus, excepto cuando tienes las manos un poco húmedas o mojadas. En esos casos, el lector ultrasónico en los S10 tiene un poco más de éxito.

Aún así, es posible también usar como métodos de desbloqueo un patrón, reconocimiento facial 2D (que no es lo más seguro, un PIN o una contraseña.

Rendimiento: el celular Android más fluido

La combinación de esa excelente pantalla con el procesador Snapdragon 855 y sus 6GB o hasta 12GB de RAM hacen que todo sea muy fluido en el celular. Mi unidad de prueba tenía 12GB de RAM (la mejor que puedes comprar), pero igual no considero que la diferencia sea muy grande en el uso general a menos de que abras muchos apps frecuentemente y cambies constantemente entre ellos.

Dicho esto, navegar por la interfaz de Android prácticamente pura, los menús o abrir apps es una experiencia muy fluida. Inclusive, regresar a apps recientemente abiertos es muy rápido y prácticamente instantáneo.

Con videojuegos, el OnePlus 7 Pro tampoco tuvo problemas y en videojuegos compatibles con 90Hz la experiencia fue un poco mejor que de costumbre.

En nuestras pruebas de rendimiento, el OnePlus 7 Pro tuvo excelentes resultados y logró colocarse en algunas de ellas por encima de muchos otros celulares Android.

Pruebas de rendimiento: OnePlus 7 Pro 3,345 10.491 63,886 Galaxy S10E (Snapdragon 855) 3,520 11,088 64,705 Galaxy S10 (Snapdragon 855) 3,385 10,711 56,238 Galaxy S10 Plus (Snapdragon 855) 3,498 10,416 60,764 Galaxy Note 9 2,453 8,836 58,384 Pixel 3 XL 2,358 8,282 61,316 Huawei P30 Pro 3,255 10,490 30,113 LG G8 ThinQ 3,504 11,085 66,978 OnePlus 6T 2,379 8,861 64,993 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (ilimitado) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

Duración de batería: confiable, pero no sobresaliente

El celular OnePlus 7 Pro tiene una batería 4,000mAh, lo cual representa un incremento importante frente a la de 3,700mAh que tenía el OnePlus 6T.

En el uso diario, el OnePlus 7 Pro fue confiable, pero no sorprendente. Logré que con frecuencia me durara todo un día de uso comenzando a las 7 de la mañana y teniendo menos de un 15 por ciento cerca de las 7 de la noche. Esto es relativamente bueno, pero se queda atrás de lo que ofrecen el Galaxy S10 Plus y el Huawei P30 Pro, los cuales general más confiabilidad.

En nuestras pruebas de reproducción continua de video, el OnePlus 7 Pro duró 17 horas, lo cual lo colocó muy cerca de lo que logró su predecesor, al igual que el Galaxy S10 E.

El OnePlus 7 Pro permite ajustar la tasa de actualización entre 90Hz y 60Hz, pero viene configurado en 90Hz por defecto. Realizamos nuestras pruebas en las dos modalidades, pero obtuvimos resultados similares debido a que el video que usamos está en 30fps.

Comparación de duración de batería: Celular Batería Duración en prueba (horas:minutos) OnePlus 7 4,000mAh 17:00 Galaxy S10E 3,100mAh 17:26 Galaxy S10 3,400mAh 15:43 iPhone XR 2,942mAh 18:51 LG G8 ThinQ 3,500mAh 16:34 Pixel 3 XL 3,430mAh 16:39 Pixel 3A XL 3,700mAh 19:00

Lo bueno es que el OnePlus 7 Pro tiene una de las cargas más rápidas que puedes comprar, la misma que tenía el OnePlus 6T McLaren Edition. Esto significa que incluye la carga Warp Charge de 30 vatios lo cual permite cargar el celular de 0 a 42 por ciento en solo 15 minutos y permite cargar el celular en un poco más de una hora.

Aún así, esto sigue siendo inferior a la carga rápida de 50 vatios que incluye el Oppo R17 Pro que permite cargar el celular en cerca de 40 minutos.

Cámaras: tres perspectivas diferentes

El OnePlus 7 Pro es el primer celular de la empresa con tres cámaras traseras, lo cual le permite estar a la altura de teléfonos como el Galaxy S10, Galaxy S10 Plus y Huawei P30 Pro.

Esto significa que el OnePlus 7 Pro tiene la misma implementación base de una cámara principal, una gran angular y un telefoto para hacer zoom óptico.

Sin embargo, el OnePlus 7 Pro ofrece zoom óptico 3X en vez de 2X como los Galaxy S10 o 5X como el Huawei P30 Pro. Inclusive, similar al celular de Huawei el celular de OnePlus tiene un modo de noche (Nightscape) que se puede activar manualmente, algo que los Galaxy S10 no tienen en la actualidad (supuestamente una actualización permitirá esto en el futuro).

Las tres cámaras del OnePlus 7 Pro ofrecen buena calidad y son un placer de usar, pero su consistencia se queda un poco por debajo de lo que vimos con el Pixel 3 XL y el Galaxy S10 Plus.

Por ejemplo, en ocasiones, las fotos hechas con el OnePlus 7 Pro sobresaturan o sobreexponen más de la cuenta diferentes objetos o las imágenes resultan demasiado planas.

Juan Garzon / CNET

En situaciones con poca luz, el OnePlus 7 Pro logró buenos resultados y a veces incluso nos dio fotos mejor iluminadas que las del Pixel 3 XL, excepto cuando las condiciones son demasiado oscuras, porque allí es donde se destaca el celular de Google.

Juan Garzon / CNET

Juan Garzon / CNET

Otro aspecto en el que se queda un poco atrás el OnePlus 7 Pro frente a otros grandes celulares en el mercado es que tiene dificultades para capturar objetos en movimiento, especialmente si lo comparamos con los Pixel 3. Esto significa que esta clase de fotos hace que los objetos salgan más borrosos con más frecuencia.