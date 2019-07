Lo bueno El OnePlus 7 ofrece un excelente rendimiento, una experiencia de software simple, una buena duración de batería bastante buena y tiene un precio atractivo.

Lo malo No tiene certificación de resistencia al agua, ni puerto de audífonos clásico o ranura microSD. No tiene tres cámaras traseras o tanta novedad como el OnePlus 7 Pro. No llegará al mercado estadounidense.

Conclusión El OnePlus 7 mejora algunas cosas frente a su predecesor aunque no demasiadas. Pese a que sigue siendo uno de los celulares más rápidos que puedes comprar, queda algo ensombrecido frente al OnePlus 7 Pro.