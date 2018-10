Lo bueno El OnePlus 6T ofrece un excelente rendimiento, buena carga rápida, una experiencia de software simple y una buena duración de batería. Además, ahora no sólo es compatible con redes GSM como T-Mobile y AT&T, sino que ya funciona en Verizon. Inclusive, T-Mobile es el primer operador en venderlo directamente.

Lo malo No tiene certificación de resistencia al agua, su bocina es promedio, su precio inicial se incrementó US$20. Su lector de huellas no es tan práctico como un lector de huellas tradicional y el OnePlus 6T de T-Mobile no es Dual SIM como la versión desbloqueada. Además, es más pesado y grueso que antes y no tiene ranura microSD ni es compatible con carga inalámbrica.

Conclusión El OnePlus 6T refina algunas cosas frente a su predecesor y hace otros cambios cuestionables, pero sigue siendo uno de los mejores celulares que puedes comprar y ahora más usuarios lo pueden considerar con su nueva compatibilidad de redes en Estados Unidos.