Lo bueno El OnePlus 6T McLaren Edition ofrece mucha fluidez, su software ofrece una excelente experiencia y tiene una buena duración de batería. Además, tiene una carga rápida mejorada y un diseño y empaque elegante y especial. El celular es compatible con operadores GSM como T-Mobile y AT&T, al igual que con Verizon (CDMA).

Lo malo Es el celular OnePlus más caro hasta la fecha y no se diferencia mucho del OnePlus 6T, ni del OnePlus 6. No tiene certificación de resistencia al agua, su bocina es promedio, su lector de huellas no es tan práctico como un lector de huellas tradicional y no tiene ranura microSD ni es compatible con carga inalámbrica.

Conclusión El OnePlus 6T McLaren Edition es el celular Android con mayor fluidez y además trae un diseño especial y una de las cargas más rápidas en el mercado, pero también es el celular OnePlus más caro hasta la fecha.