El OnePlus 6 es un excelente celular que es relativamente barato, pero que tiene sacrificios que le impiden competir con los mejores del mercado, teléfonos como el Samsung Galaxy S9, el Galaxy S9 Plus, el LG G7 ThinQ y el iPhone X.

Este celular OnePlus 6 es simplemente una clara evolución de sus predecesores, y logra un excelente balance y precio.

El One Plus 6 es el celular más bonito que ha fabricado la empresa, sigue teniendo la misma impresionante carga de batería rápida que tanto hemos disfrutado en los celulares OnePlus, mantiene el conector de audífonos tradicional (3.5 mm), ofrece un excelente desempeño, una muy buena experiencia y aunque incrementó su precio por US$30, sigue siendo más barato que los teléfonos insignia de sus rivales.

Sin embargo, el OnePlus 6 sacrifica funciones y características que en esta generación son más evidentes porque se han vuelto mucho más comunes en el mercado. Por ejemplo, aunque la empresa dice que es resistente al agua (principalmente a lluvia, y salpicaduras), OnePlus dice que no es apto para ser sumergido en agua y tampoco tiene una certificación (IP67 o IP68).

Asimismo, no tiene doble bocina y su única bocina es promedio, sus cámaras se quedan atrás de las mejores del mercado, su duración de batería es inferior al de su predecesor y aún no es compatible con CDMA (como Verizon y Sprint), ranura para tarjeta microSD, ni el soporte técnico de las grandes empresas.

El OnePlus 6 es un excelente celular que vale la pena comprar, pero hay celulares más completos en el mercado, aunque cuestan más.

OnePlus 6: Características y especificaciones

Pantalla: 6.28 pulgadas (AMOLED con soporte sRGB y DCI-P3)



Relación de aspecto: 19:9



Resolución: 2,280x1,080 pixeles



Vidrio: Gorilla Glass 5 (frente y parte trasera)



Procesador: Snapdragon 845 de ocho núcleos (cuatro de 2.8GHz y cuatro de 1.7GHz)



GPU: Adreno 630



RAM: 6GB o 8GB



Almacenamiento: 64GB, 128GB o 256GB



Ranura para tarjeta microSD: No



Doble ranura SIM: Sí, las dos compatibles con LTE



Batería: 3,300mAh



Carga rápida: Dash Charge 1.0



Cámaras traseras: Doble, una de 16 megapixeles con estabilización de imagen óptica y otra de 20 megapixeles (las dos tienen apertura f/1.7)



Grabación de video: 4K a 60fps, HD a 480fps, Full HD a 240fps



Cámara frontal: 20 megapixeles (apertura f/2.0)



Modo retrato (fotos con fondo borroso): Sí, con las cámaras traseras y la frontal



Conector de audífonos (3.5 mm): Sí



Sistema operativo: Android Oreo Android P beta)



Android P beta) Wi-Fi: 2x2 MIMO, 802.11ac (2.4GHz y 5GHz)

Bluetooth: 5.0 (compatibilidad aptX y aptX HD

Tamaño: 155.7x75.4x7.75mm



Peso: 177 gramos

Precio del OnePlus 6 y su disponibilidad

El OnePlus 6 está disponible en color negro (Midnight Black) y negro brillante (Mirror Black) en OnePlus.com en Estados Unidos, España y otros países. El OnePlus en blanco (Silk White) estará disponible el 5 de junio.

Por primera vez, OnePlus se ha asociado con Amazon en España para que los interesados puedan comprar el OnePlus 6 a través de esa tienda en línea.

Aunque la empresa exploró la llegada de sus celulares OnePlus a América Latina de manera oficial, el OnePlus 6 no llegará de manera oficial a esta región.

Precios del OnePlus 6 Color RAM + Almacenamiento Precio en dólares Precio en euros Negro brillante (Mirror Black) 6GB + 64GB US$529 519 Negro brillante (Mirror Black) 8GB + 128GB US$579 569 Negro (Midnight Black) 8GB + 128GB US$579 569 Negro (Midnight Black) 8GB + 256GB US$629 619 Blanco (Silk White) 8GB + 128GB US$579 569

Compatibilidad: Redes, frecuencias y bandas del OnePlus 6

GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz - 4G LTE (Cat. 16 de hasta 1Gbps/Cat.13 de hasta 150Mbps)

FDD-LTE: Bandas 1/2/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71

TDD-LTE: Bandas 34/38/39/40/41

WCDMA (UMTS): Bandas 1/2/4/5/8/9/19

TD-SCDMA: Bandas 34/39

CDMA: BCO/BC1

Diseño elegante... con ceja o notch

Lo primero que notarás del OnePlus 6 es su ceja o notch, muy parecida a la que tiene el LG G7 ThinQ, el Huawei P20 Pro y iPhone X.

Aunque la ceja es más pequeña que la tiene el iPhone X y es más similar a la del LG G7 ThinQ, no es para todos. OnePlus parece entender esto y permite ocultar esta ceja a través de software.

Sin embargo, gracias a esta ceja la empresa pudo integrar una pantalla de 6.28 pulgadas que aunque es más grande que la pantalla de 6 pulgadas del OnePlus 5T ($527.95 en Amazon.com), no aumenta mucho las medidas del nuevo teléfono (155.7x75.4x7.75mm vs. 156.1x75x7.3mm).

El bisel inferior del OnePlus 6 es el más grande de todos, pero es más pequeño que el que tenía el OnePlus 5T. La pantalla tiene esquinas curvas y el vidrio tiene una leve curvatura en la pantalla que lo hace verse más moderno y lo hace sentirse bien en la mano.

La ceja no impacta la experiencia que tenemos con el celular, ya que los apps se ajustan para que esta ceja desaparezca cuando abrimos un video o foto, o para que pase por desapercibida cuando abrimos un app. En las opciones puedes elegir para que los apps se abran en pantalla completa (usando el espacio de pantalla al lado de la deja) para sacarle más provecho a la pantalla, pero ahí sí la ceja puede cambiar contenido.

La parte trasera de OnePlus 6 es de vidrio, en vez de metal como el OnePlus 5T, 5, 3 y 3T. El OnePlus 6 de color negro brillante (Mirror Black) es el que muestra más este vidrio, ya que refleja con mayor facilidad la luz y atrae más las huellas. De cierta manera, este color se asemeja a la parte trasera de cerámica que la empresa usó con el OnePlus X y se ve más elegante que antes.

El OnePlus 6 de color negro (Midnight Black) es menos brillante y atrae menos las huellas de los dedos, pero me parece que puede un poco de elegancia y termina pareciéndose mucho más a su predecesor. Por otra parte, el de color blanco (Silk White) hasta no parece ser vidrio y ayuda aun más a reducir las marcas que tus dedos pueden dejar en su cuerpo.

A pesar de este cambio de materiales en la parte trasera, el borde del celular OnePlus 6 sigue siendo de metal, lo que es bueno porque ofrece durabilidad. Sin embargo, como su parte trasera es de vidrio termina siendo más frágil que sus predecesores.

Por otra parte, el OnePlus 6 se siente bien en la mano, sus botones se sienten tan sólidos como su predecesor y mantiene su conector de audífonos tradicional (3.5mm), el puerto USB-C con la misma carga rápida Dash Charge de sus predecesores (sin cambio alguno) y una bocina ubicada en la parte inferior.

La bocina es una de las debilidades del OnePlus 6, ya que es muy promedio y se queda muy atrás de lo que ofrecen celulares con doble bocina, como los Galaxy S9, el Sony Xperia XZ2 y el iPhone X.

El deslizador que permite cambiar el estado de ringtone a modo de silencio y no molestar ahora está ubicado en el borde derecho en vez del borde izquierdo.

Resistencia al agua... más o menos

La principal deficiencia del OnePlus 6 está en su resistencia al agua.

La empresa dice que el OnePlus 6 es más resistente al agua que sus predecesores: el celular resiste lloviznas y las caídas accidentales al inodoro, pero no resistiría ser sumergido en agua.

Además, el OnePlus 6 no tiene una certificación IP67 (hasta 1 metro de profundidad) como el Huawei P20 Pro y el iPhone X, ni IP68 (hasta 1.5 metros de profundidad) como los Galaxy S9 y el LG G7 ThinQ.

Aunque una certificación no lo es todo, sí ofrece la suficiente confianza para tomar un poco más de riesgos y no depender tanto de la suerte. Su predecesor tampoco contaba con una certificación de resistencia al agua, pero esta características se ha vuelto tan común en celulares de alta gama e incluso algunos de media gama que deja en claro que la empresa realizó este sacrificio para bajar su costo.

Rendimiento del OnePlus 6

El OnePlus 6 ofrece un excelente rendimiento y es muy poco lo que uno podría criticar o quejarse al respecto. Al igual que su predecesor, el OnePlus 6 es uno de los celulares más rápidos y fluidos que puedes comprar y a lo mejor hasta el más fluido.

En nuestras pruebas de rendimiento esto fue justo lo que demostró, logrando marcadores que fueron similares a los Galaxy S9 y LG G7 ThinQ. Donde más sobresalió fue en el procesamiento gráfico, pero en ese aspecto fue muy similar al Sony Xperia XZ2.

Pruebas de rendimiento: OnePlus 6 2,454 9,020 63,397 Galaxy S9 Plus (Snapdragon 845) 2,436 8,425 58,436 LG G7 ThinQ 2,453 8,953 57,820 Sony Xperia XZ2 2,459 8,460 63,845 Motorola Moto Z2 Force 1,917 6,487 39,838 Galaxy Note 8 1,859 6,425 40,131 OnePlus 5T 1,959 6,756 40,968 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (unlimited) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

En el uso diario, el OnePlus 6 se comportó excelente, pero este año hay menos diferencia entre su desempeño comparado con celulares como el Galaxy S9. El año pasado, el OnePlus 5 y OnePlus 5T eran claramente más rápidos en el uso diario frente a los Galaxy S8, pero del Galaxy S9 Plus al OnePlus 6 no hay tanta diferencia. Este es un aspecto en el cual el OnePlus 6 marcó menos diferencia este año. Inclusive, en ocasiones he notado que la detección del dedo en la pantalla táctil no es tan fluida o no tiene siempre la misma respuesta rápida del Galaxy S9 Plus.

Duración de batería

Batería del OnePlus 6 versus la competecia

OnePlus 6 Galaxy S9 Plus iPhone X Sony Xperia XZ2 LG G7 ThinQ Batería 3,500mAh con Dash Charge 1.0 3,500mAh con carga rápida Quick Charge 2.0 2,716mAh 3,180mAh con carga rápida Quick Charge 3.0 3,000mAh con Quick Charge 3.0 Batería extraíble No No No No No Duración en prueba 15:45 minutos 17 horas 12:15 minutos 11:11 minutos 12:37 minutos

El OnePlus 6 sigue teniendo una batería muy confiable. Duró todo el día: escuché música por un par de horas, navegué en Internet y redes sociales, e hice unas cuantas llamadas al día.

En nuestras pruebas de duración de batería, el OnePlus 6 logró durar 15 horas y 45 minutos. Aunque esto es bueno, esto representa una duración inferior a las 17 horas y 35 minutos que logró su predecesor.