Lo bueno El OnePlus 5T es muy rápida y ofrece hasta 8GB de RAM. Además, incluye la carga superrápida Dash, su duración de batería es confiable y sus cámaras toman buenas fotos. Tiene un reconocimiento de facial instantáneo, una ranura para dos tarjetas SIM, su modo de lectura resulta útil y aún tiene conector de audífonos.

Lo malo No es resistente al agua, no se puede cargar inalámbricamente, no tiene ranura para tarjeta microSD, incrementó (levemente) su precio y ya no cuenta con una cámara secundaria que permita hacer zoom óptico.

Conclusión El OnePlus 5T es el nuevo celular que se lleva la corona como el mejor que puedes comprar por menos de US$500, pero carece de algunas características que lo hacen menos completo que los mejores celulares de alta gama.