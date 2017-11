El OnePlus 5T es una actualización del excelente celular OnePlus 5 que la empresa china lanzó ya hace unos meses.

Esta actualización no es tan radical como sucedió la del año pasado, del OnePlus 3 al 3T, porque este no tiene un nuevo procesador ni una batería de mayor capacidad, pero no significa que sea mala.

Agrandar Imagen Juan Garzón / CNET

El OnePlus 5T se enfoca principalmente en pequeñas mejoras. Una de ellas es algo que la mayoría criticamos en su predecesor: ahora trae una pantalla casi sin bordes que lo hacer verse más de 2017.

Las especificaciones siguen siendo prácticamente las mismas: aún no tiene Android Oreo y tampoco es resistente al agua como muchos teléfonos de alta gama, incluyendo el Samsung Galaxy S8, el iPhone X, el LG V30, el Pixel 2 XL y el Galaxy Note 8.

Novedades del OnePlus 5T vs. OnePlus 5

Comparación de novedades

OnePlus 5T OnePlus 5 Pantalla 6 pulgadas con biseles pequeños (AMOLED) 5.5 pulgadas (AMOLED) Resolución 2,160x1,080 pixeles 1,920x1,080 pixeles Sistema Operativo OxygenOS 4.7 (Android Nougat) OxygenOS 4.5 (Android Nougat) Cámara trasera Doble cámara de 16 y 20 megapixeles con apertura de f/1.7 y f/1.7 Doble cámara de 16 y 20 megapixeles con apertura de f/1.7 y f/2.6 Zoom óptico Ninguno 1.6x Reconocimiento de rostro Sí (optimizado por OnePlus) Sí (básico de Android) Lector de huellas Sí, en la parte trasera Sí, en la parte frontal Botones capacitivos de navegación No (virtual) Sí Tamaño 156.1x75x7.3mm 154.2x74.1x7.25mm Peso 162 gramos 153 gramos Precio US$499 y US$559 US$479 y US$539

Otras novedades del OnePlus 5T

Cambios en la interfaz del app de la cámara: Ahora deslizas hacia arriba para obtener los diferentes modos.



Ahora deslizas hacia arriba para obtener los diferentes modos. Gestos con el lector de huellas: Puedes deslizar para abrir el panel de notificaciones o mantener presionado para tomar una foto, por ejemplo.



Puedes deslizar para abrir el panel de notificaciones o mantener presionado para tomar una foto, por ejemplo. Apps paralelos: Puedes clonar algunos apps para tener diferentes cuentas.



Puedes clonar algunos apps para tener diferentes cuentas. Mapa en galería: El app de galería del OnePlus 5T integra una nueva pestaña para ver un mapa de los lugares donde tomaste tus fotos.



El app de galería del OnePlus 5T integra una nueva pestaña para ver un mapa de los lugares donde tomaste tus fotos. Punto en nuevos apps: Cuando instalas un app, OxygenOS te muestra el icono del app con un punto para indicarte que es nuevo y nunca lo has abierto.



Cuando instalas un app, OxygenOS te muestra el icono del app con un punto para indicarte que es nuevo y nunca lo has abierto. Modo adaptativo para la pantalla: El OnePlus 5T incluye un nuevo modo adaptativo en la calibración de la pantalla, además de sRGB, DCO-P3, predeterminado y personalizado.



El OnePlus 5T incluye un nuevo modo adaptativo en la calibración de la pantalla, además de sRGB, DCO-P3, predeterminado y personalizado. Mejor visualización a plena luz solar: Este celular Android ahora integra un nuevo modo automático que intensifica el brillo y cambia un poco la tonalidad de los colores para que todo sea más visible a plena luz solar.

Este celular Android ahora integra un nuevo modo automático que intensifica el brillo y cambia un poco la tonalidad de los colores para que todo sea más visible a plena luz solar. Promete mejores fotos: La empresa asegura que el OnePlus 5T ofrece mejores fotos con fondo borroso y fotos en situaciones con poca luz gracias a su nuevo lente secundario en la parte trasera.

OnePlus 5T: Características y especificaciones

Pantalla: 6 pulgadas casi sin bordes (AMOLED)

Resolución: 2,160x1,080 pixeles

Procesador: Snapdragon 835 de ocho núcleos (cuatro de 2.45GHz y cuatro de 1.9Ghz)

RAM: 6GB o 8GB

Almacenamiento: 64GB (6GB de RAM) o 128GB (8GB de RAM)

Batería 3,300mAh

Cámara trasera: 16 megapixeles con apertura f/1.7 (Sony IMX 398)

Cámara secundaria: 20 megapixeles con apertura f/1.7 (Sony IMX 376K)

Cámara frontal: 16 megapixeles con apertura f/2.0

Sistema operativo: OxygenOs 4.7 (Android Nougat) y será actualizado a Android Oreo

Conectividad: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, NFC, LTE hasta UL Cat 13 y DL CAT 12

Resistente al agua: No

Carga rápida: Sí (Dash) -- Muy rápida

Carga inalámbrica: No

Conector de audífonos regular (3.5mm): Sí

Audífonos incluidos: No

Otras características: Lector de huellas trasero, deslizador para controlar notificaciones, soporte de doble tarjeta SIM, gestos en el lector de huellas, modo de lectura, en EE.UU. no cobran impuestos cuando lo compras en su página Web

Tamaño: 156.1x75x7.3mm

Peso: 162 gramos

Precio y disponibilidad

El OnePlus 5T estará disponible el 21 de noviembre con un precio inicial de US$499 por la versión de 6GB de RAM con 64GB de almacenamiento. El OnePlus 5 más potente, con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento tiene un precio de US$559.

Este celular Android estará disponible principalmente en Estados Unidos, Canadá y España, al igual que otros países de Europa y Asia.

Al igual que sus predecesores, el OnePlus 5T no estará disponible en América Latina de manera oficial, por el momento.

Asimismo, la empresa ya no venderá más el OnePlus 5 de manera oficial, sino que se enfocará en el OnePlus 5T y seguramente en el desarrollo del OnePlus 6, que se espera se presente el próximo año.

Agrandar Imagen Juan Garzón / CNET

Compatibilidad: Redes, frecuencias y bandas del OnePlus 5T

GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz - 4G LTE (Cat. 12 de hasta 600Mbps/Cat.13 de hasta 300Mbps)

FDD-LTE: Bandas 1/2/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66

TDD-LTE: Bandas 34/38/39/40/41

WCDMA (UMTS): Bandas 1/2/4/5/8

TD-SCDMA: Bandas 34/39

CDMA BCO

Primera impresión

No hay que dar rodeos: El OnePlus 5T es demasiado parecido al OnePlus 5.

Esto no significa que sea malo del todo porque el OnePlus 5 es uno de los mejores celulares del año y el mejor que puedes comprar en la calidad por menos de US$500.

Sin embargo, las mejoras del OnePlus 5T por el momento parecen ser muy mínimas, incrementó su precio, ha abandonado la posibilidad de hacer zoom óptico 2x (técnicamente un zoom óptico 1.6x optimizado) y aún no es resistente al agua, una características que muchos celulares de alta gama ya tienen en su repertorio.

Aunque aún no hemos hecho nuestro análisis (llegará pronto), el OnePlus 5T podría competir sin muchos problemas para ser el mejor celular del mundo, pero la carencia de resistencia al agua lo coloca un poco por debajo de los mejores celulares del mercado.

Agrandar Imagen Andrew Hoyle/CNET

Claro, el OnePlus 5T sigue siendo más barato que la mayoría de celulares de alta gama, pero al incrementar su precio también lo acerca mucho a algunos celulares que ofrecen más cosas, muy cerca de lo que, por ejemplo, del Samsung Galaxy S8 en promoción.

Sin embargo, la adición de su nueva pantalla casi sin bordes lo actualiza para competir más de cerca en el grupo de los celulares que más recomendamos, especialmente cuando esperamos que ofrezca un excelente rendimiento, buena calidad de fotos y una experiencia casi pura de Android.

Quédate pendiente que tendremos nuestro análisis completo muy pronto.