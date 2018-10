Sarah Tew/CNET

¿Alguna vez te pasó que sentiste cómo te subía la temperatura mientras jugabas en tu PC? Y no me refiero a que te enojaste porque perdiste en una batalla muy cerrada de Fortnite y lanzaste por la ventana tu mouse, o cuando gritaste obscenidades a un grupo de adolescentes en un campamento a través de Discord. Quiero decir, literalmente que estás muy caliente. Incluso, tal vez lo suficientemente caliente como para desencadenar esa terrible situación que muchos temen mencionar cuando están en compañía: te sudan las orejas.

Particularmente yo no sufro ese problema, pero supongo que debe suceder, especialmente después de largas e intensas sesiones de juego. Esa es la lógica detrás de los nuevos Omen fabricados por HP Mindframe Headset (o, simplemente, el Mindframe). Son, en gran medida, unos audífonos para videojuegos estándar 7.1 de sonido envolvente virtual y USB. Pero también agrega una característica única. HP la llama tecnología FrostCap, pero es un tipo de enfriamiento termoeléctrico y comienza a bajar la temperatura en los auriculares de los audífonos tan pronto como los conectas.

Este concepto no es nuevo. El mecanismo a veces se denomina enfriador Peltier y utiliza una corriente eléctrica para transferir calor de un lado de una superficie a otro. Es posible que la hayas visto en los novedosos enfriadores de latas alimentados por USB, que mantienen fría la placa redonda de metal que guarda el refresco. Ahí, no es muy efectivo. En este caso, realmente funciona.

Para probar los Mindframe, saqué mi medidor de temperatura más confiable. La temperatura inicial de la placa de metal dentro de los auriculares fue alrededor de 25 grados Celsius. Cuando conecté los audífonos al puerto USB de mi PC, la placa comenzó a enfriarse casi de inmediato.

Me puse los audífonos e hice un recorrido por varios videojuegos: Shadow of the Tomb Raider y un nuevo juego de rol de ciencia ficción financiado por el público que estoy disfrutando mucho llamado Insomnia: The Ark. No sentí realmente que los audífonos me estaban refrescando demasiado, pero cuando presioné los auriculares contra mi cabeza, definitivamente pude sentir lo frío que estaban las placas internas cuando mis oídos las tocaban.

Después de unos 15 minutos, volví a revisar la temperatura interna. Esta vez, estaba cerca de los 18 grados Celsius en la mayoría de los lugares, e incluso bajó a los 17 grados en algunos lugares, fue una caída muy importante en poco tiempo. Al poner mis dedos en el plato interior, me pareció muy frío. Al mismo tiempo, el exterior del auricular, directamente en la otra cara de la placa de enfriamiento, se estaba calentando (¡wow!, ese calor se tuvo que ir a alguna parte). Registre la parte más caliente de la superficie exterior de los audífonos y estaba a 34 grados.

Así que es cierto, los Mindframe realmente ofrecen un importante enfriamiento en las orejas.

Sin embargo, me mantengo tranquilo, controlado y lo suficientemente concentrado para no sentir que necesito evitar que mis orejas o que mi cabeza suden mientras juego los videojuegos de PC, pero no juzgo a quienes si tienen este problema. Si eres de los que necesitan refrescarse mientras juegan, tus orejas pueden mantenerse frías 10 o más grados abajo por sólo US$199, a partir de hoy.

