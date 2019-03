Oculus Quest llegan como las nuevas gafas de VR de Facebook independientes

Juan Garzón / CNET

Oculus Quest son las próximas gafas de realidad virtual o VR de Facebook, conocidas anteriormente como Oculus Santa Cruz.

Las gafas Oculus Quest mantienen el mismo concepto general de Oculus Go al ser gafas de realidad virtual totalmente independientes (no requieren de una computadora externa para funcionar).

Sin embargo, Oculus Quest se postulan como unas gafas más avanzadas que Oculus Go, ya que Facebook promete ofrecer una calidad gráfica y de juegos similar a Oculus Rift, incluyendo los controles Oculus Touch, que ofrecen gran flexibilidad de movimiento y naturalidad para sumergirse en la realidad virtual.

Juan Garzon / CNET

Las Oculus Go ofrecen buena calidad pero no logran llegar a la altura de Oculus Rift u Oculus Rift S y sólo tienen un control básico que aunque reconocen tu movimiento te limitan mucho.

Facebook aún sigue postulando a las Oculus Rift S, conocidas anteriormente como Oculus Rift 2, como el sistema de VR más avanzado.

Por otra parte, Facebook promete que al menos 50 videojuegos y experiencias estarán disponibles en el lanzamiento de las Oculus Quest.

Juan Garzón / CNET

Oculus Insight

Las gafas de VR Oculus Quest integran cuatro sensores externos que son los que permiten lo que la empresa llama Oculus Insight, una tecnología que les permite "ver" para saber tu ubicación.

Los cuatro sensores no son los únicos que permiten esto, ya que logran esta motorización gracias a diferentes algoritmos de la computación visual que integra el sistema para poder hacer esto con gran precisión en tiempo real.

Algo sobresaliente es que las limitaciones de espacio de esta tecnología serían mucho menores a lo que encontramos en la actualidad, ya que ha logrado mapear un lugar de más de 3,000 metros cuadrados.

Además, las gafas Oculus Quest logran memorizar tus entornos o escenarios físicos reales, para no tener que recrear por completo donde las estás usando.

Realidad virtual y realidad mixta

Aunque el principal propósito de las Oculus Quest es ofrecer una buena experiencia de realidad virtual, Facebook promete que también tienen la capacidad de ofrecer realidad mixta, lo que te permite trabajar en la computadora aun cuando estás en VR. Esto es una visión a futuro, así que no se espera que llegue en el lanzamiento de las Oculus Quest.

De esta manera, y gracias a Oculus Insight y su tecnología, las gafas podrán mapear en tiempo real tu entorno para mostrarte cosas de manera virtual, ya que las gafas no tienen cámaras que te permitan ver de manera totalmente real el mundo físico.

Juan Garzon / CNET

Oculus Quest: Características y especificaciones

Lentes y resolución: LCD cada uno con 1,600x1,400 pixeles en cada lente (lentes ajustables)

Sensores: Cuatro externos para detectar tu movimiento y ubicación



Controles: Oculus Touch (incluidos)



Movimiento: 6 grados de libertad



Sonido: Espacial (sin necesidad de audífonos), inclusive mejor que lo que ofrece Oculus Go.



Sistema operativo: Basado en Android

Precio y disponibilidad

Las Oculus Quest estarán disponibles en la primavera de 2019 con un precio de US$399, el mismo precio que tienen las Oculus Rift S, pero este segundo equipo necesita de una computadora externa que generalmente cuesta más de US$700.

Juan Garzón / CNET

Primera impresión

Probé las Oculus Quest con el juego Tennis Scramble y me gustó.

A primera vista, las Oculus Quest se parecen muchísimo a las Oculus Go. Tienen el mismo concepto de diseño independiente que les hacen ser cómodas de usar, livianas y efectivas.

Vale la pena decir que el sistema sí es más pesado que las Oculus Go y aunque Facebook promete que el sonido es mejor, durante mis pruebas tuve que subir el volumen al máximo para poder escuchar mejor y quería seguir subiéndole más; así que, por el momento, el sonido no es tan fuerte. Cabe mencionar que cuando las probé estaba en una conferencia. Sin embargo, no creo que el ruido del evento fuese tan fuerte como para subir el volumen al máximo y seguir sintiendo que no era suficiente.

En cuanto a la calidad de imagen, me pareció buena. Aún se siguen viendo los pixeles, pero considero que sí es parecido a lo que pueden ofrecer las Oculus Rift y seguramente un poco mejor de lo que ofrecen las Oculus Go. Sin embargo, es posible que muchas personas ni siquiera noten la diferencia entre estos dos dispositivos a menos que logren probar uno después del otro. Claro, ten en cuenta que esto también puede variar mucho según el juego o experiencia.

Por su parte, los controles Oculus Touch funcionaron tan bien como esperaría, aunque en este videojuego no necesité de mucha interacción con el mundo virtual. A pesar de esto, creo que esta sería la gran diferencia entre las Oculus Quest y las Oculus Go, ya que estos controles Touch te permiten interactuar mucho mejor con el mundo virtual.

A pesar de que las gafas que probé eran una unidad de preproducción, el sistema detectó muy bien mis movimientos y en ningún momento vi una falla en esa monitorización. Inclusive, me pareció que ofrece buena precisión del movimiento físico con el mundo virtual.