Oculus Go son las nuevas gafas de realidad virtual de Facebook que quieren ser el punto ideal entre las Samsung Gear VR y Oculus Rift para ofrecer una experiencia de buena calidad a un precio relativamente bajo.

Mark Zuckerberg, el presidente ejecutivo de Facebook, dijo que este dispositivo es la clave para ayudar a cumplir la meta de lograr que 1,000 millones de personas hagan parte de la realidad virtual y en general parecen lograr un balance suficientemente bueno para atraer a más usuarios a esta tecnología.

Oculus Go: Características y especificaciones

Resolución de pantalla: 2,560x1,440 pixeles (WQHD) LCD



Densidad de pixeles: 538ppp



Tasa de actualización de la pantalla: 60Hz o 72Hz (dependiendo de la experiencia y el app elegido por el desarrollador)

Sonido: Espacial (sin necesidad de audífonos)



Puerto: MicroUSB y de audífonos



Botones: Volumen y encendido



Batería: No removible



Bluetooth para conectar accesorios: No



Monitorización de tu movimiento físico: Estacionario (no detecta tu movimiento físico, solo girar tu cabeza y control)



Detección de movimiento: Tres grados de libertad

Dimensiones: 190x105x115mm

Peso: 468 gramos

Garantía: 1 año, excepto si compras en Europa que tiene 2 años (garantía limitada)

Control de Oculus Go

Tamaño: 111x37x57mm



Peso: 65 gramos (incluyendo la batería)



Baterías: Necesita una batería AA (incluida en la caja)



Lo que encuentras en la caja de Oculus Go

Gafas Oculus Go



Control inalámbrico



Lazo para el control



Adaptador de pared



Cable USB



Baterías AA



Espaceador de gafas



Paño para limpiar los lentes



Gafas de realidad virtual independientes

Las gafas de realidad virtual Oculus Go son livianas y tienen una construcción de tela.

Además, las Oculus Go integran lentes nuevos que prometen ofrecer mejor claridad y menos brillo.

En cuanto a la pantalla, Oculus Go integra una pantalla con resolución WQHD de 2,560x1,440 pixeles. Sin embargo, en esta ocasión las Oculus Go integran una pantalla LCD en vez de OLED.

Según Hugo Barra, vicepresidente de VR en Facebook, la nueva pantalla tiene una nueva tecnología que permite ofrecer más fluidez en las imágenes para dar más detalle que los anteriores paneles LCD, a la vez que representan una mejora frente a paneles OLED.

Además, Oculus Go tiene control similar al que hemos visto en las nuevas Gear VR y en Google Daydream View, el cual incluye un touchpad, un botón para regresar, un botón para ir a Inicio y un disparador.

Sonido espacial

Las gafas de realidad virtual de Facebook, Oculus Go, no necesitan de unos audífonos para escuchar lo que sucede en el mundo virtual, sino que integran sonido espacial.

Contenido de realidad virtual

En cuanto a contenido, Oculus Go contará en su lanzamiento con la biblioteca de contenido que disfrutan actualmente las Samsung Gear VR, así que deberías tener suficiente contenido para disfrutar de una buena experiencia de VR.

Sin embargo, no todos los juegos y/o experiencia de VR de Gear VR están disponibles en el lanzamiento de Oculus Go. Inclusive, algunos juegos te piden conectar un control Bluetooth, lo cual no puedes hacer porque Oculus Go no tiene esa capacidad.

En total, son más de 1,000 juegos y experiencias disponibles, incluyendo:

Anshar Online



Arktika.1



Coaster Combat



Jurassic World: Blue



Masterworks: Journey Through History



Pet Lab



Republique



Space Explorers (NASA)



They Suspect Nothing



Por otra parte, Oculus Go también cuenta con las diferentes secciones de contenido y experiencias de VR de la empresa, incluyendo:

Oculus Room: Un lugar para jugar juegos de mesa, ver TV y películas, compartir fotos o escuchar música con tus amigos en realidad virtual.

Oculus Venues: Sección para ver conciertos en vivo o eventos deportivos, entre otros en VR.

Oculus TV: Una nueva manera de experimentar contenido de serie en un entorno (teatro o habitación virtual con TV plano); sirve como centro para acceder otros apps de entretenimiento como Netflix y Hulu.

Oculus Gallery: Sección para sumergirte en fotos o videos en 360 grados, al igual que para disfrutar de tu contenido en Facebook, Instagram, Dropbox, tu telefono y más.

Duración de batería

Oculus, empresa de Facebook, tiene estimada la duración de las gafas de realidad vitutal Oculus Go en 1.5 a 2 horas para videojuegos y entre 2 a 2.5 horas de video.

Asimismo, la empresa dice que para cargarlas es necesario esperar cerca de 3 horas con el adaptador que trae incluido Oculus Go.

Oculus Go: Precio y disponibilidad

Las Oculus Go están disponibles con un precio inicial de US$199 en 23 países a través de Oculus.com. También están disponibles en Amazon, Best Buy y NewEgg. Mientras que la versión más barata de Oculus Go es de 32GB de almacenamiento (US$199), la versión con 64GB, tiene un precio de US$249.

Primera impresión

Oculus Go ofrecen una buena calidad de sonido, superior a la que ofrece Gear VR y el sonido espacial funciona muy bien, aunque no es tan inmersivo como tener tus propios audífonos, a menos que estés en un lugar sin ruido.

El reconocimiento de movimiento también es bueno, aunque es lamentable que no puede detectar tu movimiento sobre un espacio físico, sino sólo el movimiento de tu cabeza y del control.

Las Oculus Go parecen lograr un excelente balance entre experiencia y precio, especialmente que en su lanzamiento ya cuenta con un montón de contenido que se puede disfrutar y son cómodas de usar. Inclusive, las Oculus Go te permiten interactuar en diferentes juegos y experiencias con Oculus Rift y Gear VR.