Los teléfonos especialmente diseñados para videojuegos están de moda, y la submarca de ZTE, Nubia, ha querido tomar la delantera lanzando el Nubia Red Magic Mars, un teléfono que llega para competir con otros como el Razer Phone 2, el Asus ROG Phone o incluso el Xiaomi Black Shark.

A continuación te contamos nuestra experiencia con este dispositivo y lo comparamos con otros teléfonos gaming del mercado, para que puedas decidir si es el teléfono que se ajusta a tus necesidades.

Nubia Red Magic Mars: características y especificaciones

Pantalla: 5.99 pulgadas, 1,080x2,160 pixeles, 403ppp

Procesador: Snapdragon 845

Almacenamiento: 64gb, 128GB y 256GB

RAM: 6GB, 8GB y 10GB

Resistencia al agua: no

Batería: 3,800mAh

Sensor de huellas: sí, en la parte trasera

Sistema operativo: Android 8.1 Oreo

Cámara principal: 24 megapixeles con apertura f/1.7

Cámara frontal: 8 megapixeles con apertura f/2.0

Conectividad: No posee NFC, 4G LTE, Bluetooth 5.0. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5GHz

Características especiales gaming: Barra RGB trasera, dos controles sensitivos de videojuego laterales

Disponibilidad y precio del Red Magic Mars

El celular Nubia Red Magic Mars tiene un precio inicial de US$389 en Estados Unidos para la versión 6GB y 64GB y 449 euros en España. La empresa vende el teléfono mayormente a través de su propio sitio Web, y ha confirmado a CNET en Español que también lo distribuirá en México más adelante.

La versión de 6GB y 128GB cuesta US$439 y la de 10GB y 256GB cuesta US$549, esta última es una edición limitada y solo viene en color camo. Actualmente se encuentra en periodo de reserva con entregas a partir del 20 de febrero de 2019.

Hemos realizado este análisis con la versión de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

Diseño: atractivo y multicolor

El Nubia Red Magic Mars está diseñado en aluminio anodizado viene en hasta tres colores diferentes: rojo, negro y un tono especial con líneas e la parte trasera. El dispositivo tiene un diseño particular en la parte trasera, con un centro mas pronunciado en donde se encuentra la línea de luces LED RGB, configurable desde el menú y que se activa en llamadas o partidas de videojuegos. Puedes configurarla para aplicaciones y mensajes desde un app especial.

Ademas tiene otras dos líneas en la parte superior e inferior, aunque estas sin luz, y el sensor de huellas justa encima de la luz LED. En el lado derecho el dispositivo incluye las teclas de ajuste de audio y el botón de encendido, aunque también tiene dos botones táctiles que están diseñados para ser configurados como mandos extras para cualquier videojuego.

Angela Lang/CNET

En el lateral izquierdo, el teléfono tiene un botón a modo de switch, que te permite habilitar el modo de videojuegos, y la entrada para la Dual SIM. Este celular mantiene el puerto para audífonos, se carga mediante USB Tipo C y tiene na bocina en la parte inferior.

En mis pruebas el uso general del teléfono es cómodo, aunque a veces su ligera pronunciación central en la parte trasera te hace sentir extraño, al menos hasta que te acostumbras a su forma. La barra de colores RGB es bonita y le da un toque de otro mundo al dispositivo.

Algo que debes saber es que este teléfono no tiene NFC, carga inalámbrica, no es resistente al agua y no puedes ampliar la memoria mediante microSD. Además a pesar de ser un teléfono gaming, no tiene una gran cantidad de accesorios, solo un pequeño mando bluetooth que cuesta US$30, y que no se puede ajustar directamente al dispositivo.

Angela Lang/CNET

Cómo mejora los videojuegos

Nubia ha incorporado un botón a modo de switch en el lado izquierdo, que básicamente activa un modo exclusivo en el que te presenta los videojueogs descargados y en el que puedes activar algunas mejoras para tener una experiencia diferenciada.

En este modo puedes activar la banda RGB de colores, llamada Aurora Band, configurar los tonos y demás, y también puedes habilitar el modo High Performance -- o de alto rendimiento -- que permite un mejor rendimiento del teléfono ante los videojuegos, pero que hace que el mismo consuma más energía y pueda calentarse un poco.

Este modo también incluye vibración 4D, aunque únicamente está disponible para PUBG Mobile y Knives Out. La última opción incorporada en este apartado es la desactivación o activación total de las notificaciones cuando estás en una partida.

Este teléfono además incluye un sistema de enfriamiento líquido y de aire, que ha sido combinado internamente con capas de grafeno para evitar que el dispositivo se recaliente con facilidad. En nuestras pruebas el teléfono se ha calentado en pocas ocasiones, y en general nada que nos haga apartar las manos del dispositivo, solo una especie de tenue muy tenue calor en partidas longevas.

A esto debemos sumar sus dos botones táctiles ubicados en el lateral derecho, y que nos permiten dentro del juego configurarlos como mandos adicionales ya sea para disparar, correr o simplemente movernos. Los juegos te permiten mapear los botones, por lo cual puedes prácticamente ejecutar cualquier acción con ellos.

La experiencia en este apartado ha sido positivo, porque estos botones agregan algo diferente dentro del teléfono sin necesidad de tener que comprar un accesorio adicional.

Dependiendo de cómo los mapees, estos botones pueden ser una buena experiencia de juego, por ejemplo para dejarte mover al personaje hacia los lados o para disparar, aunque tendrás que aprender a configurarlos para poder sacarles el mejor provecho. Además, con cada juego esto varía, por lo cual tendrás que hacerlo cada vez que inicies una partida nueva.