Si se trata de celulares para videojuegos Nubia, la submarca de ZTE, no ha parado de trabajar en este tipo de teléfonos móviles con celulares tan buenos como el Red Magic 3. Ahora la empresa ha decidido lanzarse al 5G con el Red Magic 5G, un celular que tiene una tasa de actualización máxima de 144Hz, una de las primeras implementadas en un móvil.

Carga rápida de hasta 55 vatios

Sistema de enfriamiento

Pantalla de 144Hz

Controles capacitivos

Compatibilidad con accesorios

Excelentes bocinas

Vibración durante los juegos

Buen precio Lo que no nos gusta No tiene resistencia al agua.

Los botones y periféricos pueden ser difíciles de configurar para novatos.

No tiene carga inalámbrica.

Este celular tiene como rival natural al Black Shark 3 Pro, un dispositivo con similares características, y también al Galaxy S20 Ultra, un teléfono con tasa de actualización de 120Hz, y muy buenas características.

Precio y disponibilidad

El Red Magic 5G de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento tiene un precio de US$579 o 579 euros: el Red Magic 5G de 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento tiene un precio de US$649 o 649 euros. Se puede adquirir directamente en el sitio Web de la empresa.

Características del Red Magic 5G

Pantalla: 6.65 pulgadas; resolución de 2,340x1,080; ratio de visualización de 19.5:9; 388ppp; AMOLED

Procesador: Snapdragon 865 5G

RAM: 8GB o 12GB

Almacenamiento: 128GB o 256GB

Cámara principal: 64 megapixeles, 8 megapixeles gran angular, 2 megapixeles macro; apertura f/2.0; grabación 4K

Cámara frontal: 8 megapixeles, apertura f/2.0

Conectividad: 5G, 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, HDMI, sensor de huellas

Sistema operativo: RedMagic OS 3.0 basado en Android 10.0

Batería: 4,500mAh

Carga rápida de 18 vatios, compatible con 55 vatios mediante cargador accesorio

Tiene puerto para audífonos

Posee dos botones sensitivos

Tiene una luz trasera RGB

Posee NFC

Compatible con Magic Adapter para conexión a Internet mediante cable

Colores negro con rojo; rojo con dorado y rojo con azul.

César Salza / CNET en Español

Diseño

El Nubia Red Magic 5G es en teléfono con diseño de vidrio en la parte trasera y bordes de metal que viene en un diseño con tres colores diferentes: negro con rojo; rojo con dorado y rojo con azul. Su cubierta tiene un diseño en "X" y una franja en el medio, que aunque no se ilumina por completo como en otros diseños, tiene el logo de Red Magic que puede iluminarse en rojo, y también el nombre de la empresa, que puedes iluminar en una variedad de colores, ya sea durante el juego o en cualquier momento.

El celular mantiene un puerto para audífonos en la parte superior, puerto USB tipo C en la inferior y dos altavoces 3D Stereo en la parte de arriba y abajo.

En la parte izquierda se encuentra el interruptor para el modo de juego y posee dos huecos de ventilación en cada lateral. Del lado derecho están los botones de volumen y encendido, y del izquierdo también encuentras el conector PD.

César Salza / CNET en Español

Una pantalla única

El Nubia Red Magic 5G tiene una pantalla de 6.65 pulgadas con una tasa de actualización variable de 60Hz tradicional, 90Hz recomendada para obtener una combinación de imagen fluida y un consumo de energía óptico y 144Hz, que la empresa recomienda para los eSports, ya que la tasa de actualización es más rápida y los juegos en la pantalla se verán mucho más suaves.

Este teléfono te permite ajustar la tasa que desees utilizar, por lo cual en todo momento tú estás en control de la misma.

No soy un jugador experto, pero me encanta Asphalt 9, tengo cierta pasión por los videojuegos de carros, y este es mi favorito. Cuando activé el modo videojuegos del celular, tuve la oportunidad de cambiar de forma sencilla entre las calidades de 60Hz, 90Hz y la tasa de actualización de 144Hz, que jamás había probado antes, y desde luego, noté una gran diferencia entre la primera y la última, porque notas mayor suavidad en en luego, aunque siendo honestos, tuve que repetir el experimento varias veces para poder notar la diferencia.

Este teléfono tiene además una frecuencia de toque de 240Hz, lo que en otras palabras significa que el teléfono registra tus toques de forma más rápida que la pantalla, lo que ayuda a hacer que la experiencia general sea más rápida. Este dato ayuda mucho en juegos que requieren rapidez.

Nubia también agregó en esta pantalla un sensor de huellas dactilar, protección para la visión y 4,096 niveles de brillo, que además puedes controlar manualmente durante el juego.

César Salza / CNET en Español

Nubia me recomendó jugar Real Racing 3 a 144Hz y la experiencia fue bastante buena. La empresa también dice que PUBG tiene un gran rendimiento a 90Hz.

Entre otros detalles el modo juego permite algunas novedades que mejoran tu experiencia en la pantalla, entre ellas se encuentra el modo Touch Choreographer, una tecnología de compensación de la frecuencia de cuadros por segundo, que ayuda a estabilizar cada cuadro, para que las acciones que suceden de forma rápida en el videojuego no se pierdan ante tus ojos.

Rendimiento

El Red Magic 5G tiene un procesador Snapdragon 865 y viene en modelos de 8GB y 12GB de RAM y almacenamiento de 128GB y 256GB. En mis pruebas he usado la versión de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

Utilizando el celular de manera regular, el comportamiento fue muy bueno, y hay algunos detalles que te gustarán cuando tengas que utilizarlo en modo de videojuegos. Pero primero, echa un vistazo a su rendimiento en comparación con teléfonos de la gama alta del momento.

Pruebas de rendimiento Nubia Red Magic 5G 4,262 12,985 88,285 Galaxy S20 Plus (Snapdragon 865) 4,207 12,795 106,137 Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865) 4,210 12,928 93,719 Huawei Mate 30 Pro 3,869 11,939 57,143 Pixel 4 XL 3,025 19,959 73,111 Sony Xperia 1 3,490 11,045 68,750 Huawei P40 Pro Plus 3,923 12,468 88,345 Leyenda: Geekbench 4: Single-core (un núcleo) Geekbench 4: Multi-core (múltiples núcleos) 3DMark Ice Storm (unlimited) Nota: Las barras más largas representan mejor desempeño

César Salza / CNET en Español

Herramientas para jugadores

El Nubia Red Magic 5G tiene un botón físico a modo de interruptor para activar el modo de videojuegos llamado Game Space 2.1, algo que le hace similar a sus predecesores. Cuando lo enciendes encuentras un apartado específico en donde encontrarás todos los títulos que tengas descargado.



En el lado del software encontramos que directamente en este apartado puedes cambiar la frecuencia de actualización de la pantalla, activar el modo 4D Shock que aumenta las vibraciones y además obtienes acceso directo a otras funciones como un mejorador del juego que te permite canalizar la potencia del celular para concentrarlo solo en tu partida, puedes encender o apagar el sistema de refrigeración, bloquear llamadas, mensajes y hacer capturas de pantalla.

En este apartado también puedes controlar cualquier accesorio de videojuego que tengas que configurar.

Pero el lado del hardware es más emocionante.

César Salza / CNET en Español

Sistema de refrigeración

El Nubia Red Magic 5G ofrece un sistema de refrigeración que va a 15,000RPM -- revoluciones por minuto y que incrementa hasta en 30 por ciento el volumen de aire del que dispone el celular para poder mantenerse a una temperatura cálida.

El celular, según me explicó la empresa, tiene un ventilador turbo interior en la parte superior, mientras que además dispone de un tubo de refrigeración líquida. En mis partidas jugando varias carreras de Asphalt 9, el celular jamás se recalentó, lo que me dio una buena impresión del dispositivo, aunque esto puede variar según el tiempo de uso, la configuración de la pantalla y la capacidad de procesamiento requerida por el dispositivo.

Controles capacitivos

En el lado derecho del teléfono -- superior cuando lo sostienes de forma horizontal -- se encuentran los controles capacitivos, que ya conocimos en otros celulares de la empresa. En particular, ahora tienes la posibilidad de cambiar la sensibilidad de los mismos, y puedes tener una tasa de toque de hasta 300Hz, con menos de 2 milisegundos de retraso con respecto a cuando ejecutas la acción directamente en la pantalla.

Aunque estos controles pueden servirte para juegos en donde requieres acceso directos a diferentes acciones, durante mis pruebas los usé poco, tal vez por la falta de costumbre. Aunque una vez que mapeas los controles en tu juego favorito, pueden convertirse en un gran aliado para cambiar rápido de armas, o lanzar objetos contundentes a tus rivales.

Audio inmersivo 4D

Impresionado. Esa es la palabra que quiero utilizar para explicarte mi experiencia cuando jugando Asphalt 9, PUBG o Mortal Kombat el ajuste de audio parecía venir de una bocina externa.

El teléfono tiene una bocina doble. Una está ubicada en la parte inferior y la otra en la superior, justo encima de la pantalla. El celular cuenta con tecnología DTS: X Ultra con 7.1 canales y 4D Shock que ayuda a hacer que el sonido sea aún más realista.

César Salza / CNET en Español

Control para jugar: Pro Handle

Nubia permite que compres como accesorio el control Pro Handle que es compatible con la funda Pro Handle y se encaja en esta. Tengo que decir que en mi experiencia, el pequeño control remoto me resultó un tanto difícil de utilizar, porque siempre debes mapear los controles para cada juego, y eso no significa que logres hacerlo correctamente. Además, utilizar la funda cuando tienes el 4D Shock activado hará que no sientas la misma emoción de la vibración y le quita de cierta forma naturalidad al juego.

Este accesorio cuesta US$31.90, aunque debes comprar también la funda, que vale US$14.90.

Otro accesorio que puede ser interesante si de verdad eres un asiduo a los videojuegos y la velocidad de conexión a Internet te importa es el Magic Adapter for Red Magic 5G. Este adaptador es una base que se conecta al puerto PD -- esos puntitos que vienen del lado izquierdo del teléfono y que te ofrece la oportunidad de ajustar audífonos, cable de carga USB tipo C y además conexión a Internet por cable. Su precio es de US$46.90.

César Salza / CNET en Español

Batería

El Nubia Red Magic 5G tiene una batería de 4,500mAh. En la caja trae un cargador de 18 vatios, aunque el celular es compatible con hasta 55 vatios de carga rápida. Con este cargador que tuve la oportunidad de probar, el celular se cargó en menos de 40 minutos.

Además, también tiene soporte para carga mediante tecnología PD. El cargador de 55 vatios cuesta US$24.90.

En mis pruebas el teléfono con la pantalla a 90Hz me duró ejecutando juegos, mensajería y correo electrónico logró durarme un día y medio. Realizaré más pruebas y actualizaré este análisis con esos detalles.

Como punto de comparación, el Huawei P40 Pro Plus tiene 4,200mAh de batería, y con su pantalla a 90Hz nos duró un día entero, aunque acabamos la jornada con solo 20 por ciento.

César Salza / CNET en Español

Cámaras

El Nubia Red Magic 5G tiene una triple cámara de 64 megapixeles; sensor gran angular de 8 megapixeles y macro de 2 megapixeles, todos con apertura f/2.0. El dispositivo incluye modo nocturno, modo belleza, e Inteligencia Artificial. La cámara frontal es de 8 megapixeles, apertura f/2.0.

César Salza / CNET en Español

Las cámaras de los celulares de Nubia jamás han sido las más destacadas, pero en mis primeras pruebas el intento de la empresa por darnos una cámara con colores más vivos y un montón de opciones de edición es evidente. Las fotos retratos quedan muy bien y las macro no se ven nada mal pero el modo selfie se ve un tanto lavado. Te dejo un par de imágenes para que las juzgues tú mismo.

César Salza / CNET en Español

César Salza / CNET en Español

Impresiones

A falta de comaprar la duración total de la batería en situaciones controladas por nuestro laboratorio y de tomar más fotografías, sin dudas el punto fuerte de este teléfono es su capacidad de procesamiento y tecnología de enfriamiento, que durante mis partidas evitaron que se me recalentaran las manos.

A eso tenemos que agregar la frecuencia de actualización de pantalla de hasta 144Hz y la respuesta táctil de la pantalla, que ayudará a los amantes de los videojuegos a tener partidas más fluidas. Un punto positivo es la posibilidad de adquirir periféricos para dar más opciones a los jugadores, como la base de Internet o el control y la funda.

El diseño de este teléfono me gustó bastante con sus colores estridentes y radiantes, aunque echo de menos cierta resistencia al agua. El sensor en la pantalla y sus botones capacitivos funcionaron a la perfección en mis pruebas.

Por un precio inferior a los US$600 este celular logra compararse con los celulares de la gama alta de Samsung que cuestan más de US$800. Si eres amante de los videojuegos y la cámara no es una gran prioridad para ti, este celular puede ser una gran opción.